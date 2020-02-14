《霹雳娇娃》2月15日将登陆各大视频平台，让影迷能够在线欣赏这部颜值爆表的时尚动作大片。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞美女特工动作大片《霹雳娇娃》将于2月15日全网上线，“暮光女”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡组成“天使特工”小队，作为好莱坞女星最高颜值的代表，上演一场惊险刺激，令人大饱眼福的动作冒险之旅。





更有“X教授”帕特里克·斯图尔特、“葛老”杰曼·翰苏与本片导演伊丽莎白·班克斯将饰演三位“博斯利”组成顶级导师团，实力派与偶像派全程飙戏叹为观止！











新版《霹雳娇娃》由克里斯汀·斯图尔特、娜奥米·斯科特、埃拉·巴林斯卡三位实力派女演员主演。集甜美、性感、酷飒多面于一身的克里斯汀·斯图尔特无疑是这部电影的亮点，影片中她扮演率性而为，造型百变的“叛逆天使”萨宾娜，时而单刀直入深入敌群，时而与伙伴并肩作战强劲制敌。





一言不合就摘下假发开打的酷飒性格，可盐可甜的造型和在电影中多种身份的性感装束，给不少粉丝留下深刻印象，放飞自我的人物设定也带给了观众更多惊喜。







“智慧天使”艾琳娜作为电影中甜美可人的代表，其演员娜奥米·斯科特曾在去年大热影片《阿拉丁》中饰演的“茉莉公主”一角一战成名，颜值演技双双在线，在《霹雳娇娃》中 “公主”变身技术担当的宅男女神，为队友提供及时可靠地技术支持。





而埃拉·巴林斯卡也在《霹雳娇娃》，这部自己的大银幕首秀中证实了自己的实力，这位新秀扮演的前军情六处特工“力量天使”简，肉搏、射击、飙车无所不能，能颜能打的设定让观众领略性感特工的酷飒硬朗之美。











在电影中，三位天使特工除了尽显出人意料的飒爽身手和性感百变的造型，更将为执行任务展开全球冒险——从里约热内卢到柏林，再到伊斯坦布尔，陪伴所有影迷在这个情人节周末度过一场刺激的冒险之旅。





此次《霹雳娇娃》全网上线，除了让影迷能够在线欣赏这部颜值爆表的时尚动作大片，片方更联合包括德国汉堡旅游局、土耳其航空在内的合作方与视频平台进行合作，给平台用户和影迷提供多种福利和惊喜。











电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。电影将于2月15日全网上线，精彩不容错过。

编辑：甄甏甏