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时光早报:脸叔新片"秘密花园"发预告

大本说不放弃蝙蝠侠会死 阿尔帕西诺分手

2020-02-19 08:23:40 来源：Mtime时光网

今天是星期三，来看看都有哪些影视类新闻吧。

　　过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。


01. 脸叔新片《秘密花园》发预告与海报



　　“脸叔”科林·费斯主演的新片《秘密花园》今日又发了一版预告，本片改编自1911年弗朗西丝·霍奇森·伯内特的同名原著小说，第四次搬上大银幕。新片将由《哈利·波特》《帕丁顿熊》系列的制片人大卫·海曼来制片，马克·穆登执导，迪克西·艾格瑞克斯朱丽·沃特斯（《哈利·波特》系列中的韦斯莱太太）与伊登·黑赫斯特等人也参演，《秘密花园》将于4月17日在英国公映。
02. 锤哥新片《极限营救》发剧照与幕后照






　　“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯出演的新动作惊悚片《极限营救》（原名《达卡》），今日发布了新的剧照与片场照，本片由锤哥熟悉的罗素兄弟制片，乔·罗素编剧，萨姆·哈格里夫执导。导演哈格里夫曾是《复联3》《复联4》的一位副导演兼特技指导，本片将是他的导演处女作。《极限营救》将于4月24日在Netflix上首播，现在还不知道是否会登陆院线。
03. 《花木兰》新剧照刘亦菲习武练功



　　迪士尼真人改编动画的新片《花木兰》，今日又通过《帝国》杂志发布了一张新剧照，女主角刘亦菲盘起头发，不施粉黛，在与男性战友们共同习武练功，乍一看还真是“安能辨我是雄雌”的效果。影片由妮基·卡罗执导，安佑森甄子丹巩俐李连杰郑佩佩马泰等一众华人与华裔演员共同出演，3月27日北美公映，中国内地目前尚无定档消息。
04. 马特·达蒙新片《最后的决斗》片场照发型有趣




　　继《极速车王》之后，马特·达蒙又要出演一部“神仙阵容”新片了——雷德利·斯科特执导的《最后的决斗》中，马达将与自己的好朋友 本·阿弗莱克亚当·德赖弗、“小变态”朱迪·科默等人共同出演。今日影片曝光的法国片场照中，马达穿上了中世纪风格的靴子与……锁子甲？新造型的发型与胡子惹人瞩目。《最后的决斗》将于明年1月8日全美公映。
05. A24买下罗伯特·帕丁森新作版权



　　继“蝙蝠侠”之后，罗伯特·帕丁森要出演的新惊悚片是与玛格丽特·库里《好莱坞往事》中的“Pussycat”）合作的《正午之星》，本片已被A24买下了北美发行权。影片将由克莱尔·德尼执导，改编自Denis Johnson的1986年小说。《正午之星》设置在1984年的尼加拉瓜革命时期，主角是个神秘的英国商人与一位顽固的美国记者，两人之间产生了感情。

01. 本·阿弗莱克：再演蝙蝠侠我会喝死


　　自从2019年2月亲口承认不演蝙蝠侠后，本·阿弗莱克最近又被问到这个问题，他坦承：“我给人看了新版《蝙蝠侠》的剧本，他们说‘我觉得剧本很好，同时也觉得你会喝酒喝到死，如果你重复一遍你刚经历的事（演蝙蝠侠）’”。本·阿弗莱克是在推广新片《回归之路》对《纽约时报》说的上述这番话，在这部电影中他扮演的角色也是个酗酒成瘾的人，最后通过担任高中篮球队教练走出人生困境。
02. 阿尔·帕西诺与小39岁的女友分手



　　据外媒报道，马上80岁的阿尔·帕西诺，与年龄快是他一半儿的41岁以色列女演员梅托·朵翰近日分手了，理由是年龄差距，帕西诺因此一个人参加了今年的奥斯卡颁奖典礼。梅托在接受采访时表示，她与帕西诺在一起两年后，认为“年龄差距带来的困难确实很难，说实话，他已经是一位老人了，和老人在一起真的很难，即使他是阿尔·帕西诺”。她还称帕西诺交往时不喜欢花钱。两人现在依然是好友。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 秘密花园 本·阿弗莱克 阿尔帕西诺 极限营救 花木兰 最后的决斗
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