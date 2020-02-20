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2019年十大低调剧集推荐

赋闲在家 这些剧集适合打发时间

如果在家无事可做，可以来看看时光网整理的十部2019年“冷门”剧集。

2020-02-20 08:42:39 来源：Mtime时光网

2019年十大低调剧集推荐

赋闲在家 这些剧集适合打发时间

2020-02-20 08:42:39 来源：Mtime时光网

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写在前面

　　大家好，你们在家宅得还开心么？

　　如果没有奶茶喝，没有火锅吃，没有迪能蹦，没有女朋友可以见（本来也没有？），不妨趁这段难得的隔离时间，在家补一补剧。

　　无论英国、美国、日本、泰国、韩国，世界上还有无数虽然优秀，但未能成为爆款的冷门剧集在等着我们发掘。时光网的编辑们这段时间在家工作，开启了007的工作时间，搜罗出了2019年十部可以打发时间、值得一看的剧集。也许你没听说过它的名字，也许你已经看过了，觉得不火爆确实有它的原因，无论怎样，我们抛砖引玉，希望大家在这个寒冷的假期，共同刷剧，一起温暖。

英剧《后半生》

英剧《后半生》：人生就如同一场电影

　　瑞奇·热维斯可不止是金球奖上的毒舌主持人，今年49岁的他还身兼演员、导演、制片人、音乐家及作家等职。

　　这位贱兮兮的冷面笑匠在2019年的《后半生》中严肃了一把，这部作品他自编自导自演，虽然只有6集、每集半小时，但看完让人意犹未尽。可用一句过时的笑话形容，“有什么不开心的事，说出来让大家开心开心嘛。”

　　生活在小镇上的托尼在妻子去世后，觉得人生无望，开始通过畅所欲言、为所欲为来报复世界。大家一心想帮他，托尼却不领情。剧中有句台词很有意思：人生就如同一场电影，你明知道要剧终，但也没必要快进到最后，或者关机走人，耐心演完就是。

美剧《死生之交》

美剧《死生之交》：不会有什么好结果

　　被描述为喜剧版《大小谎言》的《死生之交》，是去年Netflix被忽视的优秀原创作品，主角也是美国中产阶级家庭。作品一共10集，每集也是30分钟，主要围绕寡妇珍和卡德里尼之间的一段拧巴的友谊。

　　为什么拧巴？卡德里尼原本不认识珍，而珍的丈夫竟然是被朱迪开车意外撞死的，不知怎么弥补的朱迪希望通过友情来安抚对方的丧夫之痛。是的，剧集一开场就把终极秘密告诉了观众，也预示着这样的“死生之交”不会有什么好结果。

　　在失去最爱的人后，如何重新回到正常生活，无论对于哪个阶层都是天大的难题。卓别林告诉我们：“人生近看是悲剧，远看是喜剧”。

美剧《血疫》

美剧《血疫》：也许当下最应景

　　这也许是当下最应景的美剧了，带我们从一个从未考虑过的角度面对着疫情——当致死率90%的非洲埃博拉病毒，突然在美国首都华盛顿DC的郊区猴子身上蔓延开来，美国传染病医学研究所该如何应对？军方怎样应对？疾病预防控制中心呢？

　　这种病毒到底是什么？会不会像艾滋病一样感染人类？是否通过空气传播？该不该向普通民众宣告这一消息？该不该告知媒体？怎样向有被感染可能的工人人员们解释？

　　本剧改编自同名小说，剧中不仅充满对于灾难来临的刻骨铭心描绘，更是悲天悯人，充满对病毒的敬畏、对动物的共情、对大自然的仰视、以及身为渺小人类的觉醒。

美剧《安眠书店》

美剧《安眠书店》：这样的完美男友你敢要么

　　为了爱情，你会做出什么？一哭二闹三上吊，四不吃饭五睡觉？

　　在《安眠书店》男主角面前，那些为了爱孤军奋斗的普通人仿佛都成了菜鸡。社交网络上收集信息是基本技能，生活中偷偷跟踪是习以为常，控制欲过度是家常便饭，至于夜黑风个杀人放火还不止一次……更是小菜一碟。这样的男朋友，纵然再帅气、多金、文艺、浪漫、专一，仿佛是天上掉来的完美另一半，你敢要么？

　　“绯闻女孩”本人佩恩·拜德格雷告别CW剧十年之后再度出山，这一次，不在腹黑中爆发，便要在变态中炸裂。当有些事情好到不真实的时候，它可能确实就不是真实的。你能不能看清楚呢？

《异乡人：上海的芥川龙之介》

日剧《异乡人：上海的芥川龙之介》：鲜活的时代跃然纸上

　　这部NHK拍摄的两集电视剧，以日本大文豪芥川龙之介的纪实作品《上海游记》为主要底本，讲述他1921年造访中国的经历。凭借着文豪的底本和NHK的精良制作，《异乡人》有着极高的文学性和艺术感。跟随芥川的视角，再看一百年前处于混乱动荡之中的中国，既真实又陌生。

　　芥川龙之介的敏感心智和“异乡人”身份，提供了一种全新的切入视角，对于中国观众来说，这或许是最大看点。从与他交往的各种人当中，一个鲜活的时代跃然纸上。

　　从中国回日本的6年后，芥川龙之介就自杀离世，也让他在中国的这段游历，增添了悲怆和宿命的色彩。

美剧《继承之战：第二季》

美剧《继承之战：第二季》：复杂微妙的商战

　　《继承之战》拍到第二季，终于拿到了迟来的殊荣——拿下了金球奖“剧情类最佳剧集”。这部由《副总统》《通灵人士》编剧杰西·阿姆斯特朗执笔的HBO美剧，受默多克家族故事的启发，讲述传媒巨头罗伊家族四个子女和老爹争斗的故事。

　　这可看做一部跌宕起伏的商战剧，不过有了血缘和亲情的成分，让这场商战变得更加复杂微妙。扎实的剧本细致还原了商场和家庭内部硝烟四起的真实面貌，而该剧对人性的深刻洞悉，也让这不仅是一场富人的表演秀，每个观众都能从中看到自己。

韩剧《检察官内传》

韩剧《检察官内传》：基层检察官的平凡日常

　　作为职场题材，《检察官内传》推倒韩剧惯常的严肃基调，来了一次彻彻底底的反套路：男女主没有感情戏、检察官不再铁面无情、打着职场剧的旗号却让美食占了大席.....这部讲述基层检察官平凡日常的剧集自带沙雕气质，却又平实可信。

　　人物方面选择。从日常生活角度为切入点来塑造，亲切而立体。而剧集内容本身根植于现实，以轻松不着痕迹的方式，呈现着沉重到民众普遍关心的社会议题，如园暴力、家庭暴力、女性在社会中所遭遇的各种困境等等，讨论真切而深刻，让观众在欢笑之余也能引起反思深省，足见创作者的用心和诚意。

美剧《柯明斯基理论：第二季》

美剧《柯明斯基理论：第二季》：五味杂陈的人间喜剧

　　在帅哥美女刷屏的如今，《柯明斯基理论》里的两个老头儿抢回了一席之地。迈克·道格拉斯和亚伦·阿金，两位“奥斯卡影帝”级别日常斗嘴，演绎出《极品基老伴》之后，最令人五味杂陈的人间喜剧，人生主题哲思也尽在其中。

　　第二季中，桑迪认识并结交了女儿的新男友，诺曼与年轻时的旧情人再次相逢，但也依然不妨碍两个主角间开着荤素不忌的玩笑，维持着毒舌又互相支撑的友谊。看似在戏谑一切，但他们面对却是无法扭转、每况愈下的老年生活，戏外的两位“好莱坞教父”与其说是他们在表演、不如说他们是在呈现着关于生活最真实的理解。

日剧《拳愿阿修罗》

日剧《拳愿阿修罗》：男性荷尔蒙100%

　　这是一部真正当得起“暴力”、“热血”两大标签的动画剧集。男性荷尔蒙在该剧中的浓度已达100%。

　　《拳愿阿修罗》改编自同名漫画作品，拳愿比赛令企业和商人们赌上巨额利益，雇用斗技者互相对打，获胜者将获得一切。这种比赛发祥于江户中期，并传承至现代。为了证明自己是最强的迷之格斗者，十鬼蛇王马踏入了拳愿比赛的舞台。

　　该片导演岸诚二本身就是个健身达人（不信可以去搜搜他的照片），拳击、摔跤、空手道、跆拳道、形意拳……剧中各种精彩的格斗术应接不暇，各位高手也是“没有最强，只有更强”，让人看得酣畅淋漓。

泰剧《禁忌女孩》

泰剧《禁忌女孩》：比“七宗罪”更多的罪恶

　　不要考验人性，因为人性经不起考验！

　　在《禁忌女孩》中，神秘的泰国女孩Nanno就花式揭示了人性的阴暗面。本剧故事不复杂——不知来自何处的新生 Nanno打破了校园的平静，她如伊甸园的毒蛇，放大人们的欲望，揭露心灵深处的黑暗。

　　该剧每集都有一个独立的故事，唯一不变的是，在Nanno的“循循善诱”下，学校里的老师同学最终暴露出“恶人”的嘴脸。嫉妒、谎言、仇恨……《禁忌女孩》揭开了日常生活中比“七宗罪”更多的罪恶。这种揭示比《少年的你》等国产作品更加直接、大胆、冷峻，极富现实意义。

作者：时光网编辑部   编辑：甄甏甏 关键词： 后半生 死生之交 血疫 安眠书店 异乡人 继承之战 检察官内传

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