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《突袭》导演新剧《伦敦黑帮》曝预告

伦敦黑帮老大被杀 长子深陷帮派斗争

2020-02-13 10:25:59 来源：Mtime时光网

一个犯罪团伙头目之死引发出了伦敦不同国籍、不同派系之间的帮派斗争。
      时光网讯 日前，由《突袭》导演加雷斯·埃文斯执导的新剧《伦敦黑帮》曝光一支预告片。

      该剧故事背景设置在现代伦敦，一个犯罪团伙头目之死引发出了伦敦不同国籍、不同派系之间的帮派斗争。头目之子不但要保护日益衰弱的家族，还要找出杀害父亲的真凶。

      《伦敦黑帮》由HBO旗下Cinemax频道、天空电视网联合出品，乔·科尔、[索佩·迪瑞苏]等主演，将于今年播出。

   编辑：羊羊

关键词： 伦敦黑帮
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