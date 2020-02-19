随着奥斯卡的落幕，电影意义上的2019年算是真正过去了。这一年中，涌现了不少票房大户，也涌现了一波颁奖季热门，都令人印象深刻。

而有些影片，不属于上述两种，却也有自己独特的光芒。今天，时光网编辑部就来推荐10部相对低调的“冷门”佳片。这些电影来自世界各地，题材风格多样，都拥有各自令人叫绝之处，适合独自在家细品。