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美剧《冰血暴》第四季曝全新预告片

黑帮老大互换长子 黑手党&黑人街头对峙

2020-02-12 09:38:04 来源：Mtime时光网

两大黑帮街头对峙。
      时光网讯 日前，美剧《冰血暴 第四季》曝光全新预告片，两大黑帮街头对峙。

      《冰血暴 第四季》第四季的故事回到了1950年代，在堪萨斯城，两大犯罪集团（一边是意大利人黑手党，一边是黑人）达成了难得的和平，他们控制着当地的“隐秘”经济命脉——腐败和毒品。为了维护和平，两方势力的老大互相交换了长子。

      然而，意大利黑手党老大在医院里做手术却不幸身亡，于是双方的格局开始变动。

      本季《冰血暴》由克里斯·洛克本·威士肖杰西·巴克利等主演，将于4月20日开播。


   编辑：e

关键词： 冰血暴
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