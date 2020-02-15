2020-02-15 09:56:17 来源：Mtime时光网
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编辑：羊羊
导演：马特·里夫斯
主演：罗伯特·帕丁森
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Matt Reeves
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Robert Pattinson
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蕉之目由
16分钟前
哥谭，又是民风淳朴的一天
带发条的小火柴
13小时前
科林法瑞尔演企鹅人？这选角没问题吧？
小王子1996
拍这个也要替身？真娇贵啊罗伯特！受不了！
VirtueChen9小时前
有可能是分组拍摄,主演在其他片场拍摄其他镜头,替身拍摄一些相对不重要的镜头,这样可以节省时间.
M_299026629
寻狗启示：现用ID武神狗侠的主子，它被封过的号：国产王道，爱说实话的中国人，武神仁侠，奉先无双，看我的中指，辱我者皆贱婢，美分的baba，说实话的人。给国产电影全10分，国外电影全0.1分。不管换几个号反正开口闭口就是慕洋犬，跪久了站不起来，它还有个ID代号月影杀手在《猛禽小队》预告片新闻留言：↑你以为我会怕你们这群无聊的网络暴力？！做梦！，点信息一看五刷海王四刷复联4，沙赞电锯8都打10分。背地里看好莱坞电影比谁都积极
上帝的万花筒
14小时前
这部电影应该没有小丑
皮尔斯qi
17小时前
烂片既视感
像夜空般爱你
不敢评价，给好评的话，被黑DC的喷，评价不好的话，被粉丝喷，评价这个版本不如其他版本，被帕粉喷，评价帕版感觉不错，被贝尔粉喷，评价这像是小丑帮，被漫画粉喷，评价这是蝙蝠侠挨揍，被原著喷，从今天起，所有电影只给两字：加油
麦克斯玮11小时前
没错啊，以前BVS上映前我就发了条疑问，结果DC漫画粉喷了我好几个月，导致后来看见DC粉就恶心。
YalkunM
19小时前
这次是起源故事吗？
飛花夢影
挨打的应该不是蝙蝠侠，只不过是蝙蝠侠的替身演员露脸演了另一个挨打的角色而已。
M_329244629
20小时前
来了来了，一帮黑子开始了，人家电影连预告的预告都没有呢，从片场照就开始揣测剧情扑街各种扑各种烂了，你们加油，我先坐等年底看预告
皮尔斯qi17小时前
这么赤裸裸的五毛真的好么？哈哈哈
冷王无双12小时前
楼上可真是，和你观点不一致就是五毛，客观两个字在你们的字典里就不存在是吧。我是没听说过收了五毛不往死里夸反而表示“我先等预告”的。
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