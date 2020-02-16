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炫！"007无暇赴死"曝NBA全明星赛预告

动作场面紧张刺激 安娜德阿玛斯香艳撩人

2020-02-16 12:48:01 来源：Mtime时光网

《007：无暇赴死》曝光2020年NBA全明星赛电视预告片，有新镜头。
　　时光网讯 《007：无暇赴死》曝光2020年NBA全明星赛电视预告片，有新镜头，整体非常硬核！



　　新预告以拉米·马雷克饰演的反派旁白展开：詹姆斯·邦德，批准去杀掉。一系列酷炫的动作场面非常带感，安娜·德·阿玛斯香艳亮相，风情万种，十分抢镜。

　　《007：无暇赴死》《真探》导演凯瑞·福永执导，《杀死伊芙》《伦敦生活》的编剧及制作人菲比·沃勒-布里奇参与执笔剧本。丹尼尔·克雷格拉尔夫·费因斯饰演的“M”、娜奥米·哈里斯饰演的“Moneypenny”、蕾雅·赛杜饰演的“玛德琳”、本·威士肖饰演的“Q”、克里斯托弗·瓦尔兹饰演的“Blofeld”等我们熟悉的系列角色，均悉数回归本片。


　　刚刚在《利刃出鞘》中给观众们留下了深刻印象的古巴女演员安娜·德·阿玛斯，作为新加盟的“邦女郎”亮相。曾凭借《波西米亚狂想曲》获得奥斯卡影帝的拉米·马雷克则出演反派。

　　影片将于2020年4月8日在美国上映，这也将是丹尼尔·克雷格的最后一部007电影。

   编辑：飒飒

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 007 无暇赴死 邦德 NBA全明星
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