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奥斯卡预警！《黑豹2》明年3月或开拍

导演瑞恩库格勒回归 北美定档2022年5月

2020-02-16 15:39:01 来源：Mtime时光网

能否再提一次奥斯卡？


　　时光网讯 据外媒报道，《黑豹2》有望于明年3月至6月在澳大利亚福斯制片厂拍摄。

《黑豹》预告片，再温习一遍

　　之前已确认两部MCU漫威电影《尚气》《雷神4》会在该制片厂拍摄，《黑豹2》会在《雷神4》完成制作后开始进入制作并拍摄。

　　另外，《黑豹2》也会在美国旧金山等地拍摄。不过报道也指出，现在距离开拍还有一年多，时间和地点上仍有变化和调整的可能。

　　前作导演瑞恩·库格勒已确定回归执导、编剧《黑豹2》，卡司方面，虽然还未官宣，“国王”查德维克·博斯曼、“罗斯探员”马丁·弗瑞曼基本确定回归。

　　《黑豹2》定档2022年5月6日北美公映。

   编辑：SaSa

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关键词： 漫威 黑豹 超级英雄
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黑豹2

黑豹2 (2022)

0.0

导演：瑞恩·库格勒

主演：查德维克·博斯曼

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