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过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









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03. 哈里森·福特：我不关心回归“星战9”











04. Netflix美剧《这样不OK》曝中字预告





05. 蒂尔达·斯文顿配音黑白纪录片发预告









01. 强森为拍《黑亚当》狂健身











道恩·强森在社交网络上发布了一张自己健身的黑白照片，头戴耳机，手持哑铃。他表示自己正在为DC超级英雄新作《黑亚当》做训练，本片将于今年夏天开拍，并称“DC宇宙的阶级要变天了”。不过强森本身就是健身狂魔，他拍什么片儿都会努力健身的……《黑亚当》将于2021年12月22日全美上映，这部片子我们也已经等得足够久了。