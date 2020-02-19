索尼的《霹雳娇娃》发布了小K的“狂野特辑”，她在电影中表现出了观众以往未曾见过的狂野一面。

时光网讯 由美国哥伦比亚影片公司出品的好莱坞美女特工动作大片《霹雳娇娃》已于2月15日正式上线，全网各大视频平台热播中。“暮光女”克里斯汀·斯图尔特、“茉莉公主”娜奥米·斯科特、“黑美人”埃拉·巴林斯卡临危受命，火线集结组建天使联盟，超燃开打应对全球危机。电影自全网上线以来，便广受宅家网友的喜爱，堪称2月宅家最火爆的必看在线电影。





小K狂野特辑 在新发布的的狂野特辑中，导演伊丽莎白·班克斯与制片人马克思·汉德尔曼都表示，“小K”克里斯汀·斯图尔特在电影中表现出了观众以往未曾见过的狂野一面，这一点从她在片中的各种造型，酷飒有力的动作戏以及应对冲突的奇妙反应中就能很好的看出来。





小K饰演的“叛逆天使”萨宾娜在电影中几乎承担了所有变装潜入的工作，从金发性感女郎、英姿飒爽的女骑手，到充满别样风情的酒店女仆，亦或是劲爆舞池里的热辣舞女，几乎塑造了商业大片中会出现的所有职业化的女性造型。这在小K以往的电影中从未出现，而全面突破自我的尝试，也让小K此次在《霹雳娇娃》中完美诠释出与众不同的狂野魅力。

在动作戏上 “叛逆天使”萨宾娜身上同样有着一丝神秘且危险的气息，因为她除了会伪装各种身份大玩制服诱惑外，在精通各种格斗术的同时又掌握着充满诱惑的撩男技巧。











大家既可以在电影中看到她游离于烛光晚餐中漫步飞天，上演捆绑诱惑，也可以转瞬间看到她撕去伪装猛捶渣男狗头，下一刻又驾驭宝马、豪车展开女版速度与激情的街头飙车大战。能颜能打与亦刚亦柔的切换自如，天使面庞与魔鬼诱惑的完美结合，让萨宾娜的神秘魅力征服了全网观众。

作为一部以女性角色为主的好莱坞美女特工动作大片，《霹雳娇娃》集结枪战、爆破、飙车、跳伞等经典的动作片元素，在女性魅力多样性的诠释方面做出许多突破常规，具有开创意味的尝试。以女性力量为突破口的新暴力美学为各大网络视频平台注入一部具有新鲜感和期待感的电影，也让宅在家中的观众提供了一部有着非凡体验的超高颜值视听盛宴。





电影《霹雳娇娃》由伊丽莎白·班克斯（《完美音调2》）执导，克里斯汀•斯图尔特（《暮光之城》、《比利·林恩的中场战事》），娜奥米·斯科特（《阿拉丁》、《超凡战队》），埃拉·巴林斯卡（《急诊室的故事》），帕特里克·斯图尔特（《金刚狼3:殊死一战》）等联袂主演。电影已于2月15日全网上线，各大视频平台火热点播中，喜欢这部电影的观众千万不要错过。





















编辑：甄甏甏