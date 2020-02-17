《霹雳娇娃》现在正在全网上线，与视频平台共同联合土耳其航空公司，只要在相应视频平台点播收看《霹雳娇娃》，就有机会抽取在由土耳其航空提供的土耳其伊斯坦布尔往返双人游机票大奖。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞美女特工动作大片《霹雳娇娃》已于2月15日正式上线，全网热播中。“暮光女”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡组成天使小队，与“X教授”帕特里克·斯图尔特领衔最强的博斯利天团，宅家观影的日子里，为全网观众奉献了一场荷尔蒙炸裂的视听盛宴。

作为2月全网最养眼的美女特工片，电影《霹雳娇娃》不仅拥有史上颜值最佳的天使特工组合，拳拳到肉惊险刺激的燃炸动作戏，为了将 “霹雳娇娃”特工组织全球化的规模格局和精彩故事展现的淋漓尽致，更全球取景实地拍摄，除了美国本土外，从巴西的里约热内卢到德国的柏林、汉堡，再到土耳其的伊斯坦布尔，将全世界的城市美景一网打尽。



《霹雳娇娃》土耳其双人游机票大奖





此次电影全网上线，片方更是与视频平台共同联合土耳其航空公司，为在线收看的粉丝和影迷提供惊喜大奖。自即日起，只要在相应视频平台点播收看《霹雳娇娃》，就有机会抽取在由土耳其航空提供的土耳其伊斯坦布尔往返双人游机票大奖，实地领略电影中三位天使小姐姐们惊险刺激的冒险之旅。

电影讲述了娜奥米·斯科特饰演的天才科学家艾琳娜发明的一款黑科技产品，因具有改变全球能源产业的神奇力量被数股势力所觊觎。为了对抗邪恶势力，艾琳娜在博斯利的安排下与叛逆天使萨宾娜、力量天使简组成天使特工小队，展开了跨越全球的生死大作战。





天使特工土耳其冒险之旅





在土耳其的伊斯坦布尔，小K所饰演的叛逆天使萨宾娜为了完成任务，不仅以一身粉红色的甜心女骑手造型的惊喜亮相，更在伊斯坦布尔街头上演了一场惊险刺激的追逐大战。呈现一场令人血脉偾张的超燃动作大戏的同时，也带领全网观众一通领略了土耳其充满异域风情的城市美景。

电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀•斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。电影已于2月15日全网上线，各大视频平台火热点播中。





天使特工现身土耳其









小K变身甜心骑手







《霹雳娇娃》全网热播中

编辑：甄甏甏