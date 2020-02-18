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86岁索菲娅罗兰十几年后再演长片电影!

新片中饰演大屠杀幸存者 将在Netflix播放

2020-02-18 10:07:18 来源：Mtime时光网

距索菲娅·罗兰出演上一部长片电影《九》，已经过去了超过十年的时间，她这一次的新片《未来的生活》，将会于今年下半年在Netflix上播出。

剧照

　　时光网讯　今年86岁的意大利女神索菲娅·罗兰回归大银幕了！《未来的生活》（The Life Ahead，暂译）是索菲娅这十几年以来，第一次出演长片电影，影片由她儿子Edoardo Ponti执导。近日Netflix买下了本片的版权，将于今年晚些时候在流媒体平台上播出。

　　索菲娅饰演一位从大屠杀中逃出生天的幸存者Rosa夫人，她住在意大利海边，经营托儿所生意，当一位12岁的流浪少年Momo抢劫了她之后，她收养了这个孩子。这两位孤独的人成了彼此的保护者，成就了一个打破传统的家庭。


《九》中的索菲娅

　　导演Ponti与乌戈·奇蒂共同撰写剧本，改编自立陶宛导演/编剧罗曼·加里的原著《面前的生活》，索菲娅此前出演过根据罗曼的原著小说改编的1965年电影《兰黛夫人》。Ibrahima Gueye、雷纳托·卡朋特理Massimiliano Rossi也均共同加盟《未来的生活》。

　　“我很高兴能与Netflix合作这样一部特殊的影片，在我的职业生涯中，我和许多巨型制片公司都工作过，但我可以说，没有哪家公司能有Netflix这样的深度影响与文化多样性，这也是我热爱Netflix的地方”，索菲娅在声明中说。


让索菲娅获得奥斯卡影后的《烽火母女泪》

　　“他们理解，只有充分培养每个国家自己的人才，让他们的独特声音被听到，才可以建立国际化的制片公司。每个人都应该被听到，这是我们电影《未来的生活》所讲述的，也是Netflix所关心的。”

　　导演Ponti此前曾在2014年的短片《人类声音》中执导过索菲娅，她的上一部长片作品是2009年罗伯·马歇尔的《九》。索菲娅还因1960年的《烽火母女泪》获得过奥斯卡影后，她是史上第一个因出演外语片而获得学院奖的演员。

   编辑：甄甏甏

[ Mtime时光网专稿 未经许可不得转载 ]
关键词： 索菲娅·罗兰 未来的生活 Netflix
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索菲娅·罗兰

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Edoardo Ponti

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