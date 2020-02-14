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《霸王别姬》4K修复版将于韩国重映

纪念张国荣去世17周年 4月1日上映

2020-02-14 19:47:19 来源：Mtime时光网

《霸王别姬》将在韩国重映
　　时光网讯 　作为华语电影在戛纳电影节上唯一获得的一次金棕榈大奖，陈凯歌导演的《霸王别姬》也一直深受影迷的喜爱，同时也占据着时光网中国电影评分的冠军宝座。



　　​​2020年4月1日,4K修复版《霸王别姬》将再度于韩国重映，纪念张国荣逝世17周年。 ​​​​并发布了一张重映海报，张国荣饰演的程蝶衣占据海报，低眉颔首诠释大时代下的爱恨纠缠。

   编辑：z

关键词： 霸王别姬 张国荣 重映
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