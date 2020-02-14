



剧集导演杜菲兄弟表示，霍普正在远东的堪察加半岛荒地上做苦工，而美国本土又会面临新的威胁，孩子们做好了准备。Netflix还未公布新一季的具体上线时间，大概率会在今年。

今日曝光的《怪奇物语：第四季》首款预告中，明确告诉观众：霍普活着，正在苏联境内修铁路呢。