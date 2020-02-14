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漫威《永恒族》出现首个公开LGBTQ角色

角色“法斯托斯”会与男性组建家庭

2020-02-14 16:09:44 来源：Mtime时光网

据悉，这个角色是布莱恩·泰里·亨利饰演的法斯托斯，他是一名工程师和发明家，同时还是一名战士，拥有一把能发射能量的铁锤。

　　时光网讯 漫威电影将登场首个公开的同志角色，这个角色会在《永恒族》中出现。

　　据悉，这个角色是布莱恩·泰里·亨利饰演的法斯托斯，他是一名工程师和发明家，同时还是一名战士，拥有一把能发射能量的铁锤。

　　法斯托斯在片中会和一名男性组成家庭，这名男性由哈兹·斯雷曼出演，他刚刚也和美国媒体确认了这一消息。

　　此前在《复仇者联盟4》中，导演乔·罗素就饰演一名貌似是同志的角色，他说他和一名男性约会。这一次在《永恒族》中，漫威更加明确的展现了同性家庭。

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关键词： 永恒族
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布莱恩·泰里·亨利

布莱恩·泰里·亨利

Brian Tyree Henry

职业：演员

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