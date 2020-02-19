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中国导演协会悼念患肺炎去世导演常凯

湖北电影制片厂导演 2月14日不幸离世

2020-02-19 11:08:31 来源：Mtime时光网

去世前，常凯曾留下遗书，“我一生为子尽孝，为父尽责，为夫爱妻，为人尽诚！永别了，我爱的人和爱我的人。”
      时光网讯 日前，中国电影导演协会发文悼念因感染新型冠状肺炎去世的湖北导演常凯。

      常凯是湖北电影制片厂导演、“像音像”对外联络部主任，2月14日因患新型冠状肺炎去世，享年55岁。

      去世前，常凯曾留下遗书，“我一生为子尽孝，为父尽责，为夫爱妻，为人尽诚！永别了，我爱的人和爱我的人。”

      据悉，常凯的父母、姐姐也已因感染新型冠状肺炎去世。据财新网报道，常凯的姐姐为武昌医院梨园街社区卫生服务中心注射室护士柳帆。姐弟二人分随母姓和父姓。

中国电影导演协会悼念常凯原文：

      疫情之下生命如此脆弱，伤感的消息让我们深感痛心。湖北电影制片厂导演、“像音像”对外联络部主任常凯因感染新型冠状肺炎，在2月14日凌晨不幸离世。

      2012年，他以制片主任的身份参与拍摄电影《我的渡口》，该影片在2013年第三届北京国际电影节国内展映单元“中国新片”中，获得了一项提名。在2014年第十四届平壤国际电影节上斩获最佳导演奖、最佳男主角奖和最佳音乐奖三项大奖。2017年参与制作福星楚剧团原创的现代大型楚剧《可怜天下父母心》，曾被湖北省文化厅评为首届湖北地方戏曲艺术节“优秀剧目奖”、“优秀演出奖”。

      经典剧目今犹在，他的音容笑貌却永远定格在了2020年。让我们再次怀着悲痛的心情，惜别这位优秀的影视创作者。

   编辑：羊羊

关键词： 中国电影导演协会 常凯
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