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大本：我如果继续演蝙蝠侠会喝酒至死

再度回应为何退出《蝙蝠侠》项目

2020-02-19 08:42:58 来源：Mtime时光网

本·阿弗莱克坦承酗酒问题是他退出《蝙蝠侠》项目的原因。


　　时光网讯 自从2019年2月亲口承认不演蝙蝠侠后，本·阿弗莱克最近又被问到这个问题，他坦承：“我给人看了《蝙蝠侠》的剧本，他们说‘我觉得剧本很好，同时也觉得你会喝酒喝到死，如果你重复一遍你刚经历的事（演蝙蝠侠）’”

　　

《回归之路》预告片

本·阿弗莱克是在推广新片《回归之路》对《纽约时报》说的上述这番话，在这部电影中他扮演的角色也是个酗酒成瘾的人，最后通过担任高中篮球队教练走出人生困境。

　　大本写好《蝙蝠侠》剧本大概在2017年前后，那时候的他麻烦事一堆，酗酒成瘾、和妻子詹妮弗·加纳闹离婚……

　　捋一下时间线：

　　2013年扎克·施奈德选择本·阿弗莱克扮演蝙蝠侠，影迷反应褒贬不一。

　　2016年《蝙蝠侠大战超人》上映后口碑两极但票房还行

　　2017年《正义联盟》上映后票房和口碑都不行。

　　这个蝙蝠侠还在2016年的《自杀小队》中短暂亮相（主要是替身在演）。

　　2017年华纳找到马特·里夫斯当导演后，本·阿弗莱克的剧本就被放弃，里夫斯找人重写剧本，关于大本还演不演，华纳一直没有明确答案。

　　2019年2月华纳和大本都明确：“他不再是蝙蝠侠”。

　　2019年６月华纳官宣：罗伯特·帕丁森是新一任蝙蝠侠。

　　虽然辞去了《蝙蝠侠》主演和导演职位，但本·阿弗莱克事业并未受影响，反而是项目不断，主演的电影《回归之路》《深水》《最后的决斗》分别于今年3月、11月和12月上映。

    此外他手中的项目还有：《利奥波德国王的鬼魂》(King Leopold’s Ghost，暂译)，加上早前报道的导演项目《幽灵部队》和翻拍版《控方证人》，可谓忙到飞起。

作者：小火纸   编辑：小火纸

关键词： 大本 本阿弗莱克 蝙蝠侠 退出 回家之路
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