时光网特稿
前不久举行的92届奥斯卡典礼上，照例有怀念过去一年去世电影人的伤感片段，柯克·道格拉斯、科比·布莱恩特、高以翔等几十人被提到。而10年前的奥斯卡上，大会特意留出6分多钟时间单独怀念一位逝去的电影人，他的名字叫约翰·休斯
。
是因为他是奥斯卡大赢家吗，不是，他导演的8部电影一次提名都没拿过；是因为他是卖座导演吗，不完全是，虽然编剧作品《小鬼当家》登顶1990年北美年冠，但导演作品从未拿过。
有人说好莱坞之前从来没人像他那样拍摄青春片，“烂仔帮”的掌门人贾德·阿帕图则表示，他电影中很多青少年的搞怪点子，休斯早就做过。
是的，徐峥和王宝强这对回家过年路上的欢喜冤家，史蒂夫·马丁和约翰·坎迪早在1987年就演绎过，假如你两部作品都看过，不如拿来对比一下（顺便提一句，史蒂夫·马丁1999年的喜剧《包芬格计划》
貌似也给了《煎饼侠》
“灵感”）。
整个1980年代，约翰·休斯一共写了16个电影剧本，执导了其中8部。1990年他担任编剧和制片人的《小鬼当家》成就事业巅峰，2.85亿美元北美票房，直到如今都是真人家庭喜剧无法逾越的高峰。难怪，《小鬼当家》另外一位制片人评价休斯是“1980年代之王”。
如果2009年8月6日，在纽约街头散步的约翰·休斯没有突发心脏病，今天会是他70岁的生日。34岁推出导演第一部作品，41岁突然结束导演生涯，躲在芝加哥附近的100亩农场，养牛、劳作、听歌、写剧本……
他的作品为何这么懂青少年的心，作为曾经的1980年代的喜剧之王，为何会在创作巅峰时突然离开好莱坞？让我们细细道来。