2020-02-16 15:39:01 来源：Mtime时光网
《黑豹》预告片，再温习一遍
编辑：SaSa
导演：瑞恩·库格勒
主演：查德维克·博斯曼
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漫威《黑豹2》定档2022年5月6日国王查德维克·博斯曼回归 剧..
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想长胖
12分钟前
又是一次史上最佳？
成恩yo
1小时前
看到奥斯卡+黑豹我就觉得讽刺
就不告诉你3831000
2小时前
我覺得黑豹拍得不錯 節奏控制很好 漫威裏面質量最好的幾部之一
嘻哈局长
5小时前
奥斯卡最佳烂片预警
武神狗侠的主子3小时前
我觉得美国电影应该加个“zzzq”类型电影，然后再加个奥斯卡最佳zzzq电影。
厨狮Wei
只因黑人演员占多数就角逐奥斯卡？这就是纯粹的「种族平衡」罢了！
武神狗侠的主子
6小时前
👎
武神仁侠奉先无双1小时前
疯狗还不赶紧给黑豹2打0.1分
武神狗侠的主子37分钟前
↑还说我欠骂，看看全评论区最不合群的就是你！
武神狗侠的主子31分钟前
你带着那二哈的头像，更符合疯狗二字！
Im不完美小锋
讲个无关的，黑豹今天当了NBA扣篮大赛的评委。笑脸
GTL·3小时前
当时我就惊呆了，简直无FUxk说
坂井泉水
奈非上输入N，然后会问你要找的是不是黑豹（草）
曾经对我说
而且这年头还那么关注奥斯卡？丢脸啰！
我上部新闻就针对寄生虫拿奥斯卡发辫的评论，看看下面一群跪的。
我们又被碰瓷了、呵呵
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