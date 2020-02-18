哈里森·福特今日在采访中表示，他根本不知道也不关心“绝地英灵”是什么，反正回归《星战9》是JJ请他来的。

















哈里森出席《野性的呼唤》活动





哈里森解释说，是导演J·J·艾布拉姆斯说服他回归《星战9》的，“当JJ请我回归的时候，我说，‘你是开玩笑么？我死了啊！’……他说，‘差不多是死了吧，你可以的。’他当时还没有写剧本之类的，但他说，‘效果会很棒’。所以我答应了。当JJ让你干什么事儿的时候，干就完了，他说服力很强的。”



