早上好，新的一周开始了，来看看新闻吧！





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《自杀小队2》片场照“小丑女”一袭红裙

























《猛禽小队》刚刚公映，DC新作《自杀小队2》开始了在巴拿马的拍摄工作。外网网友曝光的片场照中，玛歌特·罗比饰演的“小丑女”一身红色长裙，金发雪肤，头发看上去也是新造型，手中还拿了长矛。导演“滚导”詹姆斯·古恩、新加盟的伊德瑞斯·艾尔巴与“赵喜娜”约翰·塞纳也亮相，乔尔·金纳曼、大卫·达斯马齐连等人均出演，影片定档2021年8月6日。

02. 《黑客帝国4》实拍高空动作戏





《黑客帝国4》也正在旧金山紧锣密鼓地拍摄中，据外网网友曝光，他拍到了一段看上去非常惊险的片场视频，看来像是男女主角从大楼上腾空飞下来的高空动作戏，Trinity一把抓住即将坠落的Neo。吊着威亚的不大可能是基努·里维斯与凯瑞-安·莫斯本人，应该是他们的替身演员。影片由拉娜·沃卓斯基执导，定档2021年5月21日。

03. 《刺猬索尼克》破游戏改编题材开画纪录











派拉蒙发行的游戏改编电影《刺猬索尼克》首映三天砍下5700万美元，如期登顶北美周末票房榜。影片不但打破了游戏代表题材的开画纪录，还得到了相当不错的观众口碑。跟《大侦探皮卡丘》类似，《刺猬索尼克》也采用了真人与CG动画相结合的制作方式，改编自世嘉公司出品的电子游戏《索尼克系列》。影片首周末成绩还打破了《大侦探皮卡丘》保持的游戏改编电影开画纪录（5430万美元）。

04. 无暇"赴死"《007》取消来华宣传计划









据英国《泰晤士报》报道，受疫情影响，《007：无暇赴死》的中国宣传之旅被迫取消。影片原计划于4月在北京举行一场众星云集的首映式，最后一次出演邦德的丹尼尔·克雷格也计划现身。《007：无暇赴死》4月10日美国上映，据知情人士透露，即使中国影院在4月恢复营业，医生也不会允许工作人员来中国。中国内地是《007：无暇赴死》最重要海外市场，照此前预计，有望创系列在内地票房新高。

05. 塞缪尔·杰克逊新片再演退休杀手











猜猜“妈惹法克侠”塞缪尔·杰克逊要在新片中饰演什么角色？对，就是他可能已经演过无数遍的“杀手”。曾执导过《疯狂愚蠢的爱》的导演搭档格伦·费卡拉与约翰·雷夸将会执导他出演的这一新片，与杰克逊曾合作过《灵魂歌手》的马修·斯通撰写剧本。塞缪尔饰演的杀手曾是黑帮老大的得力手下，当他侄子犯下错误时，已退休的老杀手接到了昔日老板的电话，需要干上最后一票。





01. 北京环球影城明年5月开园











北京的环球影城主题公园官宣，将于明年5月开园！公园一共有16个总包项目，现在已经9个已经开工，剩下7个项目正在进入联审阶段，也会马上开工。今年年底能够完成基本建设，进入调试阶段，明年5月正式开园。北京环球影城的七大主题将会是：功夫熊猫盖世之地、变形金刚基地、小黄人乐园、哈利波特的魔法世界、侏罗纪世界努布拉岛、好莱坞与未来水世界。