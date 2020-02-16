越南导演包阮执导的纪录片《像水一样》亮相圣丹斯电影节，影片通过记录主人公的童年、青少年时期、婚姻生活和为人父母的生活经历，试图还原李小龙辉煌的一生。





















纪录片标题“像水一样”（Be water）是李小龙哲学思想的一句名言









本片导演包阮（Bao Nguyen）是一位越战难民的儿子，他对这种题材的电影，尤其是对有移民故事情节的电影来说，具有很明显的亲和力，同时他还能表现出来那种被两种不同文化拉扯的感觉。包阮没有让特别多接受采访的人出现在镜头中，直到最后影片结束，才在片尾字幕上体现出来这些人，这是个明智的决定。





取而代之的是，他在大量档案素材的脚本中采用了这些人的话语。选择这种方式叙述李小龙的故事，增强了观众们对那个时代情感的沉浸感——同时，鉴于李小龙自身性格带有的坚强感，也让大家从整体上对他有了一个完整的个体认知。





该片通过记录主人公的童年、青少年时期、婚姻生活和为人父母的生活经历，成功刻画了李小龙站在时代前沿的雄心壮志，同时展现出了他在钻研截拳道过程中形成的哲学基础，以及他个人混合武术的流派风格。







《像水一样》导演包阮亮相圣丹斯电影节





不过，从李小龙全部人生的多维度而言，这部电影的说服力似乎就没有那么强了。影片小心翼翼的回避了一些事实和细节问题，这些内容很可能都是李小龙遗孀和女儿不太喜欢的，而当谈到像李小龙死因是脑水肿这些问题的时候，又出现了大量的具体细节和内容。





包阮和影片剪辑师Graham Taylor有点过于恭敬，他们做出来的这部电影带有种神话般愉悦人心的色彩。





当然了，电影无疑向人们传达了李小龙银幕之外的人生，而且这些内容肯定是具有一定说服力的，影片从李小龙生前的个人著作中引用了大量内容，通过语音旁白的形式体现在电影中。











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不过，李小龙经历过的一些挫折也确实被记录了下来，包括在1970年他的第四骶神经几乎都被切断了，让他不得不进入长久卧床休息的状态。





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总之，该片在很多问题上有点刻意的浅尝辄止。不过这部片子确实制作精良，故事情节也能吸引人，但缺乏一定的深度。



