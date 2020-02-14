《蝙蝠侠》导演马特·里夫斯放出一段片段， 罗伯特·帕丁森主演的蝙蝠侠曝光正面造型，据导演马特·里夫斯在社交网站的公开信息，影片摄影将由格雷格·弗莱瑟担任，配乐由迈克·吉亚奇担任，非常期待了！

阿尔·帕西诺主演、乔丹·皮尔(《逃出绝命镇》)担任执行制片的美剧《猎杀纳粹》曝光新预告！该剧讲述一群纳粹猎人们的故事。故事背景设置在1977年，一群纳粹妄想在美国建立第四帝国，纳粹猎人们出动粉碎他们的阴谋。该剧将于明年上线Amazon平台。

05. 《007：无暇赴死》发布主题曲版预告

06《1/2的魔法》曝光IMAX海报和RealD 3D海报

克里斯·帕拉特联手荷兰弟配音皮克斯年度力作《1/2的魔法》首曝IMAX海报和RealD 3D海报。由《玩具总动员》《超人总动员》和《寻梦环游记》金牌团队打造。本片入围第70届柏林电影节特别展映单元。讲述为了再见思念的父亲，俩人配音的“话痨”精灵兄弟俩踏上一段探寻魔法的奇妙征程。

07，真人电影版《猫》将于3月17日上线数字平台











真人电影版《猫》宣布将于3月17日上线数字平台，4月7日发行蓝光和DVD。包含多个采访和幕后视频，记录内容有多个主演们表演、演唱和为该片学习人如何演猫的“cat school”，以及片场布景、音乐和舞蹈打造等。此前《猫》票房惨败，还获得了不少金酸梅奖项。





08 贾斯汀·比伯向中国捐款20万人民币















为了支持中国人民抗击疫情，贾斯汀·比伯 通过春苗基金会为抗击疫情捐赠了20万元人民币。 为了支持中国人民抗击疫情，贾斯汀·比伯 通过春苗基金会为抗击疫情捐赠了20万元人民币。









01《霸王别姬》4k修复版将在韩国重映