《霹雳娇娃》的片方与视频平台共同联合德国汉堡旅游局，送上在线观影福利大礼包。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞美女特工动作大片《霹雳娇娃》已于2月15日正式上线，全网各大视频平台热播中。“暮光女”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡变身美貌与智慧兼具的天使特工，组建天使联盟共同拯救世界！





作为全网同期颜值最佳，全程超燃的美女动作电影，《霹雳娇娃》绝对是宅在家中无聊时，娱乐解压，领略性感热辣和荷尔蒙双重暴击的不二之选。











电影集齐了所有精彩动作片的必备元素，肉搏、枪战、爆破、飙车、赛马、跳伞等情节惊喜不断，全方位刺激肾上腺激素。“小K”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯的表现让人颇感惊艳，无论是跟对手的斗智斗勇，还是一身性感连衣短裙下的拳脚肉搏戏码，都可圈可点。

为了给宅在家中在线观影的观众带来更多欢乐，片方与视频平台共同联合德国汉堡旅游局，送上在线观影福利大礼包。











自即日起，只要在相应视频平台点播收看《霹雳娇娃》，不仅能抽取电影精美衍生品，更有机会赢取由德国汉堡旅游局提供的汉堡双人游套餐大奖，除了往返汉堡的经济舱机票，也包含汉堡本地交通卡以及汉堡本地3晚酒店住宿，带你一同感受电影中天使特工们执行惊险刺激的特殊任务时领略的汉堡城市美景。

电影中天使们大秀性感上演致命诱惑，从致命女人变成“致命天使”，此番上天入地共抗邪恶势力，操控全球心跳，魅不可挡。她们除了要为完成任务随时进行变装，上演“看我72变”的制服诱惑，更时刻与反派进行惊险刺激的追缉搏斗。“暮光女”小K所饰演的“叛逆天使”萨宾娜与埃拉·巴林斯卡饰演的简在德国汉堡与邪恶势力进行飙车大战上演生死时速，爆破燃炸险象环生，让全网观众肾上腺素飙升。











电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀·斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。电影已于2月15日全网上线，各大视频平台火热点播中，精彩不容错过。













编辑：甄甏甏