今天是周四了，来看看新闻吧~





过去12小时内，全球影视新闻哪些值得关注？时光网为你专业甄选。









01. 《黑客帝国4》高清片场照基努骑摩托



















最后一张图中是两个人的替身





《黑客帝国4》正在旧金山多地紧锣密鼓地拍摄中，一波高清片场照曝光，基努·里维斯和凯瑞-安·莫斯、以及各自的替身现身。在一个夜戏片场，凯瑞-安饰演的Trinity以她标志性的造型登场，跨在重机车上狂飙，不过没穿紧身皮衣，只是夹克配牛仔裤。坐在她摩托车后面的则是基努饰演的Neo，没带墨镜，不过穿上了大衣，发型还是和《疾速追杀》里面差不多。

02. 范·迪塞尔超英片《喋血战士》发IMAX海报











由范·迪塞尔出演的真人版漫改超级英雄电影《喋血战士》，今日曝光了IMAX版海报，影片由戴夫·威尔森执导，艾莎·冈萨雷斯、山姆·修汉、托比·凯贝尔与盖·皮尔斯等人也共同出演。索尼计划打造继漫威、DC之后，全球第三大超级英雄宇宙，《喋血战士》是第一阶段的首部作品。影片将于3月13日北美上映，中国内地确认引进。

03. 《伞学院》发多张角色海报





















Netflix的超级英雄剧集《伞学院》发布了第二季的多张角色海报，该剧讲述了七个拥有超能力的残障儿童，成年后因为养父的去世重聚在一起，共同阻止一个神秘的时间旅行组织带来世界末日的计划。第二季一共10集，每集1小时，艾伦·佩姬、汤姆·霍珀、大卫·卡斯塔尼达、艾美·拉韦尔-兰普曼、罗伯特·席安、艾丹·加拉赫与Justin H. Min等人均回归出演，首播时间待定。

04. “荷兰弟”与“星爵”《1/2的魔法》首映重聚

















皮克斯全新动画电影《1/2的魔法》即将在3月6日北美公映，近日，影片在洛杉矶好莱坞举办了首映式，MCU中的“荷兰弟”汤姆·赫兰德与“星爵”克里斯·帕拉特在红毯上重聚，他们在片中为一对儿精灵兄弟配音，这是他们自《复仇者联盟4：终局之战》以来的第一次合作。影片由丹·斯坎隆执导，在片中配音的朱莉娅·路易斯-德利法斯与黄阿丽等人也出席了首映。

05. 《爱玛》首映红毯上安雅·泰勒宛若仙女













根据英国女小说家简·奥斯汀小说改编的电影《爱玛》，近日也在好莱坞举办了首映式，女主角安雅·泰勒-乔伊穿白色蕾丝裙，像古典油画中走出来的美少女，宛如仙女下凡。影片将于2月14日在英国首映，约翰尼·弗林、米娅·高斯、比尔·奈伊与卡勒姆·特纳等人均共同出演，讲述美丽聪明富有的姑娘艾玛相当自负，爱上了比她年长的绅士奈特利先生，坠入情网的她不得不放弃自己天真的誓言。





01. 北京市将补贴受疫情影响的影视项目









据《北京日报》消息，2月19日，北京市委宣传部、市政府新闻办联合多部门召开新闻发布会，宣布市文化改革和发展领导小组办公室出台28项务实举措，助推疫情下文化企业发展。包括对今年春节期间受疫情影响未能如期上映的京产影片给予一次性宣传发行补贴，对今年春节前后处于集中创作期，受疫情影响而暂停的重点项目给予创作制作特殊补贴，加大对全市影院放映国产影片补贴力度等等。





01. 《舞出我人生》珍娜·迪万再订婚！

















39岁的《舞出我人生》女主角珍娜·迪万，与44岁的男朋友史蒂夫·卡兹订婚了！两人在ig上发布了珍娜戴着钻戒，热情拥吻的照片。两人与2018年10月开始交往，去年9月两人宣布，珍娜已经怀了史蒂夫的第一个孩子，5个月后的今天订了婚。珍娜与前夫查宁·塔图姆2009年结婚，2018年4月宣布分居，去年11月办完离婚手续，两人间有一个6岁的女儿Everly。