今天是星期三，来看看都有哪些影视类新闻吧。





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 脸叔新片《秘密花园》发预告与海报











02. 锤哥新片《极限营救》发剧照与幕后照



















03. 《花木兰》新剧照刘亦菲习武练功











04. 马特·达蒙新片《最后的决斗》片场照发型有趣













05. A24买下罗伯特·帕丁森新作版权















01. 本·阿弗莱克：再演蝙蝠侠我会喝死









自从2019年2月亲口承认不演蝙蝠侠后，本·阿弗莱克最近又被问到这个问题，他坦承：“我给人看了新版《蝙蝠侠》的剧本，他们说‘我觉得剧本很好，同时也觉得你会喝酒喝到死，如果你重复一遍你刚经历的事（演蝙蝠侠）’”。本·阿弗莱克是在推广新片《回归之路》对《纽约时报》说的上述这番话，在这部电影中他扮演的角色也是个酗酒成瘾的人，最后通过担任高中篮球队教练走出人生困境。

02. 阿尔·帕西诺与小39岁的女友分手









