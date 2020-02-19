80岁的阿尔·帕西诺，与41岁的女朋友分手了，分手后前女友表示，和老人在一起真的很难，并说帕西诺不喜欢花钱，只给她买过花。











帕西诺和梅托2018年在一个好莱坞的party上相识，交往了2年，梅托在接受采访时表示，是她提的分手，“我最近跟他吵架了，然后离开了他。我当然爱他、欣赏他，也很高兴在他需要我的时候陪伴他，成为他的一部分，对我来说这是一种荣誉。我很高兴我们在一起过，也希望我们继续保持好朋友。”





她继续补充说，“年龄差距带来的困难确实很难，我之前曾试图否认这一点，但说实话，他已经是一位老人了，和老人在一起真的很难，即使他是阿尔·帕西诺”。当被问到，帕西诺是否有为她买过贵重的礼物，梅托笑着说，“他只给我买过花，我怎么说才能显得礼貌呢，他不喜欢花钱的。”











