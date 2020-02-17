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唐尼《多力特的奇幻冒险》中国撤档

原定2.21上映 受疫情影响新档期待定

2020-02-17 14:29:03 来源：Mtime时光网

该片是“钢铁侠”小罗伯特·唐尼继《复仇者联盟4》之后首次担纲主演的电影。
      时光网讯 受疫情影响，今日，环球影业的新片《多力特的奇幻冒险》宣布在中国撤档（原定2月21日上映），新的上映时间择日公布。

      该片是“钢铁侠”小罗伯特·唐尼继《复仇者联盟4》之后首次担纲主演的电影。该片改编自英国作家休·洛夫廷的名作《怪医杜立德》，此前曾被多次搬上大银幕，其中最知名的是分别于1998年和2001年推出的艾迪·墨菲版。

      新版的故事发生在维多利亚女王时代，隐居在庄园高墙内的多力特，为了治愈罹患重病的女王，不得不启航踏上一段恢宏旅程，前往一座神秘的岛屿寻找治病良方，沿途历经重遇宿敌，发现神奇生物，他也重拾智慧和勇气。


   编辑：羊羊

关键词： 多力特的奇幻冒险
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导演：斯蒂芬·加汉

主演：小罗伯特·唐尼

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小罗伯特·唐尼

小罗伯特·唐尼

Robert Downey Jr.

职业：演员 | 制作人

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