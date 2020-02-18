在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
印度电影制作人Thenappan在社交媒体发帖称《寄生虫》
抄袭了自己1999年制作的电影《Minsara Kanna》，称两部电影构成相似, 正准备起诉。
Thenappan表示，奥斯卡颁奖典礼上看到了《寄生虫》
，发现和自己的电影在构成方面相似，会聘请国际律师， 在两三天内决定是否进行起诉。但具体到《寄生虫》的哪一部分抄袭， 他并没有提到。
据悉，印度电影《Minsara Kanna》讲述了一个男人为了争取爱情而隐瞒身份， 在富有的恋人家中当保镖的故事。男主的弟弟和姐姐也分别在那家当仆人和厨师，共同生活。
韩国的电视剧越来越敢拍了，“李尸朝鲜”《王国》
第二季今日曝光先导中字预告，朱智勋扮演的王世子从尚州杀回王宫，眼看着要复仇成功，结果发现丧尸们貌似可以在白天活动了……
《王国》
第一季在2019年1月上线Netflix，颇受好评。故事以朝鲜王朝为背景，讲述死去的国王变成丧尸复活后，被觊觎王位的奸臣（柳承龙 饰）利用，而另一边被诬陷篡权某位的王世子（朱智勋 饰）一边逃亡一边追查丧尸病毒蔓延真相的故事。 第二季将接续第一季剧情展开，今年3月13日上线。
03.斋藤飞鸟漫改新片《别对映像研出手!》首曝海报&剧照
斋藤飞鸟
、山下美月和梅泽美波联袂主演的真人版《别对映像研出手!》发布首款海报和海量新剧照！电视剧将于4月5日(MBS)/4月7日(TBS)开播，电影版将于5月15日在日本上映。
该作改编自大童澄瞳的同名漫画，由英勉(《狂赌之渊》
)导演，讲述3名女高中生为了展现脑内“最强的世界”而立志制作动画的青春冒险故事。汤浅政明执导的动画版也正在热播。
漫改电影《浪客剑心最终章》
曝光新剧照，江口洋介
回归出演原新撰组第三组组长斋藤一！最终章分为《The Final》《The Beginning》两部，将分别于今年7月3日和8月7日在日本上映。
01. 86岁索菲娅罗兰十几年后再演长片电影
今年86岁的意大利女神索菲娅·罗兰
回归大银幕了！《未来的生活》（The Life Ahead，暂译）是索菲娅这十几年以来，第一次出演长片电影，影片由她儿子Edoardo Ponti执导。近日Netflix买下了本片的版权，将于今年晚些时候在流媒体平台上播出。
斯皮尔伯格打造的苹果新剧《惊异传奇》
首曝预告，预告中天降异像、超能力、空间折叠等离奇事件频频发生。音乐由约翰·威廉姆斯打造。
该剧沿袭上世纪80年代斯皮尔伯格打造播出的老版《惊异传奇》
剧集。讲述一个个奇幻/科幻/惊悚题材的小故事。称要“把普通人带到神奇、充满可能性和想象的世界中”。新版首季讲述5个充满想象力的故事，将于3月6日上线Apple+。
03.王家卫监制莫里康内纪录片今年上映
该片由泽东电影担任全球发行，王家卫
、吉亚尼·罗素、Gabriele Costa、Peter de Maegd、San Fu Maltha及担任监制。
这部电影由于采访人数众多，非常耗时，虽然2016年就推出过预告片，但最近才接近完成。在影片制作期间﹐导演托纳多雷访问70余位世界顶级电影、音乐大师。其中便包含与莫里康内合作过的王家卫、昆汀·塔伦蒂诺、贝纳尔多·贝托鲁奇、克林特·伊斯特伍德及布鲁斯·斯普林斯汀等。
01.河正宇方否认吸毒
韩国著名电影人河正宇
被爆出吸毒，引发热议。据报道，河正宇被曝用弟弟的名义在某整形外科医院连续几年非法使用异丙酚。该医院因使用了大量的异丙酚被查，最终查出河正宇。韩国政府已于2011年将异丙酚指定为毒品类药物，除治疗目的以外严禁使用，违者将按吸毒罪追究法律责任。
事情曝光后，河正宇所属公司WorkHouse紧急发表声明，表示异丙酚用于治疗皮肤疤痕，河正宇从2019年大约1月到9月，接受了10次左右的激光手术，异丙酚用于手术麻醉，没有滥用。而对于借用弟弟名义一事，河正宇方表示是为了保护其隐私。
02.韩国艺人李光洙交通事故受伤
据韩媒，李光洙
上周被违反信号灯的车辆撞到后受伤，在附近医院进行了精密检查，结果诊断为右脚踝骨折，目前李光洙正在办理住院手续接受治疗。经纪公司表示，“不得已无法参加接下来计划的日程，请谅解。会暂时进行细致的住院观察，为了恢复健康专心接受治疗。”