时光网讯
自从2019年2月亲口承认不演蝙蝠侠后，本·阿弗莱克
最近又被问到这个问题，他坦承：“我给人看了《蝙蝠侠》
的剧本，他们说‘我觉得剧本很好，同时也觉得你会喝酒喝到死，如果你重复一遍你刚经历的事（演蝙蝠侠）’”
本·阿弗莱克是在推广新片《回归之路》
对《纽约时报》说的上述这番话，在这部电影中他扮演的角色也是个酗酒成瘾的人，最后通过担任高中篮球队教练走出人生困境。
大本写好《蝙蝠侠》
剧本大概在2017年前后，那时候的他麻烦事一堆，酗酒成瘾、和妻子詹妮弗·加纳闹离婚……
捋一下时间线：
2013年扎克·施奈德
选择本·阿弗莱克扮演蝙蝠侠，影迷反应褒贬不一。
这个蝙蝠侠还在2016年的《自杀小队》
中短暂亮相（主要是替身在演）。
2017年华纳找到马特·里夫斯
当导演后，本·阿弗莱克的剧本就被放弃，里夫斯找人重写剧本，关于大本还演不演，华纳一直没有明确答案。
2019年2月华纳和大本都明确：“他不再是蝙蝠侠”。
2019年６月华纳官宣：罗伯特·帕丁森是新一任蝙蝠侠。
虽然辞去了《蝙蝠侠》主演和导演职位，但本·阿弗莱克事业并未受影响，反而是项目不断，主演的电影《回归之路》《深水》《最后的决斗》
分别于今年3月、11月和12月上映。
此外他手中的项目还有：《利奥波德国王的鬼魂》(King Leopold’s Ghost，暂译)，加上早前报道的导演项目《幽灵部队》
和翻拍版《控方证人》
，可谓忙到飞起。