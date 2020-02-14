2020-02-14 19:47:19 来源：Mtime时光网
编辑：z
导演：陈凯歌
主演：张国荣 张丰毅
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Leslie Cheung
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我爱我自己3986066
14小时前
一个娘娘腔演的垃圾电影 谁看啊 什么年代了啊 还看霸王别姬啊 现在年轻人都看霸王硬上弓
吗啡177826514小时前
鉴定完毕，垃圾一个！
时光用户_150208532855612小时前
网络成了藏污纳垢的地方了
此情可Wait10小时前
司马喷子你来啦，你能亲自来送妈真是太好了呢
月餅一號8小时前
鉴定完毕，脑残一个
暗黑魔灵天使1小时前
肺炎都能治好，你这种脑炎是治不好了
春草菲菲
16小时前
风华绝代啊。多么想看霸王别姬的完整版啊，现在下载的都少了7分钟，少了7分钟，精华都被删掉了，霸王别姬是香港制片，不是大陆，那个时候的香港是英国的
WillLegend
17小时前
这么多年过去电影环境反而越来越窒息了
Edward_FW
2020-02-14 23:23
荡气回肠，影史最佳啊！！！那是个多么辉煌的年代啊！！！看看现在，艹艹艹！
繁星孤影
2020-02-14 23:01
竟然愚人节上映
R_gray17小时前
张国荣忌日，纪念张国荣特地选的
lesliechan
2020-02-14 22:42
国外上映 国内不上映 真悲哀
想长胖2020-02-14 22:52
当年就在电影看的
jon945
2020-02-14 21:49
哥哥的扮相秒杀一众小鲜肉啊
时光用户_1493086580148
2020-02-14 21:45
我们自己的电影，自己国家不能上，真是悲哀啊。
jun_sky
2020-02-14 21:26
经典中的经典
jun_sky2020-02-14 21:27
可惜陈凯歌也就这一部电影，经典作品不如老谋子的多
M_8747379442020-02-14 22:39
我喜欢无极看过好几遍，外界都评论烂片，但这个电影，我总能津津有味的看完，奇怪了哈哈，这个霸王别姬不行，看着毫无意思，我也不懂戏曲，后期批斗是挺惨的，看一遍不想再看型。
lesliechan2020-02-14 22:41
好像还是他爸帮忙拍的
水晶钻戒
2020-02-14 21:17
国内看不到的，国外人气都不低。
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