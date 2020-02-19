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马丁斯科塞斯透露新电影将是西部片

德尼罗、小李加盟 以种族矛盾为背景

2020-02-19 11:49:30 来源：Mtime时光网

马丁斯科塞斯接受外媒采访，透露了他和小李、德尼罗合作的新电影具体梗概。
　　时光网讯　马丁·斯科塞斯《爱尔兰人》虽然十提零中折戟奥斯卡，却依然没有影响老爷子的兴致，近日，马丁透露，他和莱昂纳多·迪卡普里奥罗伯特·德尼罗共同主演的新片《花月杀手》将是一部西部片。近日斯科塞斯在接受法媒Premiere采访时曝了不少猛料。



　　斯科塞斯表示，“我们认为这是一部西部片。故事发生在1921-1922年的俄克拉何马州。片中有牛仔，但他们有汽车也有马。影片主要聚焦于奥萨格，一个印第安部落。奥萨格人喜欢那片土地，因为他们对自己说，白人永远不会对这儿感兴趣。

　　然后那里发现了石油，在大约十年的时间里，奥萨格人成为了世界上人均最富有的人。然后，就像育空和科罗拉多矿区一样，趁火打劫的人来了，白人、欧洲人到达，一切都失去了。在那里，黑社会控制着一切，你杀了一条狗比杀了一个印第安人更有可能入狱。”

　　斯科塞斯继续说：“思考导致我们走到这一步的心态是非常有趣的。这种文明的历史可以追溯到美索不达米亚。美索不达米亚被另一个民族侵略，他们消失了，后来据说他们被同化了，或者更确切地说，被吸收了。

　　通过两次世界大战，看到这种在其他文化中重现的心态是令人着迷的。因此，我认为这是永恒的，这就是我们要试着拍的电影。”

　　《花月杀手》已开发多年，影片改编自大卫·格兰的同名小说，由埃里克·罗斯(《本杰明·巴顿奇事》《阿甘正传》)操刀剧本。故事讲述1920年代发生的美国历史上最骇人听闻的白人屠杀印第安人惨案，该事件亦促使FBI机构诞生。

　　影片制作预计将于今年春季开始，最快可能在2021年上映。

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关键词： 马丁斯科塞斯 花月杀手 罗伯特德尼罗 莱昂纳多
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