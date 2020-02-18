索菲娅饰演一位从大屠杀中逃出生天的幸存者Rosa夫人，她住在意大利海边，经营托儿所生意，当一位12岁的流浪少年Momo抢劫了她之后，她收养了这个孩子。这两位孤独的人成了彼此的保护者，成就了一个打破传统的家庭。













“我很高兴能与Netflix合作这样一部特殊的影片，在我的职业生涯中，我和许多巨型制片公司都工作过，但我可以说，没有哪家公司能有Netflix这样的深度影响与文化多样性，这也是我热爱Netflix的地方”，索菲娅在声明中说。









“他们理解，只有充分培养每个国家自己的人才，让他们的独特声音被听到，才可以建立国际化的制片公司。每个人都应该被听到，这是我们电影《未来的生活》所讲述的，也是Netflix所关心的。”



