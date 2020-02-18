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毫不留情!哈里森福特谈回归"星战9"

"我tm不知道绝地英灵是什么,我不在乎!"

2020-02-18 09:37:39 来源：Mtime时光网

哈里森·福特今日在采访中表示，他根本不知道也不关心“绝地英灵”是什么，反正回归《星战9》是JJ请他来的。


　　时光网讯　今年78岁的哈里森·福特，当演员已经当了50多年，此时此刻他在职业生涯中分裂成了两个人，一个是出演过无数经典角色、给观众们带来无限乐趣的优秀演员；还有一个就是非常不愿意谈论这些角色，极度疲惫的老爷子。但为了宣传新片《野性的呼唤》，哈里森看来还要面对很多会让他更疲惫的问题。

　　在昨日《今日美国》的采访中，记者问到哈里森，他在《星球大战：天行者崛起》中的“回归”一幕，是以“绝地英灵”（Force Ghost）的形象来面对自己的儿子本·索罗/凯洛·伦么？哈里森的回答绝情到几乎不留情面，“绝地英灵？我不知道绝地英灵是什么……别告诉别人，我说话声音小一点。我tm完全不知道（have no fxxking idea）绝地英灵是什么。我也不在乎（I don't care）！”


哈里森出席《野性的呼唤》活动

　　哈里森解释说，是导演J·J·艾布拉姆斯说服他回归《星战9》的，“当JJ请我回归的时候，我说，‘你是开玩笑么？我死了啊！’……他说，‘差不多是死了吧，你可以的。’他当时还没有写剧本之类的，但他说，‘效果会很棒’。所以我答应了。当JJ让你干什么事儿的时候，干就完了，他说服力很强的。”

　　不过最后哈里森还是给了点儿面子，说韩·索罗在《星战9》中的出现“是对故事的有用补充”，能和亚当·德赖弗对戏也非常值得。看来司机面子也不小。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 哈里森·福特 星战9 J·J·艾布拉姆斯
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哈里森·福特

哈里森·福特

Harrison Ford

职业：演员 | 制作人

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