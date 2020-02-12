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女神50！詹妮弗·安妮斯顿最新性感写真

完美身材宛如冻龄 面部特写不惧皱纹

2020-02-12 10:10:03 来源：Mtime时光网

詹妮弗·安妮斯顿发写真大片，女神美丽依旧
　　时光网讯 美国女明星詹妮弗·安妮斯顿近日为《Interview》杂志拍摄了一组写真大片，虽然已经年过50岁，但是良好的生活习惯和刻苦的锻炼，让詹妮弗·安妮斯顿保持着年轻的状态。

　　看着写真大片中的詹妮弗·安妮斯顿，她完全不惧镜头，即使面对脸部特写也非常自然，面部都没有明显的皱纹，女神美丽依旧。






   编辑：汀

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关键词： 詹妮弗·安妮斯顿
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詹妮弗·安妮斯顿

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Jennifer Aniston

职业：演员 | 制作人

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