















壕有壕的好处，在《速9》的首支预告释出之后，24小时之内Youtube、Twitter和Facebook上，这支预告片一共积累了1.51亿的点击量，5天之内迅速破5亿！（这还没算上我们，因为这几个网站我们都上不去:d）









超级碗预告 系列拍到第九部，上天、入地、下海、潜艇、飞机、坦克……地球上所有能想到的交通工具，全让主角们玩儿了个遍。至于角色，这一部里面可以有人“死而复生”，外传里面连人性生化武器都拍出来了。









在两周前迈阿密的那场音乐会上，时光网与影片的主创们就这个问题，展开了独家访谈。