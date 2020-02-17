时光网特稿
两周前，为了放出系列新作《速度与激情9》
的首支预告片，环球影业在美国迈阿密举办了盛大的“速激”主题音乐会。
预告片在音乐会上释出时，已经“死去”好几集的韩出现那一刻，全场炸裂。饰演他的成康
惊喜现身音乐会时，更是引发了迈阿密人民最激动的尖叫和鼓掌。
在几千名观众“欢迎回来”（Welcome Back!）的高呼声中，与范老大热情相拥的成康喊出了“Justice for Han!”（此前片场照中导演林诣彬就穿着写了这句话的T恤），也让自《速激6》片尾韩被杰森·斯坦森
杀死后，愤愤鸣不平的粉丝们，没白请愿这么多年。好了，这下杰森·斯坦森彻底是好人了。
壕有壕的好处，在《速9》的首支预告释出之后，24小时之内Youtube、Twitter和Facebook上，这支预告片一共积累了1.51亿的点击量，5天之内迅速破5亿！（这还没算上我们，因为这几个网站我们都上不去:d）
一周前的“美国春晚”超级碗上，《速9》放出了短短30秒钟的“赞美上帝”（Hallelujah）版电视预告片，再让全美观众一饱眼福。这一操作之后，美国国内的《速9》电影票预售情况，比《速8》同期上涨50%
，与《速度与激情：特别行动》
时相比，更是上涨了400%
。
系列拍到第九部，上天、入地、下海、潜艇、飞机、坦克……地球上所有能想到的交通工具，全让主角们玩儿了个遍。至于角色，这一部里面可以有人“死而复生”，外传里面连人性生化武器都拍出来了。
《速9》的英文片名，简单到就俩字：F9
。距离2001年的第一部《速度与激情》
已经过去了近20年的时间，现在第九部还能再演什么呢？
在两周前迈阿密的那场音乐会上，时光网与影片的主创们就这个问题，展开了独家访谈。