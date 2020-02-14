电影频道节目中心精心组织甄选出60部反映时代精神风貌的主旋律正能量优秀国产影片，在抗疫期间捐赠给湖北。

时光网讯 据电影频道融媒体中心官方微博消息，电影频道节目中心精心组织甄选出60部反映时代精神风貌的主旋律正能量优秀国产影片，在抗疫期间捐赠给湖北。









捐赠影片将于2月15日起陆续在湖北广播电视台6个频道(湖北经视、湖北综合、湖北影视、湖北垄上、湖北教育、湖北生活)和武汉广播电视台3个频道(科技生活、武汉文体、武汉少儿)及武汉方舱医院播出。



























编辑：飒飒