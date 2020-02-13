2020-02-13 10:25:59 来源：Mtime时光网
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Joe Cole
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春草菲菲
2020-02-14 10:34
又是黑帮片，而且主演是浴血黑帮里的三弟，非常期待
大叔SU
2020-02-13 19:19
埃导，我的《突袭3》呢?
武神狗侠的主子
2020-02-13 16:33
《教父》才是真正的黑帮片
武神仁侠奉先无双2020-02-13 17:56
一个给所有国产电影全10分，国外电影全0.1分的人，以为夸几句《教父》你就能洗白了？你什么货色大家还不知道？
M_2990266292020-02-13 19:55
时光网第一引战狗。它曾被封过的ID有很多：国产王道，爱说实话的中国人，武神仁侠，奉先无双，看我的中指，辱我者皆贱婢，美分的baba，说实话的人。给国产电影全10分，国外电影全0.1分。不管换几个号反正开口闭口就是慕洋犬，跪久了站不起来，它还有个ID代号月影杀手在《猛禽小队》预告片新闻留言：↑你以为我会怕你们这群无聊的网络暴力？！做梦！，点信息一看，五刷海王，四刷复联4，沙赞电锯8都打10分。背地里看好莱坞电影比谁都积极
武神狗侠的主子2020-02-13 20:16
@武神狗侠 213，对于你来说“外国电影=美国电影”吗？可笑！
武神狗侠的主子2020-02-13 20:51
在你们眼里美国电影等同于外国电影，不是吗？
武神仁侠奉先无双2020-02-14 11:22
男子汉大丈夫行不更名座不改姓，你说说你一天改一次名字，你是改名字上瘾了？需要电击治疗吗，我给你联系联系不收钱，保准给你电好了
武神狗侠的主子2020-02-14 12:49
@武神狗侠 男子汉大丈夫？不好意思我是女的，知道什么叫好男不和女斗吗？几个键盘虾一个弱女子，想必现实中你们都没女朋友吧？！
武神狗侠的主子2020-02-14 12:57
@武神狗侠 我再问你，外国电影在你的概念里只有美国电影？！欧洲、伊朗、其他亚洲国家的电影都不是外国电影？！
武神仁侠奉先无双2020-02-14 22:55
逗死我了，国产王道，爱说实话的中国人，武神仁侠，奉先无双，看我的中指，辱我者皆贱婢，美分的baba，说实话的人，自己说自己是弱女子，哎我真服了，我错了，我上网20年第一次见到你这么不要脸的，你真是突破我想象了，你这人不要脸的没底线，佩服，真服了
新鲜的老陈皮18小时前
@武神狗侠 其实你也挺好笑的，说什么大丈夫不改名。我不相信你就这么一个ID？感觉你都是为掐架而掐架的。
武神仁侠奉先无双16小时前
我就这么一个手机号，自然也就这么一个号，这孙子质疑过我好几次我有小号，每次我都发毒誓想让他跟我学一遍，但时光网没通过审核，发不出来，你要说掐架也可以，我就是针对这孙子，只要他一天在时光网就没完，你瞧他欠欠的天天改名字骂我，他就是挨骂王，你越骂他他越高兴
武神狗侠的主子12小时前
@新鲜的老陈皮 不用理这种脑子有坑只有“美国电影=外国电影”逻辑的键盘虾，你越跟他讲理他越上脸拐弯抹角，结果还不是被打脸。
@武神仁侠奉先无双 你真会泼脏水，我只是以牙还牙、以眼还眼罢了，你还得了便宜还卖乖？！请问，在你骂我之前我哪次评论@到你了？我批评美国电影是触碰你哪根神经了？
武神仁侠奉先无双18分钟前
最后再多说一句，你给《寄生虫》打0.1分，寄生虫也是美国电影？你给《大逃杀》打0.1分，大逃杀也是美国电影？你这种狗是立场先行，中国电影再烂你也打10分，你就是诚心要搅乱时光网的评分，还不要脸的扯什么““外国电影=美国电影””，互联网是有记忆的，以后你每次撒谎我都当面打你脸揭穿你的谎言，倒要看看你有多不要脸
罗雾霾
2020-02-13 13:30
突然想起了夜魔侠
着迷的西西里
赞啊，突袭2真吊炸天！！
赵雅君
2020-02-13 13:22
天啊，动作场面好带感
juliolei
2020-02-13 13:08
音乐很赞~
ME_birdy2020-02-14 22:06
重新编曲的《月光奏鸣曲》
Masize_Lee
2020-02-13 11:45
那个人不是浴血黑帮里的三弟么， 惨死在黑手党的乱枪下
春草菲菲2020-02-14 10:33
是的哦，他的纯粹也很好看哦，特喜欢听他说话
魅影骑士
2020-02-13 11:17
太棒了吧！！！
臥槽！！！炸裂！！！！！
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