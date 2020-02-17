网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

时光早报:"007"主创因疫情取消来华

"黑客帝国4"高空实拍 "索尼克"破纪录夺冠

2020-02-17 08:20:09 来源：Mtime时光网

早上好，新的一周开始了，来看看新闻吧！

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《自杀小队2》片场照“小丑女”一袭红裙








　　《猛禽小队》刚刚公映，DC新作《自杀小队2》开始了在巴拿马的拍摄工作。外网网友曝光的片场照中，玛歌特·罗比饰演的“小丑女”一身红色长裙，金发雪肤，头发看上去也是新造型，手中还拿了长矛。导演“滚导”詹姆斯·古恩、新加盟的伊德瑞斯·艾尔巴与“赵喜娜”约翰·塞纳也亮相，乔尔·金纳曼、大卫·达斯马齐连等人均出演，影片定档2021年8月6日。
02. 《黑客帝国4》实拍高空动作戏

　　《黑客帝国4》也正在旧金山紧锣密鼓地拍摄中，据外网网友曝光，他拍到了一段看上去非常惊险的片场视频，看来像是男女主角从大楼上腾空飞下来的高空动作戏，Trinity一把抓住即将坠落的Neo。吊着威亚的不大可能是基努·里维斯与凯瑞-安·莫斯本人，应该是他们的替身演员。影片由拉娜·沃卓斯基执导，定档2021年5月21日。
03. 《刺猬索尼克》破游戏改编题材开画纪录



　　派拉蒙发行的游戏改编电影《刺猬索尼克》首映三天砍下5700万美元，如期登顶北美周末票房榜。影片不但打破了游戏代表题材的开画纪录，还得到了相当不错的观众口碑。跟《大侦探皮卡丘》类似，《刺猬索尼克》也采用了真人与CG动画相结合的制作方式，改编自世嘉公司出品的电子游戏《索尼克系列》。影片首周末成绩还打破了《大侦探皮卡丘》保持的游戏改编电影开画纪录（5430万美元）。
04. 无暇"赴死"《007》取消来华宣传计划


　　据英国《泰晤士报》报道，受疫情影响，《007：无暇赴死》的中国宣传之旅被迫取消。影片原计划于4月在北京举行一场众星云集的首映式，最后一次出演邦德的丹尼尔·克雷格也计划现身。《007：无暇赴死》4月10日美国上映，据知情人士透露，即使中国影院在4月恢复营业，医生也不会允许工作人员来中国。中国内地是《007：无暇赴死》最重要海外市场，照此前预计，有望创系列在内地票房新高。
05. 塞缪尔·杰克逊新片再演退休杀手



　　猜猜“妈惹法克侠”塞缪尔·杰克逊要在新片中饰演什么角色？对，就是他可能已经演过无数遍的“杀手”。曾执导过《疯狂愚蠢的爱》的导演搭档格伦·费卡拉与约翰·雷夸将会执导他出演的这一新片，与杰克逊曾合作过《灵魂歌手》的马修·斯通撰写剧本。塞缪尔饰演的杀手曾是黑帮老大的得力手下，当他侄子犯下错误时，已退休的老杀手接到了昔日老板的电话，需要干上最后一票。

01. 北京环球影城明年5月开园



　　北京的环球影城主题公园官宣，将于明年5月开园！公园一共有16个总包项目，现在已经9个已经开工，剩下7个项目正在进入联审阶段，也会马上开工。今年年底能够完成基本建设，进入调试阶段，明年5月正式开园。北京环球影城的七大主题将会是：功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、小黄人乐园、哈利波特的魔法世界、侏罗纪世界努布拉岛、好莱坞与未来水世界。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 时光早报 自杀小队2 黑客帝国4 环球影城 刺猬索尼克
关注时光网微信

相关电影/影人

自杀小队2

自杀小队2 (2021)

0.0

导演：詹姆斯·古恩

主演：乔尔·金纳曼

在线播放

黑客帝国4

黑客帝国4 (2021)

0.0

导演：拉娜·沃卓斯基

主演：基努·里维斯

在线播放

刺猬索尼克

刺猬索尼克 (2020)

0.0

导演：杰夫·福勒

主演：本·施瓦兹

在线播放

007：无暇赴死

007：无暇赴死 (2020)

0.0

导演：凯瑞·福永

主演：丹尼尔·克雷格

在线播放

塞缪尔·杰克逊

塞缪尔·杰克逊

Samuel L. Jackson

职业：演员 | 制作人

查看影人作品  >

显示更多∨

相关文章

会员评论 (1)

发表

本周热读

1

第92届奥斯卡奖颁奖礼红毯星光熠熠

年度影坛最大盛事 众女神各色礼服惊艳

65
众多提名明星和颁奖嘉宾盛装亮相，红毯美图不断。
2

创造历史！韩国电影《寄生虫》夺得奥斯卡最佳影片

《小丑》轻松拿下影帝 布拉德皮特获男配

13
韩国电影《寄生虫》 首部拿下奥斯卡最佳影片的外语片。
3

2010-2019中国电影十佳评选

华语片新时代 现实题材仍夹缝求生？

十年，中国电影在商业领域取得了巨大的成就，在文艺领域..
4

黄金圣斗士范儿！《神奇女侠2》发新剧照

1980年代复古风 惩奸除恶与爱人再相遇？

9
《神奇女侠2》定于2020年6月5日北美公映，中国内地有望..
5

群星亮相奥斯卡《名利场》派对热闹非凡

斯嘉丽约翰逊大秀恩爱 吴珊卓表白"寄生虫"

53
奥斯卡庆功派对热闹非凡，一起来数星星

查看更多