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时光晚报:"阿拉丁"续集选好编剧了

"穿越火线"将改电影 王家卫监制剧集备案

2020-02-13 18:50:53 来源：Mtime时光网

明天就是周五了，来看看今天的时光晚报吧。

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 迪士尼为《阿拉丁》续集选好编剧了



　　迪士尼已找到《金刚：骷髅岛》的编剧约翰·贾丁斯和《冲出康普顿》的编剧安德丽亚·贝尔洛夫，为去年票房大卖的真人改编动画电影《阿拉丁》续集撰写剧本。这部续集会上院线，不是迪士尼流媒体Disney+的流媒体作品。除了这部续集，真人版《阿拉丁》中向茉莉公主求婚的安德斯王子，也要有自己的衍生电影，比利·马格努森回归扮演该角色，番外篇在Disney+上线。
02. 范迪塞尔新片《喋血战士》曝中文预告

　　由范·迪塞尔主演的动作电影《喋血战士》曝光一支全新的中文预告片，内地确认引进。电影中，范·迪塞尔饰演一个受了重伤的士兵，被尖端纳米技术救活之后，丧失所有记忆，成为皮肤惨白的“喋血战士”。影片改编自勇士娱乐漫画，索尼计划打造继漫威、DC之后，全球第三大超级英雄宇宙，《喋血战士》是第一阶段的首部作品。《喋血战士》北美2月21日上映。
03. 知名游戏《穿越火线》将改编成电影


　　索尼影业将与韩国游戏开发商 Smilegate合作， 将知名游戏《穿越火线》（Crossfire，简称CF）改编成电影。查克·霍根（《危机13小时》《血族》）担任编剧，《速度与激情》制片人尼尔·H·莫瑞兹担任监制，腾讯联合制作和投资。“穿越火线”是此前非常流行的第一人称射击游戏，于2007年推出，最初针对Microsoft Windows平台，此后定期进行更新并将其扩展到其他平台。
04. BBC《9号秘事》第5季内地同步上线


　　BBC Studios 在BBC Showcase 2020上宣布与优酷达成英剧内容合作协议，其中包括《神探夏洛克》一至四季的续约，以及一系列口碑极佳的英剧，总时长超过80小时，将进一步强化优酷在中国市场的英剧阵地特色。此项协议涵盖了《好兆头》、《桑迪顿》、最新一季的《神秘博士》与一至三季的《路德》 等，同时高清修复版的经典英剧《是，大臣》、《是，首相》也将首次在中国市场亮相。

01. 王家卫监制剧集《繁花》备案


　　据广电总局备案公示，王家卫监制剧集《繁花》正式备案。全剧共30集，显示今年4月开拍。《繁花》改编自金宇澄的同名小说，剧集版将由《天盛长歌》《我的前半生》导演沈严执导。多年前，王家卫就已在筹备《繁花》的电影项目，并表示该片将与《花样年华》、《2046》组成三部曲。可惜迟迟未能开机。此次电视剧项目公布，王家卫的泽东影业也透露，“电影《繁花》也一定会有，两者同步都在做。”

01. 《浪客剑心》新角色海报真剑佑加盟



　　《浪客剑心最终章》曝光新角色角色海报，新田真剑佑宣布加盟，饰演对剑心（佐藤健饰）怀揣着强烈仇恨的缘。影片由佐藤健主演，苍井优、武井咲、青木崇高也已官宣回归。影片分别上下两部，将于2020年7月3日和8月7日在日本两部连映。新田真剑佑是“雄霸”饰演者千叶真一的儿子，在美国长大，曾在《环太平洋2》中亮相。主要在日本本土发展，已经成为日本最为瞩目的新生代演员之一。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光晚报 阿拉丁 穿越火线 王家卫 喋血战士 9号秘事 王家卫
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主演：范·迪塞尔

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导演：David Kerr

主演：史蒂夫·佩姆伯顿

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王家卫

王家卫

Kar Wai Wong

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 艺术指导 | 副导演/助理导演

查看影人作品  >

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