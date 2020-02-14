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时光早报:罗伯特帕丁森"蝙蝠侠"曝光造型

"007"发主题曲版预告 贾斯汀比伯向中国捐款

2020-02-14 07:51:03 来源：Mtime时光网

早上好

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 戴夫帕特尔主演《绿骑士》曝中字预告


     
  

中字预告

　《鬼魅浮生》导演大卫·洛维执导新片《绿衣骑士》首曝预告，氛围绝赞！影片由戴夫·帕特尔、艾丽西亚·维坎德、乔尔·埃哲顿主演，故事灵感源自“高文爵士与绿衣骑士”，讲述亚瑟王的圆桌骑士高文接受了绿衣骑士的挑战，砍下绿衣骑士的头，然后绿衣骑士活着的身躯捡起头颅回到绿色教堂，高文需要在一年后赴约让他回敬一斧。5月29日北美上映。
02， 韦斯·安德森导演新片《法兰西特派》曝光中文预告
     

     
　　　　

中文预告

韦斯·安德森导演新片《法兰西特派》曝光首款中字预告，影片不仅有着熟悉的构图、色彩，每个画面都如明信片般精致…影片将于7月29日北美上映。

  
03. 罗伯特·帕丁森新版《蝙蝠侠》正面造型曝光



   

罗伯特帕丁森试妆视频

《蝙蝠侠》导演马特·里夫斯放出一段片段， 罗伯特·帕丁森主演的蝙蝠侠曝光正面造型，据导演马特·里夫斯在社交网站的公开信息，影片摄影将由格雷格·弗莱瑟担任，配乐由迈克·吉亚奇担任，非常期待了！




04.阿尔帕西诺《猎杀纳粹》曝光红版预告



     

红版预告

阿尔·帕西诺主演、乔丹·皮尔(《逃出绝命镇》)担任执行制片的美剧《猎杀纳粹》曝光新预告！该剧讲述一群纳粹猎人们的故事。故事背景设置在1977年，一群纳粹妄想在美国建立第四帝国，纳粹猎人们出动粉碎他们的阴谋。该剧将于明年上线Amazon平台。



05. 《007：无暇赴死》发布主题曲版预告



     

主题曲版预告

007电影《007：无暇赴死》发布主题曲版预告,碧梨为影片创作、献唱的主题曲曝光，同时还有新镜头。

     影片由《真探》导演凯瑞·福永执导，丹尼尔·克雷格、拉尔夫·费因斯、娜奥米·哈里斯、蕾雅·赛杜、本·威士肖等原班主演悉数回归，安娜·德·阿玛斯、拉什纳·林奇、拉米·马雷克等加盟，《007：幽灵党》大boss克里斯托弗·瓦尔兹也回归出演。英国4月3日上映，内地有望引进


06《1/2的魔法》曝光IMAX海报和RealD 3D海报





      克里斯·帕拉特联手荷兰弟配音皮克斯年度力作《1/2的魔法》首曝IMAX海报和RealD 3D海报。由《玩具总动员》《超人总动员》和《寻梦环游记》金牌团队打造。本片入围第70届柏林电影节特别展映单元。讲述为了再见思念的父亲，俩人配音的“话痨”精灵兄弟俩踏上一段探寻魔法的奇妙征程。

07，真人电影版《猫》将于3月17日上线数字平台



　　真人电影版《猫》宣布将于3月17日上线数字平台，4月7日发行蓝光和DVD。包含多个采访和幕后视频，记录内容有多个主演们表演、演唱和为该片学习人如何演猫的“cat school”，以及片场布景、音乐和舞蹈打造等。此前《猫》票房惨败，还获得了不少金酸梅奖项。

08 贾斯汀·比伯向中国捐款20万人民币





      为了支持中国人民抗击疫情，贾斯汀·比伯 通过春苗基金会为抗击疫情捐赠了20万元人民币。
　


01《霸王别姬》4k修复版将在韩国重映


    《霸王别姬》将于韩国院线进行4K修复版Re-release再次重映活动。选定日期为2020.4.1，张国荣逝世17周年纪念日。 ​​​​

   编辑：z

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蝙蝠侠 (2021)

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导演：马特·里夫斯

主演：罗伯特·帕丁森

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绿骑士 (2020)

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导演：大卫·洛维

主演：戴夫·帕特尔

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