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Netflix科幻美剧"副本"第二季曝预告

"猎鹰"安东尼麦凯主演 2月27日上线

2020-02-12 09:41:33 来源：Mtime时光网

意识不会死亡，星际战士武·科瓦奇的意识来到了安东尼·麦凯的身体上。
科瓦奇有了全新身体

　　时光网讯 融合《银翼杀手》《黑客帝国》风格的美剧《副本》有了第二季，从最新发布的中字预告来看，男主角武·科瓦奇的意识来到了安东尼·麦凯的身体上，全新历险故事即将于2月27日展开。

　　2019年上线的《副本》有着非常好玩的概念：故事发生在2384年，这是一个反乌托邦的未来，可以星际旅行，穷人生活在地球的废墟中，富人住在云中的宫殿里。人类意识被储存在电子芯片里，可以插在人的脖子上，人们可以“下载”他们的思想到一次性“身体”中。

乔尔·金纳曼版本的科瓦奇

　　武·科瓦奇（李威尹饰演）是一名250年前的星际战士，他醒来后被放进了一个名叫里克尔(乔尔·金纳曼饰演)的警察身体里……而新一季的故事科瓦奇的意识来到了军事用途的安东尼·麦凯身体里，诡异的是：安东尼·麦凯在执行任务过程中竟然看到了科瓦奇原始“身体”（李威尹饰演）。

最早版本的科瓦奇

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 副本 第二季 中字预告 科幻 安东尼麦凯
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