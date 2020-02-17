















截止“总统日”周一假期，2月北美累计票房已达3.95亿美元，即将突破4亿美元。去年2月录得2013年以来的最差成绩，预计本月票房有望同比大涨两成以上，并将重新站上7亿美元关口。





北美周末票房前十名 2020.02.14-02.16（单位：万美元）































影片在烂番茄只得到40%的媒体好评率，而观众CinemaScore评分低至“D+”，各方面口碑都比较差劲。初步估计，影片最终票房只能冲击1000万美元，恐难达成收支平衡。









影片曾经入围72届戛纳电影节主竞赛单元，还曾获得77届金球奖最佳外语片提名。影片在烂番茄网站也得到98%的好评率，得到媒体一致好评。