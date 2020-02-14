2020-02-14 09:35:57 来源：Mtime时光网
编辑：汀
导演：凯瑞·福永
主演：丹尼尔·克雷格
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嘻哈局长
21小时前
007电影拿奖就靠主题曲了
jun_sky
23小时前
上两部007真是tm的失望。
辛普森大电影14小时前
➕10086
秋风一叶6分钟前
某人老是说不演了不演了。
MIKEATHE-
有皇家赌场内味儿了~能达到皇赌那个水平就算是圆满收官了~
数学必修5
我来剧透一下，007最后 赢了
dis·
昨天 14:16
音乐真好啊~克格勃居然用主题曲做卖点了，怎么不快点死
MOVIE爱
昨天 13:35
今年碧梨奥斯卡混的脸熟，明年奥斯卡最佳歌曲就可以预定了。
Wispy
昨天 13:14
感觉还行，就是别来弱鸡反派了
亚洲之鹰001
昨天 12:35
真好听啊……
火龙果
昨天 11:27
真想让罗杰狄金斯再来执掌拍摄一部007，比如这一部
着迷的西西里
昨天 11:10
确实很有味道，歌曲邦德主调很纯粹，但很复古和华丽，真的不错
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