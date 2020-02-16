时光网讯
自从昆汀·塔伦蒂诺
的《好莱坞往事》
在去年夏天公映以来，其间涉及到李小龙的一些镜头就在粉丝们之中和很多亚裔美国人社区中激起了争议，而这其中就有来自李小龙
女儿李香凝
的反对声音，她对电影中关于自己父亲的一些事实陈述表达了不同意见，这无疑增加了对李小龙生平的质疑。
然而，无可置疑的是，年仅32岁的李小龙于1973年不幸逝世的四十多年之后，他又再次拥有了这样的电影高光时刻——不管是他在《叶问4：完结篇》
中出现的镜头，还是在昆汀·塔伦蒂诺的《好莱坞往事》
中涉及的相关情节中，而且最近标准收藏（美国一家著名的DVD发行公司）宣布将选择李小龙的四部电影收藏进入他们即将发行的蓝光碟中。
纪录片标题“像水一样”（Be water）是李小龙哲学思想的一句名言
这是对李小龙电影的一种赞赏，也是对他电影的重新审视，这些情愫都包含在了这部外部包装精美又光彩照人的全新纪录片《像水一样》
中。近日在2020年圣丹斯电影节上这部影片举行了全球首映。
本片导演包阮（Bao Nguyen）是一位越战难民的儿子，他对这种题材的电影，尤其是对有移民故事情节的电影来说，具有很明显的亲和力，同时他还能表现出来那种被两种不同文化拉扯的感觉。包阮没有让特别多接受采访的人出现在镜头中，直到最后影片结束，才在片尾字幕上体现出来这些人，这是个明智的决定。
取而代之的是，他在大量档案素材的脚本中采用了这些人的话语。选择这种方式叙述李小龙的故事，增强了观众们对那个时代情感的沉浸感——同时，鉴于李小龙自身性格带有的坚强感，也让大家从整体上对他有了一个完整的个体认知。
该片通过记录主人公的童年、青少年时期、婚姻生活和为人父母的生活经历，成功刻画了李小龙站在时代前沿的雄心壮志，同时展现出了他在钻研截拳道过程中形成的哲学基础，以及他个人混合武术的流派风格。
《像水一样》导演包阮亮相圣丹斯电影节
不过，从李小龙全部人生的多维度而言，这部电影的说服力似乎就没有那么强了。影片小心翼翼的回避了一些事实和细节问题，这些内容很可能都是李小龙遗孀和女儿不太喜欢的，而当谈到像李小龙死因是脑水肿这些问题的时候，又出现了大量的具体细节和内容。
包阮和影片剪辑师Graham Taylor有点过于恭敬，他们做出来的这部电影带有种神话般愉悦人心的色彩。
当然了，电影无疑向人们传达了李小龙银幕之外的人生，而且这些内容肯定是具有一定说服力的，影片从李小龙生前的个人著作中引用了大量内容，通过语音旁白的形式体现在电影中。
同时，影片还从李小龙职业生涯中的专业武术指导经历和个人友情的角度，讲述了他与美国著名电影人史蒂夫·麦奎因
以及前NAB明星卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔
之间的故事，以及他是如何破除各种障碍，将不同的人群和团体整合团结在一起的。
李小龙葬礼，万人送行
他24岁那年在《青蜂侠》
中充满魅力的试镜表演让人难忘，除此之外，这里面最让人难忘的要算是来自他香港葬礼的视频了，在李小龙主演的《龙争虎斗》
上映的前十天，大批的人群就在街上排起了长队。
不过这部片子确实有点过于毕恭毕敬了，没有批判性思维。世上没有谁是完美的，谁也不会对自己所做出的决定百分百确定有把握。《像水一样》
将人生中的艰难险阻打磨的太过光滑。
不过，李小龙经历过的一些挫折也确实被记录了下来，包括在1970年他的第四骶神经几乎都被切断了，让他不得不进入长久卧床休息的状态。
美剧《功夫》创意据说最早由李小龙提出，华纳电视“盗用”了创意
在深入探讨问题方面，影片交代了一个事实，李小龙最初产生了电视剧《功夫》
的创意，但这部电视剧最终由大卫·卡拉丁
饰演。该片揭示了李小龙生活的那个年代可耻的种族等级制度，经常会错误的剥夺亚裔美国人获得同等职业发展的机会。
总之，该片在很多问题上有点刻意的浅尝辄止。不过这部片子确实制作精良，故事情节也能吸引人，但缺乏一定的深度。
备注：您对李小龙有什么深刻的、最让人难忘的回忆吗？——无论是银幕上还是银幕外？请在下方评论区告诉我们您的想法吧！