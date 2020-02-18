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1980年代喜剧之王 美国青少年代言人

《小鬼当家》编剧约翰·休斯诞辰70周年

2020-02-18 07:39:46 来源：Mtime时光网

他被誉为好莱坞的塞林格，影响了1980年代美国年轻人以及青少题材电影的创作。


　　

2010年奥斯卡致敬约翰·休斯

时光网特稿  前不久举行的92届奥斯卡典礼上，照例有怀念过去一年去世电影人的伤感片段，柯克·道格拉斯、科比·布莱恩特、高以翔等几十人被提到。而10年前的奥斯卡上，大会特意留出6分多钟时间单独怀念一位逝去的电影人，他的名字叫约翰·休斯

　　是因为他是奥斯卡大赢家吗，不是，他导演的8部电影一次提名都没拿过；是因为他是卖座导演吗，不完全是，虽然编剧作品《小鬼当家》登顶1990年北美年冠，但导演作品从未拿过。

　　他之所以这么被重视，是因为他的作品曾反映了一代美国青少年的心声，被誉为好莱坞的塞林格（《麦田里的守望者》作者）。他执导的《十六支蜡烛》《早餐俱乐部》《春天不是读书天》影响了后世同类作品，从《美国派》《绯闻计划》《朱诺》《超级坏》《一夜大肚》《成长边缘》……数不胜数。
　　
　　1990年代之后，好莱坞电影中但凡涉及到青少年情节，致敬约翰·休斯的作品是常态。甚至超级英雄电影《死侍》《蜘蛛侠：英雄归来》，动作大片《大黄蜂》都有对这位“青春片教父”表示敬意。

《蜘蛛侠：英雄归来》致敬了多部约翰·休斯作品

《神奇女侠2》剧组也不忘Cos《早餐俱乐部》

　　有人说好莱坞之前从来没人像他那样拍摄青春片，“烂仔帮”的掌门人贾德·阿帕图则表示，他电影中很多青少年的搞怪点子，休斯早就做过。

　　约翰·休斯的青春片影响力相对局限在美国，但他担任编剧和制片人的儿童喜剧《小鬼当家》则是轰动全球，大人演出的公路喜剧《飞机、火车和汽车》甚至影响了大洋彼岸的《人在囧途》

《人在囧途》受《飞机、火车和汽车》影响很大

　　是的，徐峥和王宝强这对回家过年路上的欢喜冤家，史蒂夫·马丁和约翰·坎迪早在1987年就演绎过，假如你两部作品都看过，不如拿来对比一下（顺便提一句，史蒂夫·马丁1999年的喜剧《包芬格计划》貌似也给了《煎饼侠》“灵感”）。

《小鬼当家》是约翰·休斯全球影响力最大的作品

　　整个1980年代，约翰·休斯一共写了16个电影剧本，执导了其中8部。1990年他担任编剧和制片人的《小鬼当家》成就事业巅峰，2.85亿美元北美票房，直到如今都是真人家庭喜剧无法逾越的高峰。难怪，《小鬼当家》另外一位制片人评价休斯是“1980年代之王”。
　　
　　如果2009年8月6日，在纽约街头散步的约翰·休斯没有突发心脏病，今天会是他70岁的生日。34岁推出导演第一部作品，41岁突然结束导演生涯，躲在芝加哥附近的100亩农场，养牛、劳作、听歌、写剧本……

　　他的作品为何这么懂青少年的心，作为曾经的1980年代的喜剧之王，为何会在创作巅峰时突然离开好莱坞？让我们细细道来。

作者：老羊   编辑：老羊

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关键词： 约翰休斯 十六支蜡烛 早餐俱乐部 春天不是读书天 小鬼当家 青少年 喜剧

相关电影/影人

约翰·休斯

约翰·休斯

John Hughes

职业：编剧

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早餐俱乐部

早餐俱乐部 (1985)

8.0

导演：约翰·休斯

主演：艾米利奥·艾斯..

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春天不是读书天

春天不是读书天 (1986)

7.9

导演：约翰·休斯

主演：马修·布罗德里克

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小鬼当家

小鬼当家 (1990)

7.7

导演：克里斯·哥伦布

主演：麦考利·卡尔金

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7.5

导演：约翰·休斯

主演：史蒂夫·马丁

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摩登保姆

摩登保姆 (1985)

5.7

导演：约翰·休斯

主演：安东尼·迈克尔..

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妙不可言

妙不可言 (1987)

7.2

导演：霍华德·达奇

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莫利·林沃德

莫利·林沃德

Molly Ringwald

职业：演员

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最Q拍档

最Q拍档 (1991)

7.0

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安东尼·迈克尔·豪尔

安东尼·迈克尔·豪尔

Anthony Michael Hall

职业：演员

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死侍 (2016)

7.6

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蜘蛛侠：英雄归来 (2017)

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约翰·坎迪

约翰·坎迪

John Candy

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