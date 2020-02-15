2020-02-15 09:33:00 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
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zk890515
14小时前
电影院早就赚的盆满钵满的，这几个月饿不死他们
爱笑的阿飞
15小时前
这种问题谁也管不了，看人家业主免不免了，不免也没啥说的。这次疫情很多人都亏了不少钱，按道理应该政府出面管的
一江春水_0001
16小时前
看了这么多评论，发现国人普遍缺乏同情同理心。。。可悲，可恨
柳梦璃么么哒3小时前
都喜欢幸灾乐祸落井下石 因为不是在自己身上发生
M_87473794413分钟前
因为不觉得值得同情 不够惨
上帝的万花筒
大量做小本买卖的营业者，他们的损失谁来管？
MTFK
18小时前
哪有那么脆弱，营业一个月就受不了了？这还是那给每年好几百亿的市场？刚好借此排排毒，让那些垃圾影视滚远些，好的内容自然永垂不朽，热爱电影的自然会进影院（哪怕已经看过资源的）。
皮尔斯qi
呵呵！又开始叫苦要补贴了。赚翻的时候咋不吭气啊？贱货些！
做不下去就关门！
屌你卤味
21小时前
偷税漏税的大明星们都没见表态呃
朝闻夕改
电影市场是不是也该自我调节了
1793043525246
22小时前
减免可以，但是要提后期补偿方案 不能不好的时候免房租，好的时候你独自赚，道德绑架
优美的菲奥里
昨天 10:53
装惨骗钱
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