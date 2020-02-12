2020-02-12 09:41:33 来源：Mtime时光网
作者：小火纸 编辑：小火纸
导演：明格尔·萨普什..
主演：乔尔·金纳曼
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Anthony Mackie
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Will Yun Lee
Joel Kinnaman
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春草菲菲
10分钟前
为什么换掉小乔，换掉小乔不看了，小乔太帅了
SPoison-super
18分钟前
想念乔尔·金纳曼~~
獨醉江東
11小时前
希望不要像第一季最后两集烂掉
bluefish00f
碳变的意思是黑化吗？
阿森纳颓风
14小时前
终于出了！希望能保持住第一季的水准！
屌你卤味
16小时前
卧槽。真 · 碳变 2：巧克力
秋风一叶
18小时前
男女猪脚都变黑了，碳变了。
渡水
19小时前
第一季虽然有不少槽点，但娱乐性很足。期待第二季。
喜欢你笑
还我第一部男主，猎鹰没代入感
布鲁斯丶韦恩19小时前
政治正确，黑人必须在
naro
20小时前
第一季看完 除了男主的身体 其他真的不记得讲了什么 这第二部 胡子可不可以刮一刮
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