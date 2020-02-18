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王家卫监制莫里康内纪录片今年上映

《海上钢琴师》导演托纳多雷编剧执导

2020-02-18 18:42:15 来源：Mtime时光网

王家卫监制的这部配乐大师莫里康内纪录片将在2020年发行。
王家卫和莫里康内

　　

早前发布的预告片

时光网讯 《海上钢琴师》导演朱塞佩·托纳多雷编剧并执导，聚焦意大利音乐大师埃尼奥·莫里康内的传记电影《ENNIO: THE MAESTRO》（暂译名：《50年一瞬间的魔幻时刻》）将于2020年公映。

     该片由泽东电影担任全球发行，王家卫、吉亚尼·罗素、Gabriele Costa、Peter de Maegd、San Fu Maltha及担任监制。
 
　　这部电影由于采访人数众多，非常耗时，虽然2016年就推出过预告片，但最近才接近完成。

　　在影片制作期间﹐导演托纳多雷访问70余位世界顶级电影、音乐大师。其中便包含与莫里康内合作过的王家卫、昆汀·塔伦蒂诺、贝纳尔多·贝托鲁奇、克林特·伊斯特伍德及布鲁斯·斯普林斯汀等。

托纳多雷和王家卫

　　托纳多雷说: “我希望这部纪录片不仅可以向世界各地热爱埃尼奥音乐的观众们展现埃尼奥的人生，而且通过他作曲的电影片段，让所有观众都爱上这位20世纪首屈一指，广为人热爱的音乐家.”

　　《50年一瞬间的魔幻时刻》由莫里康内挚友——意大利导演朱塞佩·托纳多雷掌镜。他的《天堂电影院》《海上钢琴师》《西西里的美丽传说》被称为“时空三部曲”，而这三部经典作品中的配乐均由莫里康内担任制作，也成为电影配乐史上的经典。

托纳多雷和莫里康内

　　《海上钢琴师》4k修复版在2019年登上中国大银幕后更是获得超高口碑，并创造了8天破亿的重映片记录。最终该片以1.43亿的成绩拿下年度音乐片综合票房冠军，也成为意大利在中国上映的影片中的票房最高的一部。

　　历时5年，横跨欧美进行拍摄的《50年一瞬间的魔幻时刻》，将以叙事手法呈现世界级音乐大师莫里康内70多年职业生涯中鲜为人知的一面，探寻他在世界领域内与著名好友、同事之间的故事。影片同时将莫里康内世界巡回演唱会影像配以由他配乐的经典电影片段。

片场照

　　作为意大利电影配乐大师，欧洲电影音乐巨人，今年将满92岁的埃尼奥·莫里康内对电影配乐史有着革命性的贡献，迄今为止他创造了超过500首电影及电视配乐。1964年起与著名意大利导演赛尔乔·莱昂内合作“赏金三部曲”《荒野大镖客》《黄昏双镖客》《黄金三镖客》，令莫里康内在电影配乐界名声大噪，其粗粝、潇洒的小号主题和独特的口哨独奏，给观众留下深刻的印象，并开创电影音乐史上的先河。

　　2007年被授于第79届奥斯卡终身成就奖；2016年凭借与昆汀·塔伦蒂诺合作《八恶人》赢得第一座奥斯卡奖杯，第88届奥斯卡最佳原创配乐奖。此外，他曾是三届格林美奖得主，荣获三次金球奖，六次英国电影电视艺术奖项，两次欧洲电影大奖及威尼斯影展金狮荣誉奖等。

　　据悉，《50年一瞬间的魔幻时刻》正在进行后期制作，计划于2020年公映。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 莫里康内 王家卫 托纳多雷 海上钢琴师 配乐大师
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相关电影/影人

50年一瞬间的魔幻时刻

50年一瞬间的魔幻时刻 (2020)

0.0

导演：朱塞佩·托纳多雷

主演：埃尼奥·莫里康内

在线播放

埃尼奥·莫里康内

埃尼奥·莫里康内

Ennio Morricone

职业：原创音乐 | 演员

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王家卫

王家卫

Kar Wai Wong

职业：导演 | 编剧 | 制作人 | 演员 | 艺术指导 | 副导演/助理导演

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朱塞佩·托纳多雷

朱塞佩·托纳多雷

Giuseppe Tornatore

职业：导演 | 编剧

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