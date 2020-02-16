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"刺猬索尼克"北美开画口碑票房双飘红

"猛禽小队"退居次位 李美琪"梦幻岛"第四名

2020-02-16 10:02:40 来源：Mtime时光网

《刺猬索尼克》原定内地定档2月28日，在如今的情况下，观众看来还得等等呀。


　　时光网讯 北美本周五票房成绩公布。游戏改编《刺猬索尼克》开画首日无悬念登顶，在2月14日情人节当天拿下2100万美元票房（包含周四提前场的300万美元）。

《刺猬索尼克》预告片

　　目前游戏改编电影开画票房最高的是2019年《大侦探皮卡丘》《刺猬索尼克》首日表现非常强势，且观众评分CinemaScore拿到A等级，冲击《皮卡丘》的记录也不是没有可能。

　　《刺猬索尼克》定档2月28日内地公映，受到疫情影响，如期上映或无望。不过片方目前还没发布正式的撤档声明。



　　《爱之情照》《梦幻岛》也是本周新开画，首日票房分别排名第三和第四。黑人爱情片《爱之情照》首日拿下630万美元票房，包含周四提前场的65万美元，该片观众评分为B+。《梦幻岛》由金牌恐怖片制作公司Blumhouse出品，迈克尔·佩尼亚和李美琪等主演，首日拿下540万美元，观众评分C-。

　　除此之外，威尔·法瑞尔主演的翻拍片《每况愈下》本周也开画，遗憾没有跻身前五名，首日拿下200万美元。不过观众对该片的反响很不佳，作为一部剧情片，观众评分CinemaScore只拿到D等级。



　　DC《猛禽小队和哈莉·奎茵》在上映的第二周退居次位。目前影片北美累计票房4850万美元，海外票房4800万，全球合计9600万美元。这个表现虽然在DCEU作品中垫底，但影片的成本相比其他电影也小一些，约为8千万美元。

2月14日周五北美票房榜



   编辑：sasa

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关键词： 北美周五票房 首日票房 刺猬索尼克
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