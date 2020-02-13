一个犯罪团伙头目之死引发出了伦敦不同国籍、不同派系之间的帮派斗争。





该剧故事背景设置在现代伦敦，一个犯罪团伙头目之死引发出了伦敦不同国籍、不同派系之间的帮派斗争。头目之子不但要保护日益衰弱的家族，还要找出杀害父亲的真凶。



