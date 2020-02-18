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时光早报:"侏罗纪世界3"开机在即

哈里森福特不关心星战9 黑寡妇曝反派造型

2020-02-18 08:17:55 来源：Mtime时光网

大家早上好，今天是周二，来看看新闻吧。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 《侏罗纪世界3》导演发小恐龙照片



　　《侏罗纪世界3》的导演科林·特莱沃若今日发布了一张幼年三角龙模型的照片，非常可爱！原版《侏罗纪公园》的“铁三角”山姆·尼尔杰夫·高布伦劳拉·邓恩这一次都会回归出演《侏罗纪世界3》，新“三部曲”中的克里斯·帕拉特布莱丝·达拉斯·霍华德也将继续出演，环球简直野心勃勃。影片将于2021年6月11日全美公映，2月下旬就马上要在伦敦开拍了。
02. 《黑寡妇》曝光反派“模仿大师”造型



　　《黑寡妇》中的大反派“模仿大师”（Taskmaster），今日曝光了Topps卡上面的造型。这个人物脸上的面具迅速引起了粉丝们的热议，它和漫画中的形象不太一样，但盔甲、披风和盾看上去都不错，现在我们还不知道具体哪个角色会成为“模仿大师”。盼了这么久，我们终于盼来了斯嘉丽·约翰逊主演的《黑寡妇》，影片将于今年5月1日全美上映，到时候答案便会水落石出。
03. 哈里森·福特：我不关心回归“星战9”



　　还记得韩·索罗在《星球大战：天行者崛起》中的“回归”么？他是以“绝地英灵”的形象面对的自己儿子本·索罗/凯洛·伦么？当被问到这个问题时，哈里森·福特一脸疲倦地表示，“绝地英灵是什么？我tm完全不知道，我也不关心！”他接着解释说，是导演J·J·艾布拉姆斯请他回归出演的，“你开玩笑么？我已经死了啊！JJ当时什么都还没写，但他认为效果会很棒。如果JJ让你干什么，你干就完了”。
04. Netflix美剧《这样不OK》曝中字预告

　　《去他*的世界》导演、《怪奇物语》制作团队和《小丑回魂》演员合作的全新剧集《这样不OK》发布正式预告，怪咖少男少女组合，超能力显现，满身是血……本剧将于今年2月26日Netflix上线。《这样不OK》改编自查尔斯·佛斯曼的绘本小说，并由《小丑回魂》两位小演员索菲·莉莉斯、瓦耶特·奥莱夫主演。从预告看，有点像是把《去他*的世界》《怪奇物语》和《小丑回魂》融到了一起。
05. 蒂尔达·斯文顿配音黑白纪录片发预告

　　由蒂尔达·斯文顿配音旁边的黑白纪录片《从始至终，仅此一人》今日发布了预告片，本片由已故的著名电影配乐师约翰·约翰森执导，聚焦南斯拉夫铁托时期的“Spomeniks”（克罗地亚语中“纪念”的意思）巨大纪念碑，体现了独特而复杂的美学和文化含义。导演与摄影师一起来到当地，以天空为背景，拍摄展现出了建筑的样子，影片将于马上开始的柏林电影节上进行展映。

01. 强森为拍《黑亚当》狂健身



　　道恩·强森在社交网络上发布了一张自己健身的黑白照片，头戴耳机，手持哑铃。他表示自己正在为DC超级英雄新作《黑亚当》做训练，本片将于今年夏天开拍，并称“DC宇宙的阶级要变天了”。不过强森本身就是健身狂魔，他拍什么片儿都会努力健身的……《黑亚当》将于2021年12月22日全美上映，这部片子我们也已经等得足够久了。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 时光早报 侏罗纪世界3 黑寡妇 哈里森·福特 我这样不OK
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