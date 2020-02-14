2020-02-14 16:09:44 来源：Mtime时光网
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编辑：007
导演：赵婷
主演：安吉丽娜·朱莉
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Brian Tyree Henry
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当年的小白
9分钟前
为了政治正确，我们的片必须要有一个黑人的男同性恋做主角.jpg
哈利万岁
昨天 10:51
然而DC的猛禽小队已经出现几个LGBT角色了 还都是主要角色
frerry
昨天 08:05
迪士尼真让人恶心，搞个这种角色还要弄个大新闻出来
光影透心
昨天 02:55
这片本来很期待。。。。。。
M_151402577
昨天 01:24
迪士尼真的够了，全球发行不允许出现LGBT内容，还非要在宣传上往屁股上面贴。为了政治正确而正确无比恶心
jon945
2020-02-14 21:48
然而这种主流电影里面的LGBT角色永远是最边缘最不起眼的那一个，找个稍微好看一点的白人演员都怕抢掉风头，得罪保守人士
存在于此
2020-02-14 21:02
这些成天搞狗屁LGBT的噱头 能不能搞些正常的
疯山守夜者
2020-02-14 20:19
找黑人可以，什么LGBTTIQQ2SA都可以，至少找个样子向原作靠拢些的演员没难度吧？
mohanazh
2020-02-14 20:02
这哥们不是亚特兰大里那位rap歌手么，话说亚特兰大第三季啥时候开拍啊？！
我爱搜藏
2020-02-14 19:48
找个好看点的不行吗
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