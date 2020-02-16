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无暇"赴死"《007》取消来华宣传计划

原计划4月北京首映礼 是否延档看情况而定

2020-02-16 20:59:49 来源：Mtime时光网

受疫情影响，《007：无暇赴死》的中国宣传之旅将取消，毕竟No Time To Die。


　　时光网讯 据英国《泰晤士报》报道，受疫情影响，《007：无暇赴死》的中国宣传之旅被迫取消。

　　据悉，影片原计划于4月在北京举行一场众星云集的首映式，最后一次出演邦德丹尼尔·克雷格也计划现身。

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　　《007：无暇赴死》4月10日美国上映。据知情人士透露，即使中国的影院在4月恢复营业，医生也不会允许影片的工作人员来中国。

　　上一部邦德电影《007：幽灵党》在内地拿下5.4亿元票房。中国内地是《007：无暇赴死》最重要海外市场，照此前预计，有望创系列在内地票房新高。

　　目前全国影院仍处于歇业状态，此前定档2月的《乔乔的异想世界》《婚姻故事》《小妇人》等均已撤档，内地定档2月28日的《刺猬索尼克》基本无望如期公映。



　　接下来多部好莱坞大片的动向也颇受关注。北美和欧洲定于3月底上映的《花木兰》如若无法在中国同步公映，无疑将造成比较大的损失。据外媒消息，迪士尼已做出承诺，北美和欧洲将按原档期公映。

   编辑：SaSa

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 007 无暇赴死 邦德 疫情 取消
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