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韩国演员高秀贞本月辞世 年仅25岁

葬礼已于2月9日举行 曾出演《鬼怪》

2020-02-12 15:19:23 来源：Mtime时光网

高秀贞是韩国演艺新人，在2016年凭借出演电视剧《鬼怪》出道

　　时光网讯 韩国艺人高秀贞近日辞世，她的经纪公司发布了这一消息，她的葬礼已于2月9日举行，年仅25岁。

　　高秀贞是韩国演艺新人，在2016年凭借出演电视剧《鬼怪》出道，之后在电视剧《所罗门的伪证》中也有精彩演出。

   编辑：阿米

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 高秀贞 逝世
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职业：演员

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