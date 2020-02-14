今天是周五，一周的工作日结束了，大家情人节快乐！





在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？









01. 娜塔莉·波特曼回应罗丝·麦高恩的批判











娜塔莉·波特曼在今年奥斯卡颁奖上穿的裙子，外面的披风上绣了许多女导演的名字，以抗议学院提名的“最佳导演”人选中没有女性。对于这一行为，揭露韦恩斯坦丑闻的罗丝·麦高恩激烈反对，认为她这样的行动主义“对于我们这种真正干事儿的人来说，简直是侮辱”，只是“像个女演员在表演自己的关心”，“漫长的职业生涯中，只和两位女导演合作过，其中一位还是你自己”。





对于这一批判，娜塔莉回应表示，“我衣服上绣这些导演的名字，是简单地向她们致敬”，承认“我确实与女导演的合作非常少”，总结说“我做出过努力，我也会继续做出努力。我目前还没成功，但很有希望面对新的一天”。

02. 漫威《永恒族》出现首个公开gay角色









漫威电影将登场首个公开的同志角色，这个角色会在《永恒族》中出现。这个角色是布莱恩·泰里·亨利饰演的法斯托斯，他是一名工程师和发明家，同时还是一名战士，拥有一把能发射能量的铁锤。法斯托斯在片中会和一名男性组成家庭，这名男性由哈兹·斯雷曼出演，他刚刚也和美国媒体确认了这一消息。这一次在《永恒族》中，漫威更加明确的展现了同性家庭。

03. 《漫威复仇者》游戏曝预告





游戏《漫威复仇者》曝光预告片，美国队长、钢铁侠、雷神、绿巨人、黑寡妇等复仇者联盟的成员再度集结，故事描述了在复联成员们于A日，在旧金山共同庆祝复联高科技新总部的成立时，一位神秘敌人趁着诸位复仇者忙着自嗨无暇保护世界的关头在旧金山酿成了一场惨剧。这款游戏将于9月初陆续登陆PS4、Xbox One、PC和Stadia平台。其中PC平台steam端预购已启动。

04. 佐伊索尔达娜要演体育剧情片"击剑手"











佐伊·索尔达娜要出演一部体育剧情新片《击剑手》，卡西·阿弗莱克制片，贾思敏·迈克格拉德自编自导。影片改编自贾思敏的自身经历，这位全国击剑冠军带领哈佛大学的首支NCAA（美国大学体育协会）队伍，拿到了史上第一个击剑冠军，为此获得了哈佛的终身教职。佐伊饰演的是一位富有野心的女性运动员，她要面对自身的心魔和童年对手，还要努力争取进入美国的奥运队伍。





01. 《情满四合院》演员鲁园逝世终年92岁









2月12日，中视协演员工作委员会的官微发布消息，“尊敬的鲁园老师，已于2月8日，晚上8：30去世，祝鲁老师一路走好”。女演员鲁园生于1928年，从艺70年，终年91岁。鲁园1950年毕业于南开大学，之后进入天津人民广播电台担任主播，之后又调入天津电视台担任儿童节目《故事奶奶》的主持人。她近年出演过《守望幸福》《情满四合院》等电视剧都曾热播，是观众非常熟悉的奶奶演员。

02. 电影频道向湖北捐赠"建军大业"等电影









据电影频道融媒体中心官方微博消息，电影频道节目中心精心组织甄选出60部反映时代精神风貌的主旋律正能量优秀国产影片，在抗疫期间捐赠给湖北。其中，向湖北广播电视台、武汉广播电视台捐赠的30部影片主要为《建军大业》《老师·好》《破风》《闪光少女》等院线电影；向武汉方舱医院捐赠的30部影片均为《红色之子·单刀赴会》《小狗奶瓶》《龙形侠影黄澄可》等电影频道出品影片。





01. 《霸王别姬》4K修复版将于韩国重映









作为华语电影在戛纳电影节上唯一获得的一次金棕榈大奖，陈凯歌导演的《霸王别姬》也一直深受影迷的喜爱，同时也占据着时光网中国电影评分的冠军宝座。​​2020年4月1日,4K修复版《霸王别姬》将再度于韩国重映，纪念张国荣逝世17周年。 ​​​​并发布了一张重映海报，张国荣饰演的程蝶衣占据海报，低眉颔首诠释大时代下的爱恨纠缠。

02. 日本知名音乐人槙原敬之再吸毒遭逮捕









外媒报道，日本知名音乐创作人、歌手槙原敬之因持有毒品于13日遭逮捕。槙原敬之是日本天团SMAP代表作《世界上唯一的花》的词曲作者。据悉，他曾于1999年8月首次因吸毒被逮捕，并被判处1年6个月，缓刑3年。同年12月8日的判决公审后，他曾向各大媒体发文称“今后坚决约束自己不再发生此类事件”。据线上购物网站乐天显示，当日热销排行榜前十名中，他的作品占据5席。