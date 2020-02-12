2020-02-12 09:38:04 来源：Mtime时光网
编辑：e
导演：诺亚·霍利
主演：克里斯·洛克
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Ben Whishaw
Jessie Buckley
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十三月和色
19秒前
第三季是真的乏力；不过还没到真探2那种扑街的程度；哈哈哈~！
mohanazh
2020-02-12 15:25
第三季和真探第二季一样，稀烂稀烂的，希望第四季能好点~~~
渡水
2020-02-12 14:22
好玩儿，期待
异邦骑士J
2020-02-12 14:21
第四季不算质量下降是彻底烂剧了
mohanazh2020-02-12 15:24
第三季吧？
斗驴
2020-02-12 12:49
不错。2月看台剧《想见你》，3月看韩剧《王国》第2季，4月看美剧《冰血暴》第4季。大家注意跟上节奏，别落队。
月之暗面45323392020-02-12 13:08
2月的毒枭墨西哥第二季不期待下 吗
mohanazh2020-02-12 15:25
2月我周围朋友期待的是毒枭、绝命律师和副本，你看的水准都太低了~~~
南方·两天一夜昨天 10:57
韩剧《王国》还是免了吧。编剧的脑子明显不够用。
论一个观众的自我修养
2020-02-12 12:43
第三季质量下降 希望第四季能有意思点，看着设定应该有看头
MIKEATHE-
2020-02-12 10:37
黑帮老大互换长子~这设定港味十足啊！能否找回点《无间道》的感觉？
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