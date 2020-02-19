在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？
戛纳电影节官方消息，王家卫
导演作品《花样年华》
重回戛纳。4K修复版将在本届戛纳国际电影节“戛纳经典”单元进行全球首映，以庆祝影片上映20周年。随后电影还将正式开启上映20周年的世界巡展，在全球范围内开启多个纪念活动，并在多个国家及地区上映。敬请期待！
02. 中国导演协会悼念患肺炎去世导演常凯
日前，中国电影导演协会发文悼念因感染新型冠状肺炎去世的湖北导演常凯。
常凯是湖北电影制片厂导演、“像音像”对外联络部主任，2月14日因患新型冠状肺炎去世，享年55岁。去世前，常凯曾留下遗书，“我一生为子尽孝，为父尽责，为夫爱妻，为人尽诚！永别了，我爱的人和爱我的人。”
据悉，常凯的父母、姐姐也已因感染新型冠状肺炎去世。据财新网报道，常凯的姐姐为武昌医院梨园街社区卫生服务中心注射室护士柳帆。姐弟二人分随母姓和父姓。
中国电影导演协会悼念常凯原文：
疫情之下生命如此脆弱，伤感的消息让我们深感痛心。湖北电影制片厂导演、“像音像”对外联络部主任常凯因感染新型冠状肺炎，在2月14日凌晨不幸离世。
2012年，他以制片主任的身份参与拍摄电影《我的渡口》
，该影片在2013年第三届北京国际电影节国内展映单元“中国新片”中，获得了一项提名。在2014年第十四届平壤国际电影节上斩获最佳导演奖、最佳男主角奖和最佳音乐奖三项大奖。2017年参与制作福星楚剧团原创的现代大型楚剧《可怜天下父母心》，曾被湖北省文化厅评为首届湖北地方戏曲艺术节“优秀剧目奖”、“优秀演出奖”。
经典剧目今犹在，他的音容笑貌却永远定格在了2020年。让我们再次怀着悲痛的心情，惜别这位优秀的影视创作者。
据外媒报道，刘亦菲主演的迪士尼真人电影《花木兰》
在美国的分级定为PG-13，美国电影协会给出定级理由是片中含有“暴力场景”。这是第一部PG-13的迪士尼动画翻拍真人电影，影片将于3月27日北美上映，中国内地档期未定。
02.马丁斯科塞斯透露新电影将是西部片
马丁·斯科塞斯
的《爱尔兰人》
虽然十提零中折戟奥斯卡，却依然没有影响老爷子的兴致，近日，马丁透露，他和莱昂纳多·迪卡普里奥、罗伯特·德尼罗共同主演的新片《花月杀手》
将是一部西部片。近日斯科塞斯在接受法媒Premiere采访时曝了不少猛料。
斯科塞斯表示，“我们认为这是一部西部片。故事发生在1921-1922年的俄克拉何马州。片中有牛仔，但他们有汽车也有马。影片主要聚焦于奥萨格，一个印第安部落。奥萨格人喜欢那片土地，因为他们对自己说，白人永远不会对这儿感兴趣。
然后那里发现了石油，在大约十年的时间里，奥萨格人成为了世界上人均最富有的人。然后，就像育空和科罗拉多矿区一样，趁火打劫的人来了，白人、欧洲人到达，一切都失去了。在那里，黑社会控制着一切，你杀了一条狗比杀了一个印第安人更有可能入狱。”
斯科塞斯继续说：“思考导致我们走到这一步的心态是非常有趣的。这种文明的历史可以追溯到美索不达米亚。美索不达米亚被另一个民族侵略，他们消失了，后来据说他们被同化了，或者更确切地说，被吸收了。
通过两次世界大战，看到这种在其他文化中重现的心态是令人着迷的。因此，我认为这是永恒的，这就是我们要试着拍的电影。”
《花月杀手》
已开发多年，影片改编自大卫·格兰的同名小说，由埃里克·罗斯(《本杰明·巴顿奇事》《阿甘正传》
)操刀剧本。故事讲述1920年代发生的美国历史上最骇人听闻的白人屠杀印第安人惨案，该事件亦促使FBI机构诞生。影片制作预计将于今年春季开始，最快可能在2021年上映。
日前，“锤哥”克里斯·海姆斯沃斯
主演的Netflix新片《极限营救》
曝光一组全新剧照。电影中，“锤哥”饰演一名叫做Rake的雇佣兵。他受一名商人委托，去解救他被绑架的儿子。
该片由《复联3》
导演罗素兄弟编剧和监制，“美队”克里斯·埃文斯的动作替身萨姆·哈格里夫执导。影片将于4月24日上映。
《寄生虫》
要成为改变国家的电影了。据韩媒报道，电影《寄生虫》
斩获奥斯卡多项大奖后，韩国穷人居住的半地下室获得广泛关注。
韩国首尔市政府18日宣布，将拨款为住在半地下室的1500户家庭改善住房条件，包括改善供暖系统，更换地板、安装空调等基础设施，每户家庭最多可获得320万韩元(约合1.9万元)资助。
据韩国国土交通部2018年统计，韩国目前共有38万户家庭居住在地下、半地下以及阁楼内。而在首尔，半地下室的住户比例占到全国近60%。住户大多收入水平较低，半地下室对于许多居住在首尔的人来说，是一种“能负担得起的选择”。
针对近日印度电影制片人称《寄生虫》
抄袭自己作品一事，《寄生虫》发行公司 CJ ENM回应称，从未收到过印度方面的联系。
印度当地媒体也批判抄袭说法过于荒唐，“或许在情节上有相似之处，但实际上是截然不同的。就电影的内容以及美学层面的部分而言，两者是完全不同的作品。”
据悉，近日印度电影制作人Thenappan在社交媒体发帖称《寄生虫》抄袭了自己1999年制作的电影《Minsara Kanna》，称两部电影构成相似, 正准备起诉。
“千年一遇美少女”桥本环奈
和佐藤大树主演的校园电影《小说之神》
曝光正式预告。影片中，佐藤大树饰演不卖座的高中生小说家千谷一也，桥本环奈饰演小说卖座的小说家小余绫诗凪，《热血街区》系列导演久保茂昭执导。
预告中一开始，桥本环奈大叫着“我真不相信你是写小说的”，把底稿甩到佐藤的头上，看来演的又是暴脾气的角色。接着，他俩被迫合作，要写出一本畅销小说，两人的感情也逐渐升温。而桥本的内心，隐藏着一个没法告人的秘密……《小说之神》
日文全名《小说之神：只有你能写出的故事》，将于5月22日在日本公映。
01.致敬经典!英国发行"007"系列纪念邮票
英国皇家邮政发行了一组纪念邮票，以历任邦德扮演者和系列经典座驾为主题，肖恩·康纳利、丹尼尔·克雷格、罗杰·摩尔 、皮尔斯·布鲁斯南、乔治·拉扎贝、提摩西·道尔顿六位邦德悉数在列，设计配色充满怀旧感觉，以纪念这部系列经典。
02.日本男星东出昌大就出轨事件道歉
日本演员东出昌大接受《周刊文春》采访回应婚内出轨事件，开口第一句便是道歉：“我真的做了很抱歉的事。”对于该事件对家庭、工作的影响，东出表示自己“失去了那些无可替代的日子”、“至于工作……我应该失去了一切。今后作为演员的工作，不是我说想做便可以做得成的。”