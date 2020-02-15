照片中，群演们一副古怪装扮，还把罗伯特·帕丁森的替身演员推倒在地，看来蝙蝠侠这次又惹到某个当地帮派了。





照片中，群演们一副古怪装扮，还把罗伯特·帕丁森的替身演员推倒在地，看来蝙蝠侠这次又惹到某个当地帮派了。





据悉，除了“蝙蝠侠”罗伯特·帕丁森，柯林·法瑞尔将加盟该片饰演“企鹅人”，保罗·达诺饰演“谜语人”、约翰·特托罗饰演黑帮老大卡迈恩·法尔科内，佐伊·克拉维兹饰演“猫女”，杰弗里·怀特饰演警察局长詹姆斯·戈登，安迪·瑟金斯饰演韦恩家族的管家阿尔弗雷德·潘尼沃斯。





《蝙蝠侠》将于2021年6月25日全美公映。









编辑：羊羊