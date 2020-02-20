英剧《后半生》：人生就如同一场电影

瑞奇·热维斯可不止是金球奖上的毒舌主持人，今年49岁的他还身兼演员、导演、制片人、音乐家及作家等职。

这位贱兮兮的冷面笑匠在2019年的《后半生》中严肃了一把，这部作品他自编自导自演，虽然只有6集、每集半小时，但看完让人意犹未尽。可用一句过时的笑话形容，“有什么不开心的事，说出来让大家开心开心嘛。”

生活在小镇上的托尼在妻子去世后，觉得人生无望，开始通过畅所欲言、为所欲为来报复世界。大家一心想帮他，托尼却不领情。剧中有句台词很有意思：人生就如同一场电影，你明知道要剧终，但也没必要快进到最后，或者关机走人，耐心演完就是。