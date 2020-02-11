奥斯卡过后的第一个工作日结束了，来看看新闻吧。





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 美国视觉效果协会不满奥斯卡上调侃《猫》











昨天的奥斯卡颁奖典礼上，出演了《猫》的“詹小胖”詹姆斯·柯登和瑞贝尔·威尔森，打扮成他们在影片中毛茸茸的形象出现在舞台上，为“最佳视觉效果”奖项颁奖。面对这一调侃，美国视觉效果协会（VES）非常不满意，发表公开信表明，“典礼制作人选择将视觉效果作为笑点，暗示电影《猫》失败的原因是其糟糕的视效。然而即使是世界上最棒的视觉效果，也无法弥补一个糟糕的故事。”

02. 弗莱迪·海默主演美剧《良医》续订第四季











ABC电视台在奥斯卡颁奖典礼过后宣布，旗下评分最高的美剧之一《良医》要续订第四季了，本剧现在第三季播到了13集。《良医》由索尼电视与ABC共同制片，男主角是弗莱迪·海默饰演的Shaun Murphy医生，这位年轻的外科医生患有自闭症与学者综合征（有认知障碍，但在某一方面却有超乎常人能力的人，例如“雨人”那样的“白痴天才”）。

03. 韦斯·安德森《法兰西特派》发海报











04. 史泰龙加盟卖拷贝新片《小美国城》









05. 《天才》第三季预告中辛西娅·埃里沃饰艾瑞莎





国家地理出品的美剧《天才》要更新第三季了，新一季的灵魂人物是美国人非常喜爱的黑人“灵魂歌后”艾瑞莎·弗兰克林，饰演这位灵魂乐巨星的，是刚刚在今年奥斯卡颁奖典礼上表演过的女演员/歌手辛西娅·埃里沃。本剧第三季发布了一支短短30秒的先导预告片，会成为首部授权讲述艾瑞莎生活的剧集。考特尼·万斯与大卫·克罗斯也均参演了《天才》第三季，将于今年5月25日在国家地理电视台上首播。





01. 横店影视第一阶段复工从2.13开始









横店影视文化产业集聚区管理办公室发布《关于确保新冠肺炎疫情防控期间影视企业（剧组）安全有序复工的指导意见》，为剧组在横店影视城的有序复工做准备。第一阶段复工从2月13日开始，第二阶段根据疫情防控形势确定。第三阶段复工时间，为疫情防控措施解除后，恢复正常拍摄。复工时间原则上不得早于2月12日24时。未经审批备案核准复工的影视企业（剧组），一律不得擅自复工。