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2020-02-17 08:46:38 来源：Mtime时光网

写在前面

范老大:没想到拍F9

赵喜娜:场面再大核心依然是家庭

导演林诣彬想探索血亲

"有点不理解第七八部的故事"

米歇尔&乔丹娜

娜塔莉&卢达克里斯

韩复活，赵喜娜演范老大的亲生兄弟……距离第一部《速度与激情》已过去将近20年时间，拍到第九部的“速激”系列在好莱坞，竟然依旧屹立不倒，赚钱不止，收获粉丝的爱与关注无数。
　　时光网特稿　两周前，为了放出系列新作《速度与激情9》的首支预告片，环球影业在美国迈阿密举办了盛大的“速激”主题音乐会。

　　《速9》family全员到齐，焦点中的焦点“范老大”范·迪塞尔、A到说她不是拉拉都没人信的米歇尔·罗德里格兹、《速7》之后首次回归的乔丹娜·布鲁斯特、从第二部开始加盟的Ludacris泰瑞斯·吉布森、第七部开始出演的娜塔莉·艾玛努埃尔（《权游》中龙妈的翻译官）、华裔导演林诣彬、最新加盟的前WWE摔角手“赵喜娜”约翰·塞纳……能来的卡司基本上都来了！

首款正式中字预告

　　预告片在音乐会上释出时，已经“死去”好几集的韩出现那一刻，全场炸裂。饰演他的成康惊喜现身音乐会时，更是引发了迈阿密人民最激动的尖叫和鼓掌。

　　在几千名观众“欢迎回来”（Welcome Back!）的高呼声中，与范老大热情相拥的成康喊出了“Justice for Han!”（此前片场照中导演林诣彬就穿着写了这句话的T恤），也让自《速激6》片尾韩被杰森·斯坦森杀死后，愤愤鸣不平的粉丝们，没白请愿这么多年。好了，这下杰森·斯坦森彻底是好人了。

　　壕有壕的好处，在《速9》的首支预告释出之后，24小时之内Youtube、Twitter和Facebook上，这支预告片一共积累了1.51亿的点击量，5天之内迅速破5亿！（这还没算上我们，因为这几个网站我们都上不去:d）

　　一周前的“美国春晚”超级碗上，《速9》放出了短短30秒钟的“赞美上帝”（Hallelujah）版电视预告片，再让全美观众一饱眼福。这一操作之后，美国国内的《速9》电影票预售情况，比《速8》同期上涨50%，与《速度与激情：特别行动》时相比，更是上涨了400%

超级碗预告

　　系列拍到第九部，上天、入地、下海、潜艇、飞机、坦克……地球上所有能想到的交通工具，全让主角们玩儿了个遍。至于角色，这一部里面可以有人“死而复生”，外传里面连人性生化武器都拍出来了。

　　《速9》的英文片名，简单到就俩字：F9。距离2001年的第一部《速度与激情》已经过去了近20年的时间，现在第九部还能再演什么呢？

　　在两周前迈阿密的那场音乐会上，时光网与影片的主创们就这个问题，展开了独家访谈。　　

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[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
作者：甄甏甏 关键词： 速激9 速度与激情9 环球影业 范·迪塞尔 赵喜娜

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