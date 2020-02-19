网站地图
首页
电影
新闻
新片
热映
排行榜
影评
专题
电影查询
电视
新闻
新剧
热播
排行榜
电视剧查询
人物
新闻
八卦
人物访谈
排行榜
视频
图片
博客
电影电视
明星时尚
文化生活
相册
会员
群组
我的同城
活动
热门话题
群组分类
群组人气榜
游戏
问答游戏
图片评分
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯

2019年十大低调佳片推荐

这些电影，适合独自在家细品

不爱随大流？想换换口味？遭遇片荒？这份片单就是为你准备的。

2020-02-19 08:49:43 来源：Mtime时光网

2019年十大低调佳片推荐

这些电影，适合独自在家细品

2020-02-19 08:49:43 来源：Mtime时光网

1 / 11

导语

　　随着奥斯卡的落幕，电影意义上的2019年算是真正过去了。这一年中，涌现了不少票房大户，也涌现了一波颁奖季热门，都令人印象深刻。

　　而有些影片，不属于上述两种，却也有自己独特的光芒。今天，时光网编辑部就来推荐10部相对低调的“冷门”佳片。这些电影来自世界各地，题材风格多样，都拥有各自令人叫绝之处，适合独自在家细品。

《十七岁》西班牙

《十七岁》: 狂躁青春如何被安抚
　　《十七岁》的故事架构很常见：问题少年埃克托关进感化院，性格孤僻暴烈，无数次逃离但又无数次被抓回。他和整个世界较劲，是因为内心就快崩塌：父母都不在，奶奶绝症住在养老院，自己总是小偷小摸连唯一的哥哥都嫌弃。
　　走出内心困境是世上最难的事，何况是刚满十七岁的少年。这是一部关于兄弟情的公路片，几个演员情感真挚，扮演弟弟的小伙子身上的那股执拗，很容易让人感同身受。故事后半段设计巧妙，煽情点到为止。

《猴子》哥伦比亚

《猴子》：原始丛林的无望少年
　　《猴子》有点像是《蝇王》的南美高原演绎版，八个哥伦比亚游击队少年在山顶基地看守一名美国俘虏，意外的事故和来自外界的炮火让他们转移到丛林。近乎原始的环境下，少年在微型社会里暴露出人性的恶和混乱。
　　拉丁民族情感奔放，他们的电影也会散发着类似气质。哥伦比亚导演亚历桑德罗·朗德思的《猴子》声画语言洋溢着原始的生猛，山顶的雨雾缭绕、雨林激流的壮丽背景与叙事的残酷相辅相成，精彩的配乐和变幻莫测的剪辑同样令人赞叹。
　　《猴子》的故事没有《十七岁》那么通俗和励志，但一想到故事有着真实的背景，更是让人感慨：生而为人，太不容易。

《给我自由》美国

《给我自由》：真的非常好笑
　　基里尔·米罕诺夫斯基导演的《给我自由》中，长相酷似多兰的男主角Vic是个身兼无数职的俄罗斯裔美国小伙子。他本身是接送残疾人出行的小公共司机，却由于各种阴错阳差，一边送自己的一大家子亲戚参加葬礼，一边奔赴一场唱歌比赛，一边送肌肉萎缩的黑人姑娘去上班……
　　观众跟着马不停蹄的Vic，一切机缘巧合都是那么顺理成章。影片节奏紧凑到让人大气都喘不过来，简直令人窒息，却又忍不住一遍又一遍哄堂大笑。面对不断给孩子施加压力、精神压迫、强行控制的俄罗斯父母，中国观众又会产生奇妙的亲切感。这也许是2019年最容易被忽视、却真的非常好笑的喜剧电影。

《戈梅拉岛》罗马尼亚

《戈梅拉岛》：扭曲、黑色、浪漫
　　罗马尼亚导演柯内流·波蓝波宇的新片《戈梅拉岛》也许在去年戛纳没有引起太多轰动，这部类型片却绝对值得一看。警察Cristi来到戈梅拉岛上，为了从当地黑帮手中救人，拿到藏起来的3千万欧元，他需要在警方的监视下，偷偷学习一种复杂的当地方言——吹口哨讲暗号。
　　这是一部不折不扣的“鸟语”电影，然而荒诞与幽默只是药引子，却一点也没有让片中的扭曲、黑色、复杂甚至于浪漫有所折扣。饰演女主角的卡特里内尔·马龙简直是人间尤物，伴随着不断响起的《蓝色多瑙河》《拉德茨基进行曲》《花之圆舞曲》与《康康舞曲》，观众们在流光溢彩的视听效果中，瞠目结舌。

《哈马舍尔德悬案》丹麦/瑞典

《哈马舍尔德悬案》：既好看，又有料
　　“阴谋论”是我们经常能听到的一个词，但能挖掘出天方夜谭与现实的联系，理清前因后果，最后让人惊呼“难道真有这种事”的“阴谋论”并不多。
　　《哈马舍尔德悬案》是一部纪录片，但却比很多商业大片更扣人心弦，因为生活才是最大胆的编剧——1961年，时任联合国秘书长达格·哈马舍尔德遭遇离奇空难身亡。半个多世纪后，一为记者和一个私家侦探试图厘清这起陈年冷案的千头万绪，却发现更多谜团。暗杀、传播艾滋、挑起种族矛盾……空难背后可能隐藏的黑暗让人汗毛倒竖。影片用条理清晰又富有新意的手法展现了“解谜”的过程，让人不得不重新审视自己生活的世界。

《黑水》美国

《黑水》：世界需要这样的电影
　　这个世界需要敢说真话的人，电影也有义务将这些人的故事讲给大众听。
　　一位企业律师竟然搞垮了化工巨头杜邦集团？《黑水》中，马克·鲁法洛饰演律师Bilott，当他发现杜邦公司40年来对一个小镇进行化学污染造成的死亡和伤害之后，他对杜邦公司提起了环境诉讼。为了揭露真相，他冒了一切风险——他的未来，家庭，自己的生活。
　　《黑水》根据真实事件改编，是一个典型的“小人物”对抗“大集团”的故事。虽然它不像《聚焦》那么幸运能得到奥斯卡的垂青，但依然是一部值得一看的佳片。现实中并非所有不公都能被揭露，《黑水》这种电影对我们是一种鼓励也是督促。

《阳光普照》中国台湾

《阳光普照》：经得起细品
　　《阳光普照》在今年的金马奖上拿下包括最佳影片、最佳导演、最佳男主、最佳男配、最佳剪辑在内的五项大奖，足以证明其实力。影片来自于钟孟宏的班底，他自己同时兼任导演、编剧和摄影多职，由他帅军的团队此前作品还包括《第四张画》《一路顺风》《大佛普拉斯》等。
　　《阳光普照》依旧延续了钟孟宏一贯的底层叙事，孤独感弥漫，每个人都有欲言又止的心事。文艺得刚刚好，真实得也刚刚好。影片聚焦一个家庭，从一个犯罪故事切入，以另一个犯罪故事结尾，揭露出青少年犯罪、父子关子、贫富差距等诸多社会问题，而镜头、画面、台词、配乐、布景等都精心设计，经得起细品。

《飞翔吧！琦玉》日本

《飞翔吧！琦玉》：为家乡代言
　　“沙雕”漫改片《飞翔吧！琦玉》领跑今年日本奥斯卡提名，用实力证明，只要“沙雕”得够认真，就可以让观众分不清虚实，彻底进入“沙雕”的世界。
　　影片讲的是东京大都市圈内的不同地区“内斗”的故事，涉及这些地方的地理历史、风土人情等丰富知识点，抖梗不断。非本土观众虽不是每个梗都深有体会，不过东京和琦玉的这种关系不难理解，譬如北京和河北燕郊。随着城市化的加剧，大都市周边的地区渐渐融入，但却难逃被歧视的命运。
　　影片会让你放声大笑，拍手叫好，感动落泪。而最核心的，这里饱含着对家乡的热爱，它提醒着我们，永远不要忘记自己来自哪里。

《纽约的一个雨天》美国

《纽约的一个雨天》：83岁的伍迪艾伦依然清新
　　伍迪艾伦的确是当代最具创作力、发挥最稳定的导演之一，这一次他将视线投向了他深爱的纽约。在朦胧的灯光变换下，纽约的时空犹如爵士乐一般温柔缓慢的流淌，和甜茶身上的毛毡外套一起，营造着不属于这个时代的复古浪漫。
　　在编排恰当的笑点下，当喋喋不休的倒霉主角，假情假意的渣女，装腔作势的上流社会统统出现在曼哈顿后，只需要等待两个雨天，美好就会出现。
　　因为众所周知的愚蠢理由，这封献给家乡的情书成了伍迪艾伦远走欧洲的告别信。即便已经83岁，但《纽约的一个雨天》却散发着其作品前所未有的清新和活力，期待他的下一个可爱故事。

《我在雨中等你》美国

《我在雨中等你》：爱狗人士必看
　　因为“演技”卓越的原因，当狗成为影片主角时一般都不会太差。电影改编自同名小说，从狗狗的视角观看的人类世界的悲欢离合。影片柔化了小说中的悲苦成分，将人和狗相互辉映的一生叙述的平淡不着痕迹。
　　或许宠物电影总会讲一些忠诚和成长的故事，但影片却很好的避开了故意消费狗狗情结的嫌疑，而是探讨更深一层次关于勇气、抉择、冒险和原谅的主题。凯文·科斯特纳的配音赋予了狗狗富有哲理性的灵魂，而“狗可以改变世界的节奏，人只能被世界左右”也得以让作为自以为中心人类的我们好好审视身边的一切。

作者：时光网编辑部   编辑：SaSa 关键词： 冷门佳片 独立电影 艺术片 荐片 片单

相关文章

会员评论 (4)

发表

相关电影/影人

阳光普照

阳光普照 (2019)

7.8

导演：钟孟宏

主演：陈以文 巫建和

在线播放

十七岁

十七岁 (2019)

-1.0

导演：丹尼尔·桑切斯..

主演：Biel Montoro

在线播放

飞翔吧！埼玉

飞翔吧！埼玉 (2019)

-1.0

导演：武内英树

主演：麻生久美子

在线播放

黑水

黑水 (2019)

7.7

导演：托德·海因斯

主演：马克·鲁法洛

在线播放

猴子

猴子 (2019)

7.4

导演：亚历桑德罗·朗..

主演：Sofia Buenaven..

在线播放

纽约的一个雨天

纽约的一个雨天 (2019)

7.8

导演：伍迪·艾伦

主演：提莫西·查拉梅

在线播放

给我自由

给我自由 (2019)

-1.0

导演：基里尔·米罕诺..

主演：克里斯·加洛斯特

在线播放

哈马舍尔德悬案

哈马舍尔德悬案 (2019)

-1.0

导演：麦德斯·布鲁格

主演：麦德斯·布鲁格

在线播放

戈梅拉岛

戈梅拉岛 (2019)

0.0

导演：柯内流·波蓝波宇

主演：弗拉德·伊凡诺夫

在线播放

显示更多∨

本周热读

1

2010-2019中国电影十佳评选

华语片新时代 现实题材仍夹缝求生？

十年，中国电影在商业领域取得了巨大的成就，在文艺领域..
2

黄金圣斗士范儿！《神奇女侠2》发新剧照

1980年代复古风 惩奸除恶与爱人再相遇？

9
《神奇女侠2》定于2020年6月5日北美公映，中国内地有望..
3

很万圣节！新版《蝙蝠侠》曝片场照

蝙蝠侠替身演员被一群小混混围殴

5
照片中，群演们一副古怪装扮，还把罗伯特·帕丁森的替身..
4

有内味了!"黑客帝国4"飙重机片场曝光

凯瑞安莫斯现经典造型 基努里维斯穿大衣

7
《黑客帝国4》拍摄进入动作戏部分，多个片场视频和照片..
5

拍到第九部，"速激"又在讲什么故事?

独家专访众主创:"20年前想不到拍这么多部"

韩复活，赵喜娜演范老大的亲生兄弟……距离第一部《速度..

查看更多