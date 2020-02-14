2010-2019中国电影十佳评选
华语片新时代 现实题材仍夹缝求生？
十年，中国电影在商业领域取得了巨大的成就，在文艺领域也有佳作问世，电影发展仍然要面临各种挑战，回顾这个十年，这些佳作值得记住。→
2020-02-14 08:02:18 来源：Mtime时光网
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导语
时光网特稿 2010~2019十年过去，中国电影在这个十年中进入高速发展的时代，各类商业大片呈现爆款频出的态势，《唐山大地震》《战狼2》不断在刷新票房纪录，市场的开拓的商业片蓬勃发展。
但是，在现实题材领域，文艺片的生存仍然可以用艰难来形容，在这个十年，中国电影没有拿下过戛纳金棕榈，甚至也没有入围过奥斯卡最佳外语片，商业和文艺并不能齐头并进，中国电影的票房大卖多数还局限于本土市场。十年，中国电影在商业领域取得了巨大的成就，在文艺领域也有佳作问世，电影发展仍然要面临各种挑战，回顾这个十年，这些佳作值得记住。
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2010《剑雨》
由吴宇森监制的《剑雨》、苏照彬导演的这部作品，后者的风格更为浓厚，在过去10年是最被低估的华语古装片之一。影片摒弃正邪对立的传统模式，片中没有是真正意义上的好人或者为国为民的侠客，他们都在为欲望、为小我、为爱情争斗。所谓，人心就是江湖，你无法退出，只能苟活。
《剑雨》将传统武侠和好莱坞惊悚片套路进行融合，江湖、夺宝、争霸、复仇、奇情和禅学几个元素融合巧妙，编织得丝丝入扣。时间这个东西很奇妙，多年后回看你会发现，《剑雨》曾沉寂多年的武侠片种注入了新生，但上映当年票房和观众口碑不尽如意，不仅苏照彬无法超越自己，连武侠这个片种也淡出华语电影市场。
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2011《夺命金》
《夺命金》
是杜琪峰作品中的异类，既没有他商业作品中男女主角的浪漫嬉戏，也没有他动作电影中浓重的个人烙印，出人意料的完成了对香港社会最现实的一次书写。杜琪峰在《夺命金》中尝试了复杂的网状叙事，以时代的暗流推动形形色色香港小人物的命运，将市井百态用极其电影化的形式表现出来，也精准描绘出了如电影般戏剧化的现实。
《夺命金》也是迄今为止，杜琪峰导演最后一部入围欧洲三大电影节主竞赛单元的影片，在当年的金马奖上，影片获得六项提名，并获得最佳导演、最佳男主角、最佳原著剧本三项大奖，成为2011年最出色，也最应景的作品。
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2012《赛德克·巴莱》
在长期萎靡的台湾电影界，雄壮热血的《赛德克·巴莱》的出现，仿佛羊群里闯来了一匹狼。而比起为了追求大片体量的270分钟上下集台版《巴莱》，导演魏德圣重新剪辑的153分钟内地版，更洗练单纯，依然充满了令人屏息的力量、速度和杀伤力。以三百勇士对抗三千日军，这是一场明知无幸，依然飞蛾扑火般的反日抗争。电影《巴莱》恰恰牢牢扎根于这今人难以理解的文化，为野蛮人书写着他们的血性和骄傲。
《巴莱》在技术细节上还略有瑕疵，然而在成功构建了动人心魄的史诗格局战争片的同时，还能承载着丰富深邃的人文立场，不但是台湾、华语电影的仅有，甚至也是世界电影史上的罕见。
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2013《一代宗师》
《一代宗师》是“武戏文唱”，叶问、宫二都是一代宗师，这是一部有关中华武林兴衰的史诗。王家卫筹备这部电影就超过10年，拍摄的时间更是超过3年，开场叶问的雨夜大战就拍了近一个月，对于香港电影通常一个月的拍摄周期而言，王家卫拍摄电影的严苛已经到了难以想象的地步。
王家卫的电影在拍摄制作过程中也会改变方向，最初是叶问的故事主线，之后在拍摄过程中，宫二成为最亮眼的角色，章子怡在当年也横扫了华语影坛几乎所有的影后奖项。
正是因为这样漫长的制作周期，才使得《一代宗师》成为一部精雕细琢的作品。奢华的服饰、韵味十足的台词、舞蹈一般华丽的动作场景，让《一代宗师》成为王家卫的巅峰。
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2014《闯入者》
《闯入者》没有直接将视角锁定在那个特殊的历史时期，而是从当下出发，逐渐延展到了上世纪60年代，那些来到三线建设的小人物的命运纠葛。
在叙事层面，《闯入者》也较以往多了几分沉稳，有条不絮的用日常情境刻画吕中饰演的女主角，“闯入者”这条线着笔并不多，寥寥几个插入的镜头却让人不寒而栗——一个游荡在孤寡老人家中的青年男子似乎正在寻找着什么。
最终，闯入者向一把匕首，捅开了当下与历史之间的紧密联系，平滑的带观众抵达那桩骇人听闻的丑闻面前，不仅批判个人的“平庸之恶”，更将矛头直指历史——正是在它的胁迫下，才有了几十年后仍然作痛的疮痍，拓宽了批判的宽度和深度。
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2015《刺客聂隐娘》
侯孝贤用近亿的资金，返璞归真地拍摄了一部“复古”大作《刺客聂隐娘》。他摒弃了几乎无所不能的电脑特效，用传统的方法搭景拍摄；他的武打非常写实，根本看不到酷炫的花拳绣腿，“讲究角色自然散发的力量”；他人物个性上的内敛与简练，舒淇在片中总共说了不到十句台词。
侯孝贤用很笨的办法，拍了一部完全和周边其他同类脱节的至真电影，用他的话来说，就是“一个人，没有同类”，这也是这部电影的主旨所在。导演把对电影的执著、细腻都写进了这则光影散文诗里，以道家的思维成就了一部前所未有的武侠片。
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2016《罗曼蒂克消亡史》
《罗曼蒂克消亡史》中呈现了一个很不一样的葛优，他风骨凛然、优雅登场，上演了一出中国式《教父》。影片每句台词都值得琢磨，每个角色都耐人寻味，倒叙插叙、多线反转，打造了一场情义爱欲的生死局。枪火欲火交织，正史野史交杂，所有叙事艺术的底牌，都是在探讨我们该如何活下去。
欲望之花绽放，命运之浪奔腾，时代之潮汹涌，人物传奇的内在情绪与黄金时代的万钧之力，耐人寻味。从战前的灯红酒绿到战后的残垣断壁，电影《罗曼蒂克消亡史》以时空的消亡来拼接故事，以音乐的律动去渲染情绪，引领人们走入心底的世界，回归对波澜人生和生死存亡的思考。
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2017《嘉年华》
影片的题材是十分大胆的，揭示问题之敏感和深入，几乎是2017内地电影最勇敢的一次创作。
然而影片不只是女童被性侵的心碎故事。事实上，影片根本没有对侵害案件的直白呈现，没有当事人的惨烈痛苦，也并未着重刻画加害者，反而是围绕在周围的各种普通人，他们的冷漠，看似平静，才是真正的触目惊心。
当然《嘉年华》拥有的不只是勇气，流畅的叙事和简约细腻的镜头语言，体现着女导演文晏敏锐的观察力和表达能力。影片让人不安又引人入胜，故事阴冷又叫人欲罢不能。男权社会的现实不会因片中案件的结与不结而消失，但导演文晏试图让公众明白，不要仅仅作为旁观者来消费不幸，更要去直面和思考。
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2018《江湖儿女》
贾樟柯喜欢做时代的记录者。在21世纪的第一个十年中，《三峡好人》《任逍遥》等片带着属于贾樟柯的锋利。进入第二个十年，《山河故人》《江湖儿女》等片又呈现出独属于贾樟柯的柔情。尤其是在《江湖儿女》中，贾樟柯用自己的人生经历和成熟的电影语言打造了时代画卷的又一块拼图——在巨变中的中国，每个人都在寻找自己的位置。
在《江湖儿女》中，金钱和爱情是最世俗的渴望，物是人非则是最深沉的忧伤。无论我们作何感想，历史总是向前的。正如英文片名Ash Is Purest White（《灰烬是最纯净的白》）所言，激情易退，惟愿情义长存。
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2019《南方车站的聚会》
美国导演昆汀·塔伦蒂诺在戛纳观看了《南方车站的聚会》
之后，给出的评价是：“这是一部非常漂亮的作者电影，我已经好多年没看过这样的电影了。”
影片以独特的风格化手法勾勒出一幅特殊群体的生活画卷，冷峻激烈，又具有诗意。导演刁亦男对于镜头语言的理解和把玩达到相当高的水准，湿漉漉的夜雨，绿色、黄色、紫色的出奇运用，带有隐喻色彩的意象，等等。影片不仅是呈现一个曲折的故事，更是一场视听的盛宴。
另外，影片也是一部完成度非常高的本土化黑色电影。影片满溢着拍摄地武汉的市井气息；对欧美黑色电影元素多有借鉴，蛇蝎美人、黑帮火拼、血腥杀戮，难怪属“同道中人”的昆汀看完也会心一笑。