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很万圣节！新版《蝙蝠侠》曝片场照

蝙蝠侠替身演员被一群小混混围殴

2020-02-15 09:56:17 来源：Mtime时光网

照片中，群演们一副古怪装扮，还把罗伯特·帕丁森的替身演员推倒在地，看来蝙蝠侠这次又惹到某个当地帮派了。
      时光网讯 日前，由马特·里夫斯执导，罗伯特·帕丁森等主演的电影《蝙蝠侠》曝光一组伦敦片场照。

      照片中，群演们一副古怪装扮，还把罗伯特·帕丁森的替身演员推倒在地，看来蝙蝠侠这次又惹到某个当地帮派了。

      据悉，除了“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森，柯林·法瑞尔将加盟该片饰演“企鹅人”，保罗·达诺饰演“谜语人”、约翰·特托罗饰演黑帮老大卡迈恩·法尔科内，佐伊·克拉维兹饰演“猫女”，杰弗里·怀特饰演警察局长詹姆斯·戈登，安迪·瑟金斯饰演韦恩家族的管家阿尔弗雷德·潘尼沃斯。

      《蝙蝠侠》将于2021年6月25日全美公映。


   编辑：羊羊

关键词： 蝙蝠侠
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导演：马特·里夫斯

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马特·里夫斯

马特·里夫斯

Matt Reeves

职业：导演 | 编剧

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罗伯特·帕丁森

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Robert Pattinson

职业：演员 | 制作人

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