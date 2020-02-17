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时光晚报：《寄生虫》全球票房破2亿美元

暴雪两款游戏改编动画 岚北京演唱会取消

2020-02-17 20:02:43 来源：Mtime时光网

今天的重点新闻都在这里！

　　在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？


01. 超级英雄电影《莫比亚斯》曝竖版预告



《莫比亚斯》竖版预告

由美国哥伦比亚影片公司与漫威影业联合出品的超级英雄电影《莫比亚斯：暗夜博士》曝光全新竖版预告。这种画幅比例可以让观众更好地在手机上欣赏预告。

电影中，莫比亚斯从一个孤儿院长大的孱弱少年，凭借着自己的天赋与努力，成长为荣获诺贝尔奖项的生物学家，然而体内的病症却在无情地侵蚀着他。

为了能够治疗这种罕见的疾病，莫比亚斯利用蝙蝠和电击对自己进行实验治疗，实验的副作用让他成为需要不断吸食血液才得以生存的“德古拉”，但同时也拥有了蝙蝠的体能、飞行和自愈力等超能力。

《莫比亚斯：暗夜博士》由导演丹尼尔·伊斯皮诺萨执导，杰瑞德·莱托、亚德里亚·霍纳、马特·史密斯、杰瑞德·哈里斯、泰瑞斯·吉布森等演员主演。影片定于7月31日在北美上映。

02.奥斯卡效应明显 《寄生虫》票房暴涨



奉俊昊执导的《寄生虫》在斩获奥斯卡最佳影片、最佳导演等四项大奖后，周末扩至2001家影院上映，三日间再收票房550万美元，蹿升至周末榜第八位。影片比前一周末暴涨234%，得到奥斯卡效应与假期连休的双重加成，走势惊人。

截止周日，这部戛纳“金棕榈奖”得主北美累计票房已达4320万美元，暂列北美影史非英语电影票房第五名，仅次于《卧虎藏龙》（1.28亿美元）、《美丽人生》（5756万美元）、《英雄》（5370万美元）和《非常父女档》（4446万美元）。影片在日本市场也逆袭夺冠，目前其全球累计也已突破2亿美元。

03.暴雪游戏《暗黑破坏神》《守望先锋》将打造动画剧集



动视暴雪工作室联席总裁Nick Van Dyk透露，暴雪游戏IP《守望先锋》和《暗黑破坏神》将会被打造为动画剧集。其中Netflix负责《暗黑破坏神》的制作，目前已开始前期制作工作，Nick van Dyk将担任执行制作人。



Nick Van Dyk曾担任Netflix原创动画系列节目《宝贝龙学院》的制作人。除暗黑破坏神外，Nick Van Dyk提到他还会与创意搭档一起根据《守望先锋》开发动画系列。不过目前尚无更多信息。

04.杰西艾森伯格《无声的抵抗》首曝中文预告



由乔纳森·加库波维兹执导并编写剧本，杰西·艾森伯格、艾德·哈里斯、埃德加·拉米雷兹、克蕾曼丝·波西、马提亚斯·施维赫夫主演《无声的抵抗》首曝中字预告，电影聚焦传奇法国哑剧艺术家马塞尔·马索在二战时期的传奇经历。影片将于3月27日北美上映。
     　
马塞尔·马索父亲来自斯特拉斯堡，是位犹太屠夫，在奥斯威辛集中营被杀害，因此他学习哑剧来求生，并帮助犹太孤儿们。马塞尔·马索最出名的角色是白脸小丑“毕普先生”，他的专业表演生涯长达60多年，于2007年逝世，享年84岁。

05.《黑客帝国4》飙重机片场曝光



《黑客帝国4》片场飚摩托

《黑客帝国4》正在旧金山多地紧锣密鼓地拍摄中，更多片场照和视频曝光。在一个夜戏片场，凯瑞-安·莫斯饰演的Trinity以她标志性的造型登场，一身黑衣，跨在重机车上狂飙。

坐在她摩托车后面的则是基努·里维斯饰演的Neo，他造型相对低调，没带墨镜，不过穿上了大衣，发型还是和《疾速追杀》里面差不多。一个视频显示他双手搭着Trinity的肩膀站立起来。


01. 唐尼《多力特的奇幻冒险》中国撤档



受疫情影响，今日，环球影业的新片《多力特的奇幻冒险》宣布在中国撤档（原定2月21日上映），新的上映时间择日公布。

02.国家广电总局推荐的“2019中国电视剧选集”目录出炉



国家广电总局推荐的“2019中国电视剧选集”目录出炉，《破冰行动》《小欢喜》《都挺好》《知否知否应是绿肥红瘦》等热剧在列，来看看去年你喜欢的国剧入选了吗？ ​​​​


01. ARASHI岚官宣原定于4月的北京鸟巢演唱会取消



ARASHI岚官宣，受疫情影院，原计划4月在北京鸟巢举办的演唱会取消，“衷心期盼大家早日恢复平稳的生活”。

去年底，日本外务省宣布， 任命日本人气偶像组合“岚”为2020年“中日文化体育交流推进年”亲善大使，届时将负责各种文化交流工作。谈及选择“岚”的理由，外务省表示：“‘岚’在中国也非常有人气，是能够代表中日两国的偶像团体。”

02.毕赣《地球最后的夜晚》登《电影旬报》封面



日本老牌电影杂志《电影旬报》3月新刊选用毕赣作品《地球最后的夜晚》作为封面，这一期的报道特辑名为「中国映画 、とんでもない！」(中国电影，意想不到！)，将收录毕赣导演的采访以及《路边野餐》《地球最后的夜晚》《风中有朵雨做的云》《死灵魂》四部华语片的评论。 ​​​​



另外，毕赣执导电影《路边野餐》日版海报也曝光，日本片名为《凯里布鲁斯》(与英文片名相同)，将于4月18日在日本上映。 ​​​​

   编辑：SaSa

关键词： 时光晚报
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Gan Bi

职业：导演 | 编剧 | 演员

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