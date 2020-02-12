两大黑帮街头对峙。





《冰血暴 第四季》第四季的故事回到了1950年代，在堪萨斯城，两大犯罪集团（一边是意大利人黑手党，一边是黑人）达成了难得的和平，他们控制着当地的“隐秘”经济命脉——腐败和毒品。为了维护和平，两方势力的老大互相交换了长子。



然而，意大利黑手党老大在医院里做手术却不幸身亡，于是双方的格局开始变动。











