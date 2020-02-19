在过去的12个小时里，全球有哪些影视新闻值得一看？

经典剧目今犹在，他的音容笑貌却永远定格在了2020年。让我们再次怀着悲痛的心情，惜别这位优秀的影视创作者。

据悉，常凯的父母、姐姐也已因感染新型冠状肺炎去世。据财新网报道，常凯的姐姐为武昌医院梨园街社区卫生服务中心注射室护士柳帆。姐弟二人分随母姓和父姓。

常凯是湖北电影制片厂导演、“像音像”对外联络部主任，2月14日因患新型冠状肺炎去世，享年55岁。去世前，常凯曾留下遗书，“我一生为子尽孝，为父尽责，为夫爱妻，为人尽诚！永别了，我爱的人和爱我的人。”

02.马丁斯科塞斯透露新电影将是西部片

斯科塞斯表示，“我们认为这是一部西部片。故事发生在1921-1922年的俄克拉何马州。片中有牛仔，但他们有汽车也有马。影片主要聚焦于奥萨格，一个印第安部落。奥萨格人喜欢那片土地，因为他们对自己说，白人永远不会对这儿感兴趣。





然后那里发现了石油，在大约十年的时间里，奥萨格人成为了世界上人均最富有的人。然后，就像育空和科罗拉多矿区一样，趁火打劫的人来了，白人、欧洲人到达，一切都失去了。在那里，黑社会控制着一切，你杀了一条狗比杀了一个印第安人更有可能入狱。”





斯科塞斯继续说：“思考导致我们走到这一步的心态是非常有趣的。这种文明的历史可以追溯到美索不达米亚。美索不达米亚被另一个民族侵略，他们消失了，后来据说他们被同化了，或者更确切地说，被吸收了。





通过两次世界大战，看到这种在其他文化中重现的心态是令人着迷的。因此，我认为这是永恒的，这就是我们要试着拍的电影。”



















