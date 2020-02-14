网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

碧梨《007：无暇赴死》主题曲宣传片发布

更多新镜头曝光 丹尼尔克雷格最后一部

2020-02-14 09:35:57 来源：Mtime时光网

比莉·艾利什是史上创作、录制詹姆斯·邦德主题曲歌手中最年轻的一位。

　　时光网讯 电影《007：无暇赴死》发布了主题曲宣传片，碧梨为影片创作、演唱主题曲，宣传片曝光了唱段，同时还有新镜头露出。据悉，这也是主演丹尼尔·克雷斯最后一次出演詹姆斯·邦德一角，之后，片方会物色新的007人选。

　　比莉·艾利什（国内昵称：碧梨）年仅18岁，她与哥哥菲尼亚斯·奥康奈尔共同创作。她也是史上创作、录制詹姆斯·邦德主题曲歌手中最年轻的一位。

   编辑：汀

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 007：无暇赴死 mv
关注时光网微信

相关文章

相关电影/影人

007：无暇赴死

007：无暇赴死 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

会员评论 (12)

发表

本周热读

1

第92届奥斯卡奖颁奖礼红毯星光熠熠

年度影坛最大盛事 众女神各色礼服惊艳

65
众多提名明星和颁奖嘉宾盛装亮相，红毯美图不断。
2

创造历史！韩国电影《寄生虫》夺得奥斯卡最佳影片

《小丑》轻松拿下影帝 布拉德皮特获男配

13
韩国电影《寄生虫》 首部拿下奥斯卡最佳影片的外语片。
3

2010-2019中国电影十佳评选

华语片新时代 现实题材仍夹缝求生？

十年，中国电影在商业领域取得了巨大的成就，在文艺领域..
4

黄金圣斗士范儿！《神奇女侠2》发新剧照

1980年代复古风 惩奸除恶与爱人再相遇？

9
《神奇女侠2》定于2020年6月5日北美公映，中国内地有望..
5

群星亮相奥斯卡《名利场》派对热闹非凡

斯嘉丽约翰逊大秀恩爱 吴珊卓表白"寄生虫"

53
奥斯卡庆功派对热闹非凡，一起来数星星

查看更多