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80岁阿尔帕西诺与41岁女友分手

女友:与老人在一起太难了 即使他是帕西诺

2020-02-19 10:38:52 来源：Mtime时光网

80岁的阿尔·帕西诺，与41岁的女朋友分手了，分手后前女友表示，和老人在一起真的很难，并说帕西诺不喜欢花钱，只给她买过花。


　　时光网讯　据外媒报道，今年4月马上80岁的阿尔·帕西诺，与年龄快是他一半儿的41岁以色列女演员梅托·朵翰近日分手了，理由是年龄差距，帕西诺因此一个人参加了今年的奥斯卡颁奖典礼。

　　帕西诺和梅托2018年在一个好莱坞的party上相识，交往了2年，梅托在接受采访时表示，是她提的分手，“我最近跟他吵架了，然后离开了他。我当然爱他、欣赏他，也很高兴在他需要我的时候陪伴他，成为他的一部分，对我来说这是一种荣誉。我很高兴我们在一起过，也希望我们继续保持好朋友。”

　　她继续补充说，“年龄差距带来的困难确实很难，我之前曾试图否认这一点，但说实话，他已经是一位老人了，和老人在一起真的很难，即使他是阿尔·帕西诺”。当被问到，帕西诺是否有为她买过贵重的礼物，梅托笑着说，“他只给我买过花，我怎么说才能显得礼貌呢，他不喜欢花钱的。”


帕西诺与前女友露西拉·索拉，最左就是露西拉的女儿、小李子现女友卡米拉·梦露

　　两人上一次在公开场合共同亮相是去年10月，梅托陪伴帕西诺一起出席了Netflix《爱尔兰人》的首映红毯，帕西诺18岁的女儿Olivia也在。Olivia与她的孪生兄弟Anton，是帕西诺与美国女演员比佛莉·德安姬罗的孩子，他俩从1996年到2003年交往了7年，龙凤胎出生两年之后分手了。帕西诺还与表演教师Jan Tarrant有一个30岁的女儿Julie。

　　在梅托之前，帕西诺和阿根廷女演员露西拉·索拉从2008年到2018年交往了10年，露西拉的女儿卡米拉·梦露今年23岁，是“小李子”莱昂纳多·迪卡普里奥的现任女朋友。

   编辑：甄甏甏

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关键词： 阿尔·帕西诺
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阿尔·帕西诺

阿尔·帕西诺

Al Pacino

职业：演员 | 导演 | 制作人 | 编剧

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