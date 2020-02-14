2020-02-14 23:32:06 来源：Mtime时光网
来自俄罗斯的情书
作者：小火纸 编辑：小火纸
主演：大卫·哈伯
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David Harbour
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阿森纳颓风
14小时前
第三季从头到尾也没讲苏联人在搞什么
铳梦
居然？！我以为第三季完结了
Tung园Y
21小时前
只有第一季感觉非常棒，第二第三季都有比较明显的硬伤。
mohanazh20小时前
我觉得第三季是目前最好原创度最高的，第一季太多老电影里的套路
新鲜的老陈皮16小时前
哈，我也喜欢第三季
MTFK15小时前
第三季摄影和美术设计是三季里最棒的
wurenchu
22小时前
希望第四季不要烂尾，第一季惊艳，第二季有点平庸，第三季再次辉煌，第四季千万不要再次平庸。
juliolei
23小时前
先补课3，再坐等4~
渡水
昨天 08:45
苏联对美国的贡献有多大！都垮了二十多年了还在为美国的影视行业做着贡献。
wurenchu22小时前
只要美帝影视剧还在拍，苏俄毛子就是永远的批判对象。
上帝的万花筒14小时前
没办法，不敢批那个全世界最大的市场，怕没生意做
猪懒懒汉21分钟前
那可不咋滴，你以为你是张麻子啊又想骂娘又想挣钱
frerry
昨天 08:01
那个苏联士兵好眼熟，贾坤是你吗？？？无面人
我也觉得是，他刚在杰克莱恩第二季里演了个杀手
M_151402577
昨天 01:22
这是什么鬼预告，一个人物亮相也要配乐那么振奋
史丹利胡昨天 06:11
男主角...
这应该是先到预告，俗称预告片的预告。
辛普森大电影
2020-02-14 23:57
期待！只是没有听到熟悉的bgm有点不习惯
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