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电影中，莫比亚斯从一个孤儿院长大的孱弱少年，凭借着自己的天赋与努力，成长为荣获诺贝尔奖项的生物学家，然而体内的病症却在无情地侵蚀着他。





为了能够治疗这种罕见的疾病，莫比亚斯利用蝙蝠和电击对自己进行实验治疗，实验的副作用让他成为需要不断吸食血液才得以生存的“德古拉”，但同时也拥有了蝙蝠的体能、飞行和自愈力等超能力。























03.暴雪游戏《暗黑破坏神》《守望先锋》将打造动画剧集











动视暴雪工作室联席总裁Nick Van Dyk透露，暴雪游戏IP《守望先锋》和《暗黑破坏神》将会被打造为动画剧集。其中Netflix负责《暗黑破坏神》的制作，目前已开始前期制作工作，Nick van Dyk将担任执行制作人。













Nick Van Dyk曾担任Netflix原创动画系列节目《宝贝龙学院》的制作人。除暗黑破坏神外，Nick Van Dyk提到他还会与创意搭档一起根据《守望先锋》开发动画系列。不过目前尚无更多信息。































