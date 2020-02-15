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多地放映协会呼吁物业减免影院租金等费用

受疫情影响，全国影院行业经济损失惨重

2020-02-15 09:33:00 来源：Mtime时光网

多地电影发行放映协会发布公开函，呼吁物业为影院减免租金、物业费等费用，“同舟共济、共抗疫情”。
      时光网讯 受疫情影响，自1月下旬以来，全国影院行业处于停业状态，造成了巨大的经济损失，甚至已经严重影响到了全国影院行业未来的发展。

      日前，多地电影发行放映协会发布公开函，呼吁物业为影院减免租金、物业费等费用，“同舟共济、共抗疫情”。

      据悉，万达、红星美凯龙、华润置地、龙湖集团等地产商已经宣布将减免包括影院在内的商户租金。


   编辑：羊羊

关键词： 院线
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