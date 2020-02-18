他被誉为好莱坞的塞林格，影响了1980年代美国年轻人以及青少题材电影的创作。











是因为他是奥斯卡大赢家吗，不是，他导演的8部电影一次提名都没拿过；是因为他是卖座导演吗，不完全是，虽然编剧作品《小鬼当家》登顶1990年北美年冠，但导演作品从未拿过。













《神奇女侠2》剧组也不忘Cos《早餐俱乐部》





有人说好莱坞之前从来没人像他那样拍摄青春片，“烂仔帮”的掌门人贾德·阿帕图则表示，他电影中很多青少年的搞怪点子，休斯早就做过。









《人在囧途》受《飞机、火车和汽车》影响很大









《小鬼当家》是约翰·休斯全球影响力最大的作品





整个1980年代，约翰·休斯一共写了16个电影剧本，执导了其中8部。1990年他担任编剧和制片人的《小鬼当家》成就事业巅峰，2.85亿美元北美票房，直到如今都是真人家庭喜剧无法逾越的高峰。难怪，《小鬼当家》另外一位制片人评价休斯是“1980年代之王”。

如果2009年8月6日，在纽约街头散步的约翰·休斯没有突发心脏病，今天会是他70岁的生日。34岁推出导演第一部作品，41岁突然结束导演生涯，躲在芝加哥附近的100亩农场，养牛、劳作、听歌、写剧本……





他的作品为何这么懂青少年的心，作为曾经的1980年代的喜剧之王，为何会在创作巅峰时突然离开好莱坞？让我们细细道来。