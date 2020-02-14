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他还活着!《怪奇物语》第四季首曝预告

一封来自俄罗斯的情书 有望今年上线

2020-02-14 23:32:06 来源：Mtime时光网

《怪奇物语：第四季》上线时间待定，可以确定的是霍普警长还活着。
　　

来自俄罗斯的情书

时光网讯 《怪奇物语：第三季》去年7月上线创造Netflix新的收视纪录。剧集末尾设置悬念：大卫·哈伯扮演的霍普警长选择牺牲自己，在神秘大门前被爆炸的火焰吞没生死未卜。

　　今日曝光的《怪奇物语：第四季》首款预告中，明确告诉观众：霍普活着，正在苏联境内修铁路呢。

      剧集导演杜菲兄弟表示，霍普正在远东的堪察加半岛荒地上做苦工，而美国本土又会面临新的威胁，孩子们做好了准备。Netflix还未公布新一季的具体上线时间，大概率会在今年。

警长活着 其实一点都不意外

第三季末尾

　　由于大卫·哈伯今年刚好主演了《黑寡妇》，扮演的角色是红色守卫者（苏联队长），《怪奇物语》第四季预告出炉后，有网友戏称新的一季难道演的是“黑寡妇前传之苏联队长”？


这不巧了吗

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 怪奇物语 第四季 大卫哈珀 霍普警长
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怪奇物语 第四季

怪奇物语 第四季 (2020)

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主演：大卫·哈伯

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大卫·哈伯

大卫·哈伯

David Harbour

职业：演员

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