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电影频道向湖北捐赠"建军大业"等电影

共计60部 将在电视台和方舱医院播出

2020-02-14 16:05:56 来源：Mtime时光网

电影频道节目中心精心组织甄选出60部反映时代精神风貌的主旋律正能量优秀国产影片，在抗疫期间捐赠给湖北。
　　时光网讯 据电影频道融媒体中心官方微博消息，电影频道节目中心精心组织甄选出60部反映时代精神风貌的主旋律正能量优秀国产影片，在抗疫期间捐赠给湖北。

《老师·好》预告

　　其中，向湖北广播电视台、武汉广播电视台捐赠的30部影片主要为《建军大业》《老师·好》《破风》《闪光少女》《热干面的味道》等院线电影；向武汉方舱医院捐赠的30部影片均为《红色之子·单刀赴会》《小狗奶瓶》《龙形侠影黄澄可》等电影频道出品影片。

　　捐赠影片将于2月15日起陆续在湖北广播电视台6个频道(湖北经视、湖北综合、湖北影视、湖北垄上、湖北教育、湖北生活)和武汉广播电视台3个频道(科技生活、武汉文体、武汉少儿)及武汉方舱医院播出。











   编辑：飒飒

关键词： 电影频道 捐赠 湖北
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