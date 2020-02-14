在长期萎靡的台湾电影界，雄壮热血的《赛德克·巴莱》的出现，仿佛羊群里闯来了一匹狼。而比起为了追求大片体量的270分钟上下集台版《巴莱》，导演魏德圣重新剪辑的153分钟内地版，更洗练单纯，依然充满了令人屏息的力量、速度和杀伤力。以三百勇士对抗三千日军，这是一场明知无幸，依然飞蛾扑火般的反日抗争。电影《巴莱》恰恰牢牢扎根于这今人难以理解的文化，为野蛮人书写着他们的血性和骄傲。

《巴莱》在技术细节上还略有瑕疵，然而在成功构建了动人心魄的史诗格局战争片的同时，还能承载着丰富深邃的人文立场，不但是台湾、华语电影的仅有，甚至也是世界电影史上的罕见。