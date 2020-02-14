对于娜塔莉·波特曼今年奥斯卡礼服上绣了女导演名字一事，曾揭露韦恩斯坦罪行的罗丝·麦高恩进行了激烈抨击，而后娜塔莉则给出了自己的回应。

















这套裙子与披风全貌 罗丝在Facebook上对娜塔莉公开表达了自己的不满，认为她这样的行动主义“对于我们这种真正干事儿的人来说，简直是侮辱”。她表达了自己的激烈意见，“关于娜塔莉·波特曼和奥斯卡‘抗争’的一些想法。这种抗争得到了主流媒体的赞扬，称其勇敢。勇敢？边儿都不沾。更像是个女演员在表演自己的关心，她们很多人都是这么干的。我写这些话不是酸，我是出于恶心。”





“娜塔莉，你如此漫长的职业生涯中，只和两位女导演合作过，其中一位还是你自己。你自己的制片公司只雇佣了一位女导演——你自己。我把你单拎出来，是因为有一大堆女演员都在假装自己在关心其他女性，而你是其中之一。这样的女演员本应为女性发声，但事实上什么也没干。”





娜塔莉通过外媒Variety回应了罗丝的这条反对，“我同意麦高恩女士，我仅穿了一条绣有女性导演名字的裙子，是不该被称为‘勇敢’的。我认为勇敢是更应该被用来形容那种，在过去的几周中面临巨大压力，曾亲身指控哈维·韦恩斯坦的女性（这里指的就是罗丝）。”





“过去的几年中，由于无数人共同抗争这个体系，女性导演的机会越来越多，留下了不少优秀的电影。我衣服上绣这些导演的名字，也是简单地向她们致敬，希望不会让人忽视她们的伟大成就。”







罗丝·麦高恩，《刑房》















今年1月活动中的罗丝





“如果那些影片拍成了，女性会在拍摄过程中面临巨大挑战。我曾体验过几次，想要帮女性导演找工作，但她们都被迫退出了那些项目，因为她们在工作中所要面临的环境。在拍成之后，女性导演执导的电影也很难进入电影节，拿到发行机会，因为每一层都有看门的人。”





娜塔莉最后总结说，“我想要说的是，我做出过努力，我也会继续做出努力。我目前还没成功，但很有希望面对新的一天”。