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"刺猬索尼克"破游戏改编题材开画纪录

"猛禽小队"退居亚军 "勇敢者2"北美破3亿

2020-02-17 09:07:19 来源：Mtime时光网

采用真人与CG动画相结合制作的《刺猬索尼克》，开画取得了超预期的票房成绩和口碑，北美开画三天票房将高达5700万美元，轻松问鼎北美周末票房冠军。

《刺猬索尼克》

　　时光网特稿　 刚过去的这个周末，拥有“情人节”和“总统日”连休假期两大加成，数部大规模开画的新片同日登场，北美影市热度也迎来强劲反弹。派拉蒙发行的游戏改编电影《刺猬索尼克》上周在北美4100多家影院正式开画，首映三天砍下5700万美元，如期登顶北美周末票房榜。影片不但打破了游戏代表题材的开画纪录，还得到了相当不错的观众口碑。

　　华纳兄弟发行的DC漫画电影《猛禽小队和哈莉·奎茵》次周末再收1700余万美元，交出了周末冠军宝座。影片比开画周末下跌近五成，两周累计票房不到6000万美元。


　　另外两部新片开画成绩不相伯仲：索尼出品的恐怖片《梦幻岛》三天开出1240万美元，夺得周末票房季军；而环球发行的爱情片《爱之情照》首周末也收获1200余万美元，位列周末榜第四。

　　开画超预期的新片给市场注入全新的活力，“总统日”连休档期大盘远高于去年同期，但距离《黑豹》在两年前创造的历史高位仍差距悬殊。2020年第7个周末的票房榜前十名影片累计票房报1.39亿美元，周末大盘环比回升32.2%，比《阿丽塔：战斗天使》开画登顶的去年同期（大盘1.05亿美元）也要高出三成以上。

　　截止“总统日”周一假期，2月北美累计票房已达3.95亿美元，即将突破4亿美元。去年2月录得2013年以来的最差成绩，预计本月票房有望同比大涨两成以上，并将重新站上7亿美元关口。

北美周末票房前十名 2020.02.14-02.16（单位：万美元）



　　威尔·史密斯主演的动作喜剧续集《绝地战警：疾速追击》周末再收票房1130万美元，被挤退至周末榜第五。影片仅比前一周末下跌不到一成，累计票房已超1.8亿美元

　　奉俊昊执导的《寄生虫》在斩获奥斯卡最佳影片、最佳导演等四项大奖后，周末扩至2001家影院上映，三日间再收票房550万美元，蹿升至周末榜第八位。影片比前一周末暴涨234%，得到奥斯卡效应与假期连休的双重加成，走势惊人。

　　截止周日，这部戛纳“金棕榈奖”得主北美累计票房已达4320万美元，暂列北美影史非英语电影票房第五名，仅次于《卧虎藏龙》（1.28亿美元）、《美丽人生》（5756万美元）、《英雄》（5370万美元）和《非常父女档》（4446万美元）。影片在日本市场也逆袭夺冠，目前其全球累计也已突破2亿美元

《小妇人》

　　其他仍在上映的奥斯卡获奖电影得到的加成不太显著，获得最佳服装的《小妇人》周末再收150余万美元，跌出周末前十，北美累计票房已升至1.05亿美元；获得最佳改编剧本的《乔乔的异想世界》周末再收92万美元，同比下跌近四成，目前累计票房已达3180万美元；获得最佳剪辑、最佳音效剪辑的《极速车王》周末再收38万美元，同比也跌42%，北美累计票房达1.17亿美元

　　福斯探照灯发行的剧情片《每况愈下》（Downhill）周五在2301影院正式开画，首映三天仅收票房467万美元，勉强挤进周末票房前十。本片是本届圣丹斯电影节参展作品，由威尔·法瑞尔朱莉娅·路易斯-德利法斯主演，故事讲述一个家庭在滑雪胜地就餐时遇到了雪崩，丈夫只顾自己逃命不救妻儿，引发了家庭危机。

　　影片在烂番茄只得到40%的媒体好评率，而观众CinemaScore评分低至“D+”，各方面口碑都比较差劲。初步估计，影片最终票房只能冲击1000万美元，恐难达成收支平衡

　　格林威治娱乐发行的法国电影《燃烧女子的肖像》周五起在22家影院点映，三天收获票房44万美元，馆均票房超过2万美元，表现为整个周末最佳。本片故事设定在18世纪60年代，讲述了才华横溢的年轻女画家与富家小姐在充满礼教束缚的时代，燃烧出爱火的故事。

　　影片曾经入围72届戛纳电影节主竞赛单元，还曾获得77届金球奖最佳外语片提名。影片在烂番茄网站也得到98%的好评率，得到媒体一致好评。


《燃烧女子的肖像》

作者：沉默的橄榄   编辑：甄甏甏

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关键词： 刺猬索尼克 北美票房

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