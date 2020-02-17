该片是“钢铁侠”小罗伯特·唐尼继《复仇者联盟4》之后首次担纲主演的电影。









新版的故事发生在维多利亚女王时代，隐居在庄园高墙内的多力特，为了治愈罹患重病的女王，不得不启航踏上一段恢宏旅程，前往一座神秘的岛屿寻找治病良方，沿途历经重遇宿敌，发现神奇生物，他也重拾智慧和勇气。









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