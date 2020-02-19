2019年十大低调佳片推荐
这些电影，适合独自在家细品
不爱随大流？想换换口味？遭遇片荒？这份片单就是为你准备的。→
2020-02-19 08:49:43 来源：Mtime时光网
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导语
随着奥斯卡的落幕，电影意义上的2019年算是真正过去了。这一年中，涌现了不少票房大户，也涌现了一波颁奖季热门，都令人印象深刻。
而有些影片，不属于上述两种，却也有自己独特的光芒。今天，时光网编辑部就来推荐10部相对低调的“冷门”佳片。这些电影来自世界各地，题材风格多样，都拥有各自令人叫绝之处，适合独自在家细品。
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《十七岁》西班牙
《十七岁》: 狂躁青春如何被安抚
《十七岁》的故事架构很常见：问题少年埃克托关进感化院，性格孤僻暴烈，无数次逃离但又无数次被抓回。他和整个世界较劲，是因为内心就快崩塌：父母都不在，奶奶绝症住在养老院，自己总是小偷小摸连唯一的哥哥都嫌弃。
走出内心困境是世上最难的事，何况是刚满十七岁的少年。这是一部关于兄弟情的公路片，几个演员情感真挚，扮演弟弟的小伙子身上的那股执拗，很容易让人感同身受。故事后半段设计巧妙，煽情点到为止。
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《猴子》哥伦比亚
《猴子》：原始丛林的无望少年
《猴子》有点像是《蝇王》的南美高原演绎版，八个哥伦比亚游击队少年在山顶基地看守一名美国俘虏，意外的事故和来自外界的炮火让他们转移到丛林。近乎原始的环境下，少年在微型社会里暴露出人性的恶和混乱。
拉丁民族情感奔放，他们的电影也会散发着类似气质。哥伦比亚导演亚历桑德罗·朗德思的《猴子》声画语言洋溢着原始的生猛，山顶的雨雾缭绕、雨林激流的壮丽背景与叙事的残酷相辅相成，精彩的配乐和变幻莫测的剪辑同样令人赞叹。
《猴子》的故事没有《十七岁》那么通俗和励志，但一想到故事有着真实的背景，更是让人感慨：生而为人，太不容易。
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《给我自由》美国
《给我自由》：真的非常好笑
基里尔·米罕诺夫斯基导演的《给我自由》中，长相酷似多兰的男主角Vic是个身兼无数职的俄罗斯裔美国小伙子。他本身是接送残疾人出行的小公共司机，却由于各种阴错阳差，一边送自己的一大家子亲戚参加葬礼，一边奔赴一场唱歌比赛，一边送肌肉萎缩的黑人姑娘去上班……
观众跟着马不停蹄的Vic，一切机缘巧合都是那么顺理成章。影片节奏紧凑到让人大气都喘不过来，简直令人窒息，却又忍不住一遍又一遍哄堂大笑。面对不断给孩子施加压力、精神压迫、强行控制的俄罗斯父母，中国观众又会产生奇妙的亲切感。这也许是2019年最容易被忽视、却真的非常好笑的喜剧电影。
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《戈梅拉岛》罗马尼亚
《戈梅拉岛》：扭曲、黑色、浪漫
罗马尼亚导演柯内流·波蓝波宇的新片《戈梅拉岛》也许在去年戛纳没有引起太多轰动，这部类型片却绝对值得一看。警察Cristi来到戈梅拉岛上，为了从当地黑帮手中救人，拿到藏起来的3千万欧元，他需要在警方的监视下，偷偷学习一种复杂的当地方言——吹口哨讲暗号。
这是一部不折不扣的“鸟语”电影，然而荒诞与幽默只是药引子，却一点也没有让片中的扭曲、黑色、复杂甚至于浪漫有所折扣。饰演女主角的卡特里内尔·马龙简直是人间尤物，伴随着不断响起的《蓝色多瑙河》《拉德茨基进行曲》《花之圆舞曲》与《康康舞曲》，观众们在流光溢彩的视听效果中，瞠目结舌。
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《哈马舍尔德悬案》丹麦/瑞典
《哈马舍尔德悬案》：既好看，又有料
“阴谋论”是我们经常能听到的一个词，但能挖掘出天方夜谭与现实的联系，理清前因后果，最后让人惊呼“难道真有这种事”的“阴谋论”并不多。
《哈马舍尔德悬案》是一部纪录片，但却比很多商业大片更扣人心弦，因为生活才是最大胆的编剧——1961年，时任联合国秘书长达格·哈马舍尔德遭遇离奇空难身亡。半个多世纪后，一为记者和一个私家侦探试图厘清这起陈年冷案的千头万绪，却发现更多谜团。暗杀、传播艾滋、挑起种族矛盾……空难背后可能隐藏的黑暗让人汗毛倒竖。影片用条理清晰又富有新意的手法展现了“解谜”的过程，让人不得不重新审视自己生活的世界。
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《黑水》美国
《黑水》：世界需要这样的电影
这个世界需要敢说真话的人，电影也有义务将这些人的故事讲给大众听。
一位企业律师竟然搞垮了化工巨头杜邦集团？《黑水》中，马克·鲁法洛饰演律师Bilott，当他发现杜邦公司40年来对一个小镇进行化学污染造成的死亡和伤害之后，他对杜邦公司提起了环境诉讼。为了揭露真相，他冒了一切风险——他的未来，家庭，自己的生活。
《黑水》根据真实事件改编，是一个典型的“小人物”对抗“大集团”的故事。虽然它不像《聚焦》那么幸运能得到奥斯卡的垂青，但依然是一部值得一看的佳片。现实中并非所有不公都能被揭露，《黑水》这种电影对我们是一种鼓励也是督促。
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《阳光普照》中国台湾
《阳光普照》：经得起细品
《阳光普照》在今年的金马奖上拿下包括最佳影片、最佳导演、最佳男主、最佳男配、最佳剪辑在内的五项大奖，足以证明其实力。影片来自于钟孟宏的班底，他自己同时兼任导演、编剧和摄影多职，由他帅军的团队此前作品还包括《第四张画》《一路顺风》《大佛普拉斯》等。
《阳光普照》依旧延续了钟孟宏一贯的底层叙事，孤独感弥漫，每个人都有欲言又止的心事。文艺得刚刚好，真实得也刚刚好。影片聚焦一个家庭，从一个犯罪故事切入，以另一个犯罪故事结尾，揭露出青少年犯罪、父子关子、贫富差距等诸多社会问题，而镜头、画面、台词、配乐、布景等都精心设计，经得起细品。
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《飞翔吧！琦玉》日本
《飞翔吧！琦玉》：为家乡代言
“沙雕”漫改片《飞翔吧！琦玉》领跑今年日本奥斯卡提名，用实力证明，只要“沙雕”得够认真，就可以让观众分不清虚实，彻底进入“沙雕”的世界。
影片讲的是东京大都市圈内的不同地区“内斗”的故事，涉及这些地方的地理历史、风土人情等丰富知识点，抖梗不断。非本土观众虽不是每个梗都深有体会，不过东京和琦玉的这种关系不难理解，譬如北京和河北燕郊。随着城市化的加剧，大都市周边的地区渐渐融入，但却难逃被歧视的命运。
影片会让你放声大笑，拍手叫好，感动落泪。而最核心的，这里饱含着对家乡的热爱，它提醒着我们，永远不要忘记自己来自哪里。
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《纽约的一个雨天》美国
《纽约的一个雨天》：83岁的伍迪艾伦依然清新
伍迪艾伦的确是当代最具创作力、发挥最稳定的导演之一，这一次他将视线投向了他深爱的纽约。在朦胧的灯光变换下，纽约的时空犹如爵士乐一般温柔缓慢的流淌，和甜茶身上的毛毡外套一起，营造着不属于这个时代的复古浪漫。
在编排恰当的笑点下，当喋喋不休的倒霉主角，假情假意的渣女，装腔作势的上流社会统统出现在曼哈顿后，只需要等待两个雨天，美好就会出现。
因为众所周知的愚蠢理由，这封献给家乡的情书成了伍迪艾伦远走欧洲的告别信。即便已经83岁，但《纽约的一个雨天》却散发着其作品前所未有的清新和活力，期待他的下一个可爱故事。
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《我在雨中等你》美国
《我在雨中等你》：爱狗人士必看
因为“演技”卓越的原因，当狗成为影片主角时一般都不会太差。电影改编自同名小说，从狗狗的视角观看的人类世界的悲欢离合。影片柔化了小说中的悲苦成分，将人和狗相互辉映的一生叙述的平淡不着痕迹。
或许宠物电影总会讲一些忠诚和成长的故事，但影片却很好的避开了故意消费狗狗情结的嫌疑，而是探讨更深一层次关于勇气、抉择、冒险和原谅的主题。凯文·科斯特纳的配音赋予了狗狗富有哲理性的灵魂，而“狗可以改变世界的节奏，人只能被世界左右”也得以让作为自以为中心人类的我们好好审视身边的一切。