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HBO科幻剧《西部世界》第三季发布海报

机器人孤独跪在荒漠 定于3月15日播出

2020-02-13 09:55:26 来源：Mtime时光网

《西部世界》第三季的故事走向何方？
　　时光网讯 HBO出品科幻美剧《西部世界》发布第三季海报，只剩下一副躯壳的机器人孤独地跪在荒漠之中，预示着第三季的故事走向或许会更加惨烈。

　　《西部世界》第三季由埃文·蕾切尔·伍德、泰莎·汤普森、坦迪·牛顿、卢克·海姆斯沃斯、亚伦·保尔、艾德·哈里斯、文森特·卡索、杰弗里·怀特出演，J·J·艾布拉姆斯担任监制之一。

　　据悉，《西部世界》第三季定于3月15日登陆HBO。



   编辑：汀

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关键词： 西部世界
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