詹妮弗·安妮斯顿发写真大片，女神美丽依旧





看着写真大片中的詹妮弗·安妮斯顿，她完全不惧镜头，即使面对脸部特写也非常自然，面部都没有明显的皱纹，女神美丽依旧。





















美国女明星詹妮弗·安妮斯顿近日为《Interview》杂志拍摄了一组写真大片，虽然已经年过50岁，但是良好的生活习惯和刻苦的锻炼，让詹妮弗·安妮斯顿保持着年轻的状态。

编辑：汀