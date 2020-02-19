过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。
01. 脸叔新片《秘密花园》发预告与海报
02. 锤哥新片《极限营救》发剧照与幕后照
03. 《花木兰》新剧照刘亦菲习武练功
迪士尼真人改编动画的新片《花木兰》
，今日又通过《帝国》杂志发布了一张新剧照，女主角刘亦菲
盘起头发，不施粉黛，在与男性战友们共同习武练功，乍一看还真是“安能辨我是雄雌”的效果。影片由妮基·卡罗
执导，安佑森
、甄子丹
、巩俐
、李连杰
、郑佩佩
与马泰
等一众华人与华裔演员共同出演，3月27日北美公映，中国内地目前尚无定档消息。
04. 马特·达蒙新片《最后的决斗》片场照发型有趣
05. A24买下罗伯特·帕丁森新作版权
01. 本·阿弗莱克：再演蝙蝠侠我会喝死
自从2019年2月亲口承认不演蝙蝠侠后，本·阿弗莱克最近又被问到这个问题，他坦承：“我给人看了新版《蝙蝠侠》的剧本，他们说‘我觉得剧本很好，同时也觉得你会喝酒喝到死，如果你重复一遍你刚经历的事（演蝙蝠侠）’”。本·阿弗莱克是在推广新片《回归之路》对《纽约时报》说的上述这番话，在这部电影中他扮演的角色也是个酗酒成瘾的人，最后通过担任高中篮球队教练走出人生困境。
02. 阿尔·帕西诺与小39岁的女友分手
据外媒报道，马上80岁的阿尔·帕西诺
，与年龄快是他一半儿的41岁以色列女演员梅托·朵翰
近日分手了，理由是年龄差距，帕西诺因此一个人参加了今年的奥斯卡颁奖典礼。梅托在接受采访时表示，她与帕西诺在一起两年后，认为“年龄差距带来的困难确实很难，说实话，他已经是一位老人了，和老人在一起真的很难，即使他是阿尔·帕西诺”。她还称帕西诺交往时不喜欢花钱。两人现在依然是好友。