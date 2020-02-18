这部电影由于采访人数众多，非常耗时，虽然2016年就推出过预告片，但最近才接近完成。





在影片制作期间﹐导演托纳多雷访问70余位世界顶级电影、音乐大师。其中便包含与莫里康内合作过的王家卫、昆汀·塔伦蒂诺、贝纳尔多·贝托鲁奇、克林特·伊斯特伍德及布鲁斯·斯普林斯汀等。





托纳多雷和王家卫





托纳多雷说: “我希望这部纪录片不仅可以向世界各地热爱埃尼奥音乐的观众们展现埃尼奥的人生，而且通过他作曲的电影片段，让所有观众都爱上这位20世纪首屈一指，广为人热爱的音乐家.”









托纳多雷和莫里康内









历时5年，横跨欧美进行拍摄的《50年一瞬间的魔幻时刻》，将以叙事手法呈现世界级音乐大师莫里康内70多年职业生涯中鲜为人知的一面，探寻他在世界领域内与著名好友、同事之间的故事。影片同时将莫里康内世界巡回演唱会影像配以由他配乐的经典电影片段。





片场照













据悉，《50年一瞬间的魔幻时刻》正在进行后期制作，计划于2020年公映。