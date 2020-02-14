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娜塔莉波特曼奥斯卡女权裙子被diss了

揭露韦恩斯坦的罗丝麦高恩:你只是假装关心

2020-02-14 14:44:19 来源：Mtime时光网

对于娜塔莉·波特曼今年奥斯卡礼服上绣了女导演名字一事，曾揭露韦恩斯坦罪行的罗丝·麦高恩进行了激烈抨击，而后娜塔莉则给出了自己的回应。
　　时光网讯　娜塔莉·波特曼在本届奥斯卡颁奖典礼上穿的裙子惹出了幺蛾子。

　　事情是这样的，由于今年学院奖“最佳导演”的提名人选中并没有男性，娜塔莉今年穿的迪奥长裙外面的披风上，绣着包括格蕾塔·格韦格（《小妇人》）、王子逸《别告诉她》）与劳伦·斯卡法莉娅《舞女大盗》）等女导演的名字。这一抗议学院未提名女导演的做法，得到了许多媒体的赞扬，称她勇敢，然而却遭到了罗丝·麦高恩的反对。

　　罗丝·麦高恩是谁？她是#MeToo运动中的领军人物，揭露了哈维·韦恩斯坦性侵丑闻的女性中一员，她曾在被韦恩斯坦强奸后拒绝他100万的封口费，她曾在twitter上公开指责梅丽尔·斯特里普包庇韦恩斯坦以及虚伪，她曾大骂本·阿弗莱克号称自己不知道韦恩斯坦恶行是在撒谎并且让他“fxxk off”。

　　她还是昆汀·塔伦蒂诺罗伯特·罗德里格兹执导的《刑房》中，那个把一条大腿换成一顶机枪的姑娘，不过现在她已经不再当演员了。

这套裙子与披风全貌

　　罗丝在Facebook上对娜塔莉公开表达了自己的不满，认为她这样的行动主义“对于我们这种真正干事儿的人来说，简直是侮辱”。她表达了自己的激烈意见，“关于娜塔莉·波特曼和奥斯卡‘抗争’的一些想法。这种抗争得到了主流媒体的赞扬，称其勇敢。勇敢？边儿都不沾。更像是个女演员在表演自己的关心，她们很多人都是这么干的。我写这些话不是酸，我是出于恶心。”

　　“娜塔莉，你如此漫长的职业生涯中，只和两位女导演合作过，其中一位还是你自己。你自己的制片公司只雇佣了一位女导演——你自己。我把你单拎出来，是因为有一大堆女演员都在假装自己在关心其他女性，而你是其中之一。这样的女演员本应为女性发声，但事实上什么也没干。”

　　娜塔莉通过外媒Variety回应了罗丝的这条反对，“我同意麦高恩女士，我仅穿了一条绣有女性导演名字的裙子，是不该被称为‘勇敢’的。我认为勇敢是更应该被用来形容那种，在过去的几周中面临巨大压力，曾亲身指控哈维·韦恩斯坦的女性（这里指的就是罗丝）。”

　　“过去的几年中，由于无数人共同抗争这个体系，女性导演的机会越来越多，留下了不少优秀的电影。我衣服上绣这些导演的名字，也是简单地向她们致敬，希望不会让人忽视她们的伟大成就。”


罗丝·麦高恩，《刑房》

　　娜塔莉在自己长长的回应中表示，“我确实与女导演的合作非常少，在我漫长的职业生涯中（从1994年的《这个杀手不太冷》到现在已经26年了），我只有机会和女性导演合作过有限的几次，包括短片、广告、MV以及长片电影”。

　　她举出了玛丽亚·科恩米拉·奈尔《纽约，我爱你》）、丽贝卡·兹罗托斯基《天文馆》）、安娜·罗斯·霍尔默索菲亚·科波拉施林·奈沙这些女导演的名字，“还有我自己。不幸的是，我没能拍成的影片，都是鬼魂历史了。”


今年1月活动中的罗丝

　　“如果那些影片拍成了，女性会在拍摄过程中面临巨大挑战。我曾体验过几次，想要帮女性导演找工作，但她们都被迫退出了那些项目，因为她们在工作中所要面临的环境。在拍成之后，女性导演执导的电影也很难进入电影节，拿到发行机会，因为每一层都有看门的人。”

　　娜塔莉最后总结说，“我想要说的是，我做出过努力，我也会继续做出努力。我目前还没成功，但很有希望面对新的一天”。

作者：甄甏甏   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 娜塔莉·波特曼 罗丝·麦高恩 奥斯卡
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