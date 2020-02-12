意识不会死亡，星际战士武·科瓦奇的意识来到了安东尼·麦凯的身体上。

科瓦奇有了全新身体









2019年上线的《副本》有着非常好玩的概念：故事发生在2384年，这是一个反乌托邦的未来，可以星际旅行，穷人生活在地球的废墟中，富人住在云中的宫殿里。人类意识被储存在电子芯片里，可以插在人的脖子上，人们可以“下载”他们的思想到一次性“身体”中。





乔尔·金纳曼版本的科瓦奇







