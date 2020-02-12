时光网特稿 16年了。《冷山》后，蕾妮·齐薇格再度进攻小金人。终凭《朱迪》，成功问鼎第92届奥斯卡影后。 奖项结果，可谓毫无悬念。因为在这之前，她已包揽金球奖、英国电影学院奖在内的9个最佳女主角。

有人将这次“夺冠”称为“王后回归”。的确，蕾妮·齐薇格曾是好莱坞片酬最高的演技派女星。《BJ单身日记》《冷山》《芝加哥》《波特小姐》，她靠一部部作品，实打实的将名字烙进观众心中。

但风光过后，她却“失踪”了。一是年纪越大，作品越少。二是她的容貌不断在变，灵动被僵硬取代。人们猜测她因为整容失败，出走演艺圈。

这一走，就是6年。6年，对于女明星来说，长到足以忘记她的姓名。如果没有《朱迪》，蕾妮·齐薇格可能只是别人口中的另一个过气女星。 一万个为什么，在心中翻腾。难道她不怕被遗忘？难道她遭遇了不公？难道她厌倦了表演？所有谜底，今天一次性揭晓。

既然要回溯一个女明星的诞生，肯定要从小说起。 蕾妮·齐薇格来自一个普通家庭。父亲是一名工程师，母亲是一名护士。中学时的她，爱唱爱跳，是啦啦队的中坚力量。时不时还走走学霸路线的，曾在当地首届高中自然科学论文竞赛中获得第三名。

但一次戏剧俱乐部的经历，打开了新世界。 直到上大学，她还在学习戏剧课，继续琢磨表演。都说艺术来自于生活。蕾妮·齐薇格没有从小就出入片场的机会，她对表演的观察，是从工作中开始的。

大三的时候，为赚学费，她找了份鸡尾酒服务生的工作。这段经历让她第一次明白什么是社会的游戏法则，什么叫职场的人情世故。直到现在，她都记忆深刻：“我学到了很多东西，为此付出了很多……我学会了不轻易去评判别人，明白了所有事情并非一帆风顺。”

初入社会，总有人在碰壁后，选择乖乖听父母的话，接受安排。 也总有人，选择继续追梦，勇敢前进。蕾妮·齐薇格显然是后者。也正因为如此，她本身的经历，就足够励志。

你可能无法想象，大学毕业的她，第一份工作是在家牛肉公司就职。好不容易有个试镜机会，演了个电影《等着你回来》。总共两场戏，全删了。现在想想，蕾妮·齐薇格第一次被人发现有演技，还是在1994年的恐怖片《德州电锯杀人狂4》（Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation）里。





当时，她跟马修·麦康纳搭档，演一个十几岁的少女，看着身边朋友纷纷遭“电锯迫害”。小小的蕾妮·齐薇格，发出了瘆人的叫声。 还别说，这一叫，吸引了《综艺》记者的注意，称赞她很会喊：“是自杰米·李·柯蒂斯（《月光光心慌慌》女主）以来最可怕的尖叫女王。”影片上映的时候，她刚25岁。

事业的转折，始于1996年的《甜心先生》。 蕾妮·齐薇格与另一位男神搭档——汤姆·克鲁斯。汤姆·克鲁斯饰演了一位跌落谷底的体育经纪人，蕾妮·齐薇格演他不离不弃的会计。蕾妮·齐薇格凭借一双温柔的眼神，给不少人留下深刻印象。

汤姆·克鲁斯称赞她“完美诠释出电影的核心—人性”。著名影评人罗杰·埃伯特也特意发文：“蕾妮·齐薇格扮演的女人坚信自己所爱的那个男人，并提醒我们真正的爱是理想主义。” 《甜心先生》上映后，获得一致好评，全球票房超过2.73亿美元。这意味着，更多的机会来了。

2000年的《护士贝蒂》，为她赢得了第一个金球奖影后。 这是一部蕾妮·齐薇格职业生涯中，鲜少被提起的影片。它可是第53届戛纳电影节金棕榈的种子选手。她饰演的女招待员，在丈夫死后，独自驾车前往洛杉矶，寻找梦中情人戴维拉威尔医生。殊不知，她竟成为毒贩的新目标，展开了一场啼笑皆非的旅途。

当年片子在戛纳首映后，《综艺》给出了逆天好评：“很少有女演员能够像蕾妮·齐薇格一样，能传达出的人性中宝贵的诚实，她贡献了完全可信的表演。” 这之后，她的事业像打了鸡血一样，高歌猛进。

尤其是这部，让她打开全球知名度的《BJ单身日记》。 2001年，蕾妮·齐薇格打败了凯特·布兰切特、凯特·温斯莱特、海伦娜·伯翰·卡特、卡梅隆·迪亚兹、蕾切尔·薇姿在内的一众女星。出演了人胖心善的32岁单身女子—布里奇特·琼斯。





这是个颠覆普世审美的角色， 她胖、样貌平平、生活乏味，却被两大男神争抢。她既满足了无数微胖界女生的幻想，又突破形象，敢于演出那些生活中无处不在的尴尬与意外。 片中，她经常喝着酒、抽着烟，说着不着调的段子在房间吃着高热量食物。 类似在Party献唱，疯狂跑调。在乡间玩浪漫，却被风吹走头巾的尴尬镜头，比比皆是。可这不就是，我们的日常吗？

《BJ单身日记》的出现，打破了女生们从小被告知的“淑女光环”。它告诉全天下的女孩们，胖也可以很美，胖也有追求幸福的权利。没有才艺、平平无奇的人生，不需要自卑。自己过的开心舒服，最重要。影片上映后，获得了空前的好评。不仅在全球范围内赢得了2.81亿美元的收入，蕾妮·齐薇格还成了微胖界女生的代言人。全世界，都记住了她的名字。

不过，很少人知道。在影片开拍前，蕾妮·齐薇格并不是最佳人选。 起初，她曾被告知，既不是英国人，也不胖，更不抽烟，跟角色不搭。为此，她天天吃垃圾食品，胖了20磅。没事就学抽烟、练英国口音，还去一家英国出版公司实习了三周，最终拿下了这个角色。

事实证明，她的坚持没有错。 《BJ单身日记》不仅为她赢得了首次奥斯卡最佳女主角的提名，还带来了《芝加哥》《冷山》的演出机会。 在《芝加哥》中，蕾妮·齐薇格又一次展现自己塑造角色的能力。 她摇身一变，成为金发碧眼，风情万种的杀人凶手洛克茜。为了成为歌星，她与凯瑟琳·泽塔-琼斯饰演的夜总会舞女，展开了一场心机大战。

有网友这么评价，“看了这部电影之后才发现，齐薇格根本就是一个尤物啊！”影片获得了第75届奥斯卡最佳影片，为蕾妮·齐薇格带来了第二座金球奖影后奖杯和第二次奥斯卡最佳女主角提名机会。