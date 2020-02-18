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时光网讯
今年86岁的意大利女神索菲娅·罗兰
回归大银幕了！《未来的生活》（The Life Ahead，暂译）是索菲娅这十几年以来，第一次出演长片电影，影片由她儿子Edoardo Ponti
执导。近日Netflix买下了本片的版权，将于今年晚些时候在流媒体平台上播出。
索菲娅饰演一位从大屠杀中逃出生天的幸存者Rosa夫人，她住在意大利海边，经营托儿所生意，当一位12岁的流浪少年Momo抢劫了她之后，她收养了这个孩子。这两位孤独的人成了彼此的保护者，成就了一个打破传统的家庭。
“我很高兴能与Netflix合作这样一部特殊的影片，在我的职业生涯中，我和许多巨型制片公司都工作过，但我可以说，没有哪家公司能有Netflix这样的深度影响与文化多样性，这也是我热爱Netflix的地方”，索菲娅在声明中说。
“他们理解，只有充分培养每个国家自己的人才，让他们的独特声音被听到，才可以建立国际化的制片公司。每个人都应该被听到，这是我们电影《未来的生活》所讲述的，也是Netflix所关心的。”
导演Ponti此前曾在2014年的短片《人类声音》中执导过索菲娅，她的上一部长片作品是2009年罗伯·马歇尔
的《九》。索菲娅还因1960年的《烽火母女泪》
获得过奥斯卡影后，她是史上第一个因出演外语片而获得学院奖的演员。