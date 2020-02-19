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韩政府因"寄生虫"拨款改善住房条件

片方回应被告抄袭：没收到印度方的联系

2020-02-19 14:44:30 来源：Mtime时光网

两则关于《寄生虫》的新闻：首尔市政府因《寄生虫》拨款改善半地下室住房条件；《寄生虫》发行公司 针对印度制片人称《寄生虫》抄袭一事做出回应。


　　时光网讯 《寄生虫》要成为改变国家的电影了。据韩媒报道，电影《寄生虫》斩获奥斯卡多项大奖后，韩国穷人居住的半地下室获得广泛关注。

　　韩国首尔市政府18日宣布，将拨款为住在半地下室的1500户家庭改善住房条件，包括改善供暖系统，更换地板、安装空调等基础设施，每户家庭最多可获得320万韩元(约合1.9万元)资助。

　　据韩国国土交通部2018年统计，韩国目前共有38万户家庭居住在地下、半地下以及阁楼内。而在首尔，半地下室的住户比例占到全国近60%。住户大多收入水平较低，半地下室对于许多居住在首尔的人来说，是一种“能负担得起的选择”。



　　另外，针对近日印度电影制片人称《寄生虫》抄袭自己作品一事，《寄生虫》发行公司 CJ ENM回应称，从未收到过印度方面的联系。

　　印度当地媒体也批判抄袭说法过于荒唐，“或许在情节上有相似之处，但实际上是截然不同的。就电影的内容以及美学层面的部分而言，两者是完全不同的作品。”

　　据悉，近日印度电影制作人Thenappan在社交媒体发帖称《寄生虫》抄袭了自己1999年制作的电影《Minsara Kanna》，称两部电影构成相似, 正准备起诉。



　　Thenappan表示，奥斯卡颁奖典礼上看到了《寄生虫》，发现和自己的电影在构成方面相似，会聘请国际律师， 在两三天内决定是否进行起诉。但具体到《寄生虫》的哪一部分抄袭， 他并没有提到。

　　印度电影《Minsara Kanna》讲述了一个男人为了争取爱情而隐瞒身份， 在富有的恋人家中当保镖的故事。男主的弟弟和姐姐也分别在那家当仆人和厨师，共同生活。

   编辑：飒飒

关键词： 寄生虫 政府 抄袭 回应
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寄生虫

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