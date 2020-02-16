2020-02-16 20:59:49 来源：Mtime时光网
NBA全明星赛预告
编辑：SaSa
导演：凯瑞·福永
主演：丹尼尔·克雷格
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Daniel Craig
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呵呵1310843
38分钟前
非常理解，既然这样干脆就不要在内地上映了，这样对大家都好。。。如果有观众因为看了这片染上新冠，我想等着赚钱的投资方心里也会非常过意不去的~~~
磚家叫獣
1小时前
可惜了，今年好莱坞要亏惨
M_29902662948分钟前
只能说是少赚，内地不上映大赚的R级电影多得是
呵呵131084312分钟前
好莱坞每年在中国30~40亿美元左右吧，分账到手7、8亿美元。。。看着不多，但这都是纯利啊，加上国内票房也会影响网络版权的价格以及国内的广告，所以影响还是挺大的。
牵机
还真是无暇赴死？
UncleMarston1小时前
good
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